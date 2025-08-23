https://sarabic.ae/20250823/إيران-تعلن-العمل-على-توثيق-حرب-الـ12-يوما-قانونيا-وتاريخيا-1104053025.html

إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"

إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن وزارته ستعمل على توثيق أحداث حرب الـ12 يوما، التي دارت بينها وبين إسرائيل، من الناحيتين القانونية... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T06:20+0000

2025-08-23T06:20+0000

2025-08-23T06:20+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg

وأوضح عراقجي، في رده على سؤال حول وجود قرار بهذا الشأن، أن "التوثيق ينقسم إلى جانب قانوني، يتيح تقديم شكاوى للمنظمات الدولية بشأن الأضرار، وهو ما يتولاه مكتب معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون القانونية، بمساهمة القسم القانوني في وزارة الخارجية".وأشار إلى أن الهدف هو إنجاز عملية التوثيق بشكل دقيق وكامل، لافتًا إلى أن "الجزء الثاني يتمثل في التوثيق التاريخي، عبر صياغة رواية واضحة عن الحرب"، وأنه كلف أحد المسؤولين في الوزارة بهذه المهمة ليتم جمع الرواية وكتابتها ونشرها في الوقت المناسب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وفيما يتعلق بدور السينما الإيرانية في عرض أحداث الحرب، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهميتها في نقل السرديات للعالم، مؤكدًا أن "الأفلام قادرة أحيانا على التعبير بقدر ما تفعله الكتب التي تؤرخ لسنوات طويلة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html

https://sarabic.ae/20250727/عراقجي-يكشف-عن-محاولة-اغتياله-الأخيرة-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1103084452.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن