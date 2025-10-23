عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
إجراءات أمنية سورية اتخذتها القوات الأمنية ضد مجموعة تسمى "فرقة الغرباء"، يقودها الفرنسي، عمر ديابي، إذ استجابت وزارة الداخلية إلى شكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من والدتها.
وبحسب بيان الداخلية السورية، فقد شملت العملية توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، وتطويقه بالكامل، وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج.
وسعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع قائد "فرقة الغرباء"، لتسليم نفسه، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج.
الداخلية السورية شددت على أنها ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون.
في هذا الملف، قال الخبير العسكري، العميد الركن، عبد الله الأسعد، إن "العملية الأمنية جاءت بعد تراكمات سابقة قامت بها بعض المجموعات خارج إطار الدولة"، مؤكدا أن "الدولة لن تسمح ببقائها من أجل بسط الشرعية وتفعيل القانون تحت مظلة الدولة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "سوريا عازمة على إنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب، وبسط السيطرة على كل المناطق التي تؤوي مقاتلين أو حركات مسلحة، للقضاء على أي شكل للإرهاب في البلاد، من خلال استهداف كل المجموعات المتشددة التي تحاول السيطرة على مناطق جغرافية وإعطاء نفسها حيز تنطلق منه".

في السياق نفسه، أكد الباحث السياسي والأمني، ضياء قدور، أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا النموذج من المجموعات المسلحة غير المنضبطة، لذلك سوف تفرض الدولة سيادتها على كل المناطق ومن ضمنها منطقة حارم ومخيم الفرنسيين".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لم يكن هذا الإجراء خاص فقط بمجموعة، عمر ديابي"، مشددا على أن "الدولة ستتصرف مع أي طرف خارج عن القانون بنفس الإجراءات"، واعتبر أن "هذا التوقيت مهم لفرض سيادة الدولة على كل المناطق ويظهر كفاءتها في استغلال القدرات العسكرية لمواجهة هذه التحديات".
