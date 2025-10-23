https://sarabic.ae/20251023/بوتين-خيارنا-الدعم-الكامل-للأسرة-لأنها-الركيزة-الأساسية-للمجتمع-الروسي-1106311404.html

بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي

بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية. 23.10.2025

فلاديمير بوتين

روسيا

طوقال بوتين، خلال اجتماع مجلس تنفيذ السياسة الديموغرافية والأسرية للدولة، إن "تكوين المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الفيدرالية والأقاليم والجمعيات الاجتماعية وغير الربحية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال، يعكس بلا شك التركيز على نهج شامل ومنهجي لحل المسائل التي نواجهها".وأضاف الرئيس بوتين:" خيارنا لا لبس فيه، ألا وهو الدعم الكامل للأسر باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي".وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة".روسيا تطور قانونا جديدا للهجرة

