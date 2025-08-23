https://sarabic.ae/20250823/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-إسرائيل-من-رد-أشد-قسوة-من-حرب-الـ12-يوما-1104060717.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من "رد أشد قسوة" من حرب الـ12 يوما
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم السبت، أن أي اعتداء جديد من جانب إسرائيل سيُقابل برد رادع وأشد قسوة من حرب الـ12 يوما. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
جاءت تصريحات باكبور خلال لقائه برئيس منظمة القضاء العسكري، حجة الإسلام بورخاقان، إذ أعرب عن امتنانه لجهوده، مشددا على أن الحفاظ على صحة وسلامة كوادر الحرس الثوري سيبقى ضمن الأولويات الأساسية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف اللواء محمد باكبور، أن "الحرس الثوري الإيراني في حالة جهوزية كاملة، وأن أي عدوان جديد سيُواجه بضربة موجعة تُجبر العدو على الندم أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة".وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
