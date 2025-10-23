عربي
بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي
بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية.
بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية.
طوقال بوتين، خلال اجتماع مجلس تنفيذ السياسة الديموغرافية والأسرية للدولة، إن "تكوين المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الفيدرالية والأقاليم والجمعيات الاجتماعية وغير الربحية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال، يعكس بلا شك التركيز على نهج شامل ومنهجي لحل المسائل التي نواجهها".
وأضاف الرئيس بوتين:" خيارنا لا لبس فيه، ألا وهو الدعم الكامل للأسر باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي".
الأسس المرتكزة على القيم هي شيء آخر، إنها أسس العقيدة والأخلاق (في البلاد)، هذا هو ما يجب أن يكون في أساس السياسة الديموغرافية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين يوجه كلمة إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع المخصص لحماية حقوق الإنسان
10:05 GMT
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
ونصت وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.
وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة".
روسيا تطور قانونا جديدا للهجرة
