"ارفع الصوت"... شعار "سبوتنيك" يزين حافلات مترو إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/ارفع-الصوت-شعار-سبوتنيك-يزين-حافلات-مترو-إسطنبول--1106305464.html
"ارفع الصوت"... شعار "سبوتنيك" يزين حافلات مترو إسطنبول
"ارفع الصوت"... شعار "سبوتنيك" يزين حافلات مترو إسطنبول
سبوتنيك عربي
تحت شعار "ارفع الصوت. اسمع ما خفي عنك"، بدأت حافلات "مترو باص" التي تحمل شعار وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" الناطقة بالتركية، العمل على خط النقل الذي يربط... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T10:15+0000
2025-10-23T10:15+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106305529_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_73959511f5eb006109e233b648045251.jpg
يعدّ "مترو باص" أحد أهم شرايين النقل في إسطنبول، ويمتد على طول 52 كيلومترًا. يمر خط "مترو باص" عبر مناطق رئيسية في المدينة، بما في ذلك منطقة الفاتح السياحية، ومنطقتي بشيكتاش وشيشلي التجاريتين، ومنطقة بيوغلو المركزية، ومنطقتي أوسكودار وكاديكوي على الجانب الآسيوي. يستخدم "مترو باص" مليون راكب يوميًا، ويبلغ عدد ركابه سنويا 375 مليون راكب.أُطلقت وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك تركيا" في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعمل من مراكز بث متعددة الوظائف في إسطنبول وأنقرة. تضم الوكالة بثًا إذاعيًا على مدار الساعة، ومشاريع على منصات التواصل الاجتماعي، وموقعًا إلكترونيًا، ولديها أكثر من مليون متابع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تبث بأكثر من 30 لغة، ولديها أكثر من 20 مركزًا للوسائط المتعددة حول العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106305529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d4e0132ad1ead1912048fd9538e293a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

"ارفع الصوت"... شعار "سبوتنيك" يزين حافلات مترو إسطنبول

10:15 GMT 23.10.2025
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
سبوتنيك تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تحت شعار "ارفع الصوت. اسمع ما خفي عنك"، بدأت حافلات "مترو باص" التي تحمل شعار وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" الناطقة بالتركية، العمل على خط النقل الذي يربط بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ويمر الخط عبر مواقع شهيرة مثل مضيق البوسفور والقرن الذهبي.
يعدّ "مترو باص" أحد أهم شرايين النقل في إسطنبول، ويمتد على طول 52 كيلومترًا. يمر خط "مترو باص" عبر مناطق رئيسية في المدينة، بما في ذلك منطقة الفاتح السياحية، ومنطقتي بشيكتاش وشيشلي التجاريتين، ومنطقة بيوغلو المركزية، ومنطقتي أوسكودار وكاديكوي على الجانب الآسيوي. يستخدم "مترو باص" مليون راكب يوميًا، ويبلغ عدد ركابه سنويا 375 مليون راكب.
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
سبوتنيك تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
© Sputnik

يذكر أن وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك تركيا" حصدت مرارًا جوائز الإعلام والصحافة المرموقة من تركيا، واختيرت برامجها الأصلية كأفضل برامج العام في البلاد.

أُطلقت وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك تركيا" في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعمل من مراكز بث متعددة الوظائف في إسطنبول وأنقرة. تضم الوكالة بثًا إذاعيًا على مدار الساعة، ومشاريع على منصات التواصل الاجتماعي، وموقعًا إلكترونيًا، ولديها أكثر من مليون متابع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
سبوتنيك تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
© Sputnik
وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تبث بأكثر من 30 لغة، ولديها أكثر من 20 مركزًا للوسائط المتعددة حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала