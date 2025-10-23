https://sarabic.ae/20251023/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-أن-تبتكر-نماذج-ذكاء-اصطناعي-مستقلة-إلا-بالاعتماد-على-ثقافتها-1106319560.html

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تبتكر نماذج ذكاء اصطناعي مستقلة إلا بالاعتماد على ثقافتها

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تتمكن من بناء نماذج ذكاء اصطناعي ذات سيادة إلا بالاعتماد على ثقافتها ورؤيتها للعالم وقيمها التقليدية.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية: "بالاعتماد على ثقافتنا وتاريخنا وثرائنا اللغوي وتقاليدنا وقيمنا التقليدية، سنتمكن من بناء نماذج ذكاء اصطناعي ذات سيادة حقيقية، بدلاً من نسخ حلول الآخرين، ما يؤدي إلى التبعية التكنولوجية والأيديولوجية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجغرافيا مهمة لروسيا سياسيا.وقال رئيس الدولة في مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية: "إنها (الجغرافيا) مهمة لنا أيضا سياسيا".وقال بوتين، متحدثًا في مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية: "قد لا يقتصر الحدث الرئيسي لهذا العام على تسجيل خرائط جديدة لروسيا الاتحادية فحسب، بل قد يشمل أيضًا افتتاح متحف جغرافي، سيكون له أهمية عملية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية.وقال بوتين، خلال اجتماع مجلس تنفيذ السياسة الديموغرافية والأسرية للدولة، إن "تكوين المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الفيدرالية والأقاليم والجمعيات الاجتماعية وغير الربحية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال، يعكس بلا شك التركيز على نهج شامل ومنهجي لحل المسائل التي نواجهها".وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.

