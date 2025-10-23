"ارفع الصوت"... شعار "سبوتنيك" يزين حافلات مترو إسطنبول
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
© Sputnik
تابعنا عبر
تحت شعار "ارفع الصوت. اسمع ما خفي عنك"، بدأت حافلات "مترو باص" التي تحمل شعار وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" الناطقة بالتركية، العمل على خط النقل الذي يربط بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ويمر الخط عبر مواقع شهيرة مثل مضيق البوسفور والقرن الذهبي.
يعدّ "مترو باص" أحد أهم شرايين النقل في إسطنبول، ويمتد على طول 52 كيلومترًا. يمر خط "مترو باص" عبر مناطق رئيسية في المدينة، بما في ذلك منطقة الفاتح السياحية، ومنطقتي بشيكتاش وشيشلي التجاريتين، ومنطقة بيوغلو المركزية، ومنطقتي أوسكودار وكاديكوي على الجانب الآسيوي. يستخدم "مترو باص" مليون راكب يوميًا، ويبلغ عدد ركابه سنويا 375 مليون راكب.
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
© Sputnik
يذكر أن وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك تركيا" حصدت مرارًا جوائز الإعلام والصحافة المرموقة من تركيا، واختيرت برامجها الأصلية كأفضل برامج العام في البلاد.
🟧"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 23, 2025
🔸بدأت حافلات "مترو باص" السريعة، التي تحمل شعار "شغّل الصوت. اسمع ما خفي عنك"، بالعمل على الخط الذي يربط بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي. يمر الخط عبر مواقع رئيسية مثل مضيق البوسفور والقرن الذهبي.
🔸يُعد "مترو باص"… pic.twitter.com/hFLVxJcf1r
أُطلقت وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك تركيا" في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعمل من مراكز بث متعددة الوظائف في إسطنبول وأنقرة. تضم الوكالة بثًا إذاعيًا على مدار الساعة، ومشاريع على منصات التواصل الاجتماعي، وموقعًا إلكترونيًا، ولديها أكثر من مليون متابع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
© Sputnik"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
"سبوتنيك" تطلق حافلاتها الجديدة في أحد أهم شوارع إسطنبول
© Sputnik
وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تبث بأكثر من 30 لغة، ولديها أكثر من 20 مركزًا للوسائط المتعددة حول العالم.