خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/خبير-الإجراءات-التي-يتبناها-الاتحاد-الأوروبي-تهدف-إلى-الإضرار-بالدول-الأعضاء--1106312954.html
خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء
خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء
سبوتنيك عربي
ذكر جورج سزامويلي، باحث أول في معهد السياسات العالمية، أن الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T13:51+0000
2025-10-23T13:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وأضاف سزامويلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: بالنظر إلى الانفجارات الأخيرة في مصافي النفط في المجر ورومانيا، ما مدى واقعية اعتبار هذه الحوادث مصادفات وليست أعمال تخريب متعمدة؟من الصعب جدا معرفة ما حدث كشخص من الخارج. يبدو الأمر مثيرًا للريبة بالتأكيد، خاصةً إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في أماكن أخرى. شهدنا أحكامًا من المحاكم في بولندا وإيطاليا تفرج عن مشتبه بهم في انفجارات "نورد ستريم" بدعوى انخراطهم في مقاومة روسيا. ثم بررت الحكومة البولندية، وتحديدًا رئيس الوزراء دونالد توسك، ثم وزير خارجيته راديك سيكورسكي، قرارات المحكمة البولندية. ثم أطلق راديك سيكورسكي تهديدات للمجر، مهددًا إياها بضرورة التخلص من اعتمادها على النفط الروسي.عندما تبرر الأعمال الإرهابية ضد البنية التحتية في أوروبا، كما فعل سيكورسكي مع خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، ثم تهدد المجر بشتى أنواع العواقب إذا لم تتخلص من اعتمادها على النفط الروسي وتبدأ في استيراد نفطها من كرواتيا، تبدأ حينها بالتفكير في أن هناك شيئًا آخر يحدث هنا. وفجأة، في اليوم نفسه، وقعت انفجارات في مصفاة في رومانيا، مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية. وبعد ذلك، بالطبع، لدينا الانفجار... لا نعرف بالضبط ما إذا كان انفجارًا، لكننا نعلم أنه كان هناك حريق في هذه المصفاة، لذا، كما تعلمون، تبدو الصدفة بالتأكيد مثيرة للريبة.هل يمكن اعتبار هذه الحرائق جزءًا من جهد أوسع لتعطيل تدفق موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا، على غرار ما حدث مع خطي أنابيب "نورد ستريم" و"دروجبا"؟نعم، بالتأكيد. أعني، كما تعلمون، لقد رأيتم اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعلن عن جولته التاسعة عشرة من العقوبات، ويقطعون أنفسهم عن الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027. ثم، بالطبع، لا يزالون يضغطون على المجر وسلوفاكيا بشأن شحنات النفط من روسيا، وبالطبع شحنات الغاز من روسيا.لذا، كل هذا جزء من الضغط الذي يمارس، خاصةً ضد المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تحصلان على نفطهما وغازهما عبر خطوط الأنابيب، ولكن هذا يطبّق للضغط على جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي في الواقع من روسيا.هذه الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإجبارها على الالتزام. وإحدى طرق ممارسة الضغط على الدول الأعضاء المتمردة هي، كما تعلمون، جميع أنواع التخريب على خطوط الأنابيب ومصافي النفط.3 ما هي الجهات الجيوسياسية الفاعلة التي قد تستفيد من زعزعة استقرار سلاسل إمداد الطاقة المرتبطة بروسيا أو شركائها في أوروبا الوسطى والشرقية؟حسنا، من الواضح أن الجهات الجيوسياسية الفاعلة هي بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، وخاصة أورسولا فون دير لاين، المهووسة تمامًا بالحرب في أوكرانيا. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إن صح التعبير، كايا كالاس، هي الأخرى مهووسة تماما ومهووسة بروسيا. أجندتهم الوحيدة، قضيتهم الوحيدة التي تهمهم هي أوكرانيا. ويريدون معاقبة أي شخص لا يتفق مع برنامجهم. والدولة التي يريدون معاقبتها قبل كل شيء، وقبل كل شيء، هي المجر بالطبع.المجر اليوم، في إحياء الذكرى التاسعة والستين لسحق الانتفاضة المجرية، بدلًا من مهاجمة روسيا كما هو مفترض، تنظم مسيرة سلام حاشدة لأنها تريد السلام، وهذا يتعارض تمامًا مع السياسة التي تنتهجها بيروقراطية الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20251023/خبير-العقوبات-الأمريكية-تكشف-خبايا-سياسة-واشنطن-1106310539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير: الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء

13:51 GMT 23.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبر
حصري
ذكر جورج سزامويلي، باحث أول في معهد السياسات العالمية، أن الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف سزامويلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: بالنظر إلى الانفجارات الأخيرة في مصافي النفط في المجر ورومانيا، ما مدى واقعية اعتبار هذه الحوادث مصادفات وليست أعمال تخريب متعمدة؟
من الصعب جدا معرفة ما حدث كشخص من الخارج. يبدو الأمر مثيرًا للريبة بالتأكيد، خاصةً إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في أماكن أخرى. شهدنا أحكامًا من المحاكم في بولندا وإيطاليا تفرج عن مشتبه بهم في انفجارات "نورد ستريم" بدعوى انخراطهم في مقاومة روسيا. ثم بررت الحكومة البولندية، وتحديدًا رئيس الوزراء دونالد توسك، ثم وزير خارجيته راديك سيكورسكي، قرارات المحكمة البولندية. ثم أطلق راديك سيكورسكي تهديدات للمجر، مهددًا إياها بضرورة التخلص من اعتمادها على النفط الروسي.
عندما تبرر الأعمال الإرهابية ضد البنية التحتية في أوروبا، كما فعل سيكورسكي مع خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، ثم تهدد المجر بشتى أنواع العواقب إذا لم تتخلص من اعتمادها على النفط الروسي وتبدأ في استيراد نفطها من كرواتيا، تبدأ حينها بالتفكير في أن هناك شيئًا آخر يحدث هنا. وفجأة، في اليوم نفسه، وقعت انفجارات في مصفاة في رومانيا، مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية. وبعد ذلك، بالطبع، لدينا الانفجار... لا نعرف بالضبط ما إذا كان انفجارًا، لكننا نعلم أنه كان هناك حريق في هذه المصفاة، لذا، كما تعلمون، تبدو الصدفة بالتأكيد مثيرة للريبة.
هل يمكن اعتبار هذه الحرائق جزءًا من جهد أوسع لتعطيل تدفق موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا، على غرار ما حدث مع خطي أنابيب "نورد ستريم" و"دروجبا"؟
نعم، بالتأكيد. أعني، كما تعلمون، لقد رأيتم اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعلن عن جولته التاسعة عشرة من العقوبات، ويقطعون أنفسهم عن الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027. ثم، بالطبع، لا يزالون يضغطون على المجر وسلوفاكيا بشأن شحنات النفط من روسيا، وبالطبع شحنات الغاز من روسيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن
12:44 GMT
لذا، كل هذا جزء من الضغط الذي يمارس، خاصةً ضد المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تحصلان على نفطهما وغازهما عبر خطوط الأنابيب، ولكن هذا يطبّق للضغط على جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي في الواقع من روسيا.
بالتأكيد، الاتحاد الأوروبي عازم على ممارسة الضغط على دوله الأعضاء، لأنه، تذكروا، لا شيء من هذا يؤثر على روسيا. لديهم بالفعل 18 جولة من العقوبات، لذا فهي لا تضرّ بروسيا.
هذه الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي إجراءات تهدف إلى الإضرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإجبارها على الالتزام. وإحدى طرق ممارسة الضغط على الدول الأعضاء المتمردة هي، كما تعلمون، جميع أنواع التخريب على خطوط الأنابيب ومصافي النفط.
3 ما هي الجهات الجيوسياسية الفاعلة التي قد تستفيد من زعزعة استقرار سلاسل إمداد الطاقة المرتبطة بروسيا أو شركائها في أوروبا الوسطى والشرقية؟
حسنا، من الواضح أن الجهات الجيوسياسية الفاعلة هي بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، وخاصة أورسولا فون دير لاين، المهووسة تمامًا بالحرب في أوكرانيا. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إن صح التعبير، كايا كالاس، هي الأخرى مهووسة تماما ومهووسة بروسيا. أجندتهم الوحيدة، قضيتهم الوحيدة التي تهمهم هي أوكرانيا. ويريدون معاقبة أي شخص لا يتفق مع برنامجهم. والدولة التي يريدون معاقبتها قبل كل شيء، وقبل كل شيء، هي المجر بالطبع.
المجر اليوم، في إحياء الذكرى التاسعة والستين لسحق الانتفاضة المجرية، بدلًا من مهاجمة روسيا كما هو مفترض، تنظم مسيرة سلام حاشدة لأنها تريد السلام، وهذا يتعارض تمامًا مع السياسة التي تنتهجها بيروقراطية الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала