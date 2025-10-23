https://sarabic.ae/20251023/خبير-الإجراءات-التي-يتبناها-الاتحاد-الأوروبي-تهدف-إلى-الإضرار-بالدول-الأعضاء--1106312954.html

خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء

خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء

ذكر جورج سزامويلي، باحث أول في معهد السياسات العالمية، أن الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد

وأضاف سزامويلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: بالنظر إلى الانفجارات الأخيرة في مصافي النفط في المجر ورومانيا، ما مدى واقعية اعتبار هذه الحوادث مصادفات وليست أعمال تخريب متعمدة؟من الصعب جدا معرفة ما حدث كشخص من الخارج. يبدو الأمر مثيرًا للريبة بالتأكيد، خاصةً إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في أماكن أخرى. شهدنا أحكامًا من المحاكم في بولندا وإيطاليا تفرج عن مشتبه بهم في انفجارات "نورد ستريم" بدعوى انخراطهم في مقاومة روسيا. ثم بررت الحكومة البولندية، وتحديدًا رئيس الوزراء دونالد توسك، ثم وزير خارجيته راديك سيكورسكي، قرارات المحكمة البولندية. ثم أطلق راديك سيكورسكي تهديدات للمجر، مهددًا إياها بضرورة التخلص من اعتمادها على النفط الروسي.عندما تبرر الأعمال الإرهابية ضد البنية التحتية في أوروبا، كما فعل سيكورسكي مع خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، ثم تهدد المجر بشتى أنواع العواقب إذا لم تتخلص من اعتمادها على النفط الروسي وتبدأ في استيراد نفطها من كرواتيا، تبدأ حينها بالتفكير في أن هناك شيئًا آخر يحدث هنا. وفجأة، في اليوم نفسه، وقعت انفجارات في مصفاة في رومانيا، مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية. وبعد ذلك، بالطبع، لدينا الانفجار... لا نعرف بالضبط ما إذا كان انفجارًا، لكننا نعلم أنه كان هناك حريق في هذه المصفاة، لذا، كما تعلمون، تبدو الصدفة بالتأكيد مثيرة للريبة.هل يمكن اعتبار هذه الحرائق جزءًا من جهد أوسع لتعطيل تدفق موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا، على غرار ما حدث مع خطي أنابيب "نورد ستريم" و"دروجبا"؟نعم، بالتأكيد. أعني، كما تعلمون، لقد رأيتم اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعلن عن جولته التاسعة عشرة من العقوبات، ويقطعون أنفسهم عن الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027. ثم، بالطبع، لا يزالون يضغطون على المجر وسلوفاكيا بشأن شحنات النفط من روسيا، وبالطبع شحنات الغاز من روسيا.لذا، كل هذا جزء من الضغط الذي يمارس، خاصةً ضد المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تحصلان على نفطهما وغازهما عبر خطوط الأنابيب، ولكن هذا يطبّق للضغط على جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي في الواقع من روسيا.هذه الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإجبارها على الالتزام. وإحدى طرق ممارسة الضغط على الدول الأعضاء المتمردة هي، كما تعلمون، جميع أنواع التخريب على خطوط الأنابيب ومصافي النفط.3 ما هي الجهات الجيوسياسية الفاعلة التي قد تستفيد من زعزعة استقرار سلاسل إمداد الطاقة المرتبطة بروسيا أو شركائها في أوروبا الوسطى والشرقية؟حسنا، من الواضح أن الجهات الجيوسياسية الفاعلة هي بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، وخاصة أورسولا فون دير لاين، المهووسة تمامًا بالحرب في أوكرانيا. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إن صح التعبير، كايا كالاس، هي الأخرى مهووسة تماما ومهووسة بروسيا. أجندتهم الوحيدة، قضيتهم الوحيدة التي تهمهم هي أوكرانيا. ويريدون معاقبة أي شخص لا يتفق مع برنامجهم. والدولة التي يريدون معاقبتها قبل كل شيء، وقبل كل شيء، هي المجر بالطبع.المجر اليوم، في إحياء الذكرى التاسعة والستين لسحق الانتفاضة المجرية، بدلًا من مهاجمة روسيا كما هو مفترض، تنظم مسيرة سلام حاشدة لأنها تريد السلام، وهذا يتعارض تمامًا مع السياسة التي تنتهجها بيروقراطية الاتحاد الأوروبي.

