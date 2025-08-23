https://sarabic.ae/20250823/إيران-تعلن-العمل-على-توثيق-حرب-الـ12-يوما-قانونيا-وتاريخيا-1104053025.html
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن وزارته ستعمل على توثيق أحداث حرب الـ12 يوما، التي دارت بينها وبين إسرائيل، من الناحيتين القانونية... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T06:20+0000
2025-08-23T06:20+0000
2025-08-23T06:20+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وأوضح عراقجي، في رده على سؤال حول وجود قرار بهذا الشأن، أن "التوثيق ينقسم إلى جانب قانوني، يتيح تقديم شكاوى للمنظمات الدولية بشأن الأضرار، وهو ما يتولاه مكتب معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون القانونية، بمساهمة القسم القانوني في وزارة الخارجية".وأشار إلى أن الهدف هو إنجاز عملية التوثيق بشكل دقيق وكامل، لافتًا إلى أن "الجزء الثاني يتمثل في التوثيق التاريخي، عبر صياغة رواية واضحة عن الحرب"، وأنه كلف أحد المسؤولين في الوزارة بهذه المهمة ليتم جمع الرواية وكتابتها ونشرها في الوقت المناسب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وفيما يتعلق بدور السينما الإيرانية في عرض أحداث الحرب، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهميتها في نقل السرديات للعالم، مؤكدًا أن "الأفلام قادرة أحيانا على التعبير بقدر ما تفعله الكتب التي تؤرخ لسنوات طويلة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html
https://sarabic.ae/20250727/عراقجي-يكشف-عن-محاولة-اغتياله-الأخيرة-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1103084452.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن وزارته ستعمل على توثيق أحداث حرب الـ12 يوما، التي دارت بينها وبين إسرائيل، من الناحيتين القانونية والتاريخية.
وأوضح عراقجي، في رده على سؤال حول وجود قرار بهذا الشأن، أن "التوثيق ينقسم إلى جانب قانوني، يتيح تقديم شكاوى للمنظمات الدولية بشأن الأضرار، وهو ما يتولاه مكتب معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون القانونية، بمساهمة القسم القانوني في وزارة الخارجية".
وأشار إلى أن الهدف هو إنجاز عملية التوثيق بشكل دقيق وكامل، لافتًا إلى أن "الجزء الثاني يتمثل في التوثيق التاريخي، عبر صياغة رواية واضحة عن الحرب"، وأنه كلف أحد المسؤولين في الوزارة بهذه المهمة ليتم جمع الرواية وكتابتها ونشرها في الوقت المناسب، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وفيما يتعلق بدور السينما الإيرانية في عرض أحداث الحرب، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهميتها في نقل السرديات للعالم، مؤكدًا أن "الأفلام قادرة أحيانا على التعبير بقدر ما تفعله الكتب التي تؤرخ لسنوات طويلة".
وأضاف أن "من الطبيعي أن يضطلع الفن الإيراني، وفي مقدمته السينما، بهذه المهمة، خاصة في ظل توقع إنتاج الصهاينة العديد من الأفلام والمسلسلات عن الحرب".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.