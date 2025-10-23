https://sarabic.ae/20251023/بوتين-خيارنا-الدعم-الكامل-للأسرة-لأنها-الركيزة-الأساسية-للمجتمع-الروسي-1106311404.html
بوتين: خيارنا الدعم الكامل للأسرة لأنها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T13:02+0000
2025-10-23T13:02+0000
2025-10-23T13:47+0000
طوقال بوتين، خلال اجتماع مجلس تنفيذ السياسة الديموغرافية والأسرية للدولة، إن "تكوين المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الفيدرالية والأقاليم والجمعيات الاجتماعية وغير الربحية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال، يعكس بلا شك التركيز على نهج شامل ومنهجي لحل المسائل التي نواجهها".وأضاف الرئيس بوتين:" خيارنا لا لبس فيه، ألا وهو الدعم الكامل للأسر باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي".وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة".روسيا تطور قانونا جديدا للهجرة
الأخبار
ar_EG
13:02 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 13:47 GMT 23.10.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ملتزمة باتباع نهج شامل لحل المسائل الديموغرافية.
طوقال بوتين، خلال اجتماع مجلس تنفيذ السياسة الديموغرافية والأسرية للدولة، إن "تكوين المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الفيدرالية والأقاليم والجمعيات الاجتماعية وغير الربحية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال، يعكس بلا شك التركيز على نهج شامل ومنهجي لحل المسائل التي نواجهها".
وأضاف الرئيس بوتين:" خيارنا لا لبس فيه، ألا وهو الدعم الكامل للأسر باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع الروسي".
الأسس المرتكزة على القيم هي شيء آخر، إنها أسس العقيدة والأخلاق (في البلاد)، هذا هو ما يجب أن يكون في أساس السياسة الديموغرافية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
ونصت وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.
وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة".