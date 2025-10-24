اكتشاف خاصية غريبة لم يسبق رؤيتها في أي ديناصور

عربي
كشفت الأرض في قلب صحراء ولاية وايومنغ الأمريكية، تحت طبقات من الطين والزمان، عن سر قديم لم يشهده عالم الديناصورات من قبل، وهو مخلوق منقرض يحفظ في تفاصيل جسده الصغيرة أسرارا غريبة، تثير التساؤلات حول طريقة سيره، وما الذي جعله مختلفا عن أي ديناصور آخر.
واكتشف علماء في وايومنغ مومياوات متحجرة لديناصور منقار البطة يُسمى "الإدمونتوصور"، والتي كشفت عن تشريح خارجي دقيق و"حوافر غير مسبوقة" في تاريخ الديناصورات.
وتعود هذه الديناصورات إلى أواخر العصر الطباشيري قبل 66 مليون عام، ويتراوح طولها بين 12.2 مترا للبالغ ونحو نصفه للصغير، وقد حُفظت ملامح جلدها وأنسجتها الرخوة بطبقة طينية رقيقة، وفقا لموقع "Science Alert".
وتُظهر المومياوات مناطق واسعة من الجلد المحفوظ، ما يوفر صورة أوضح لشكل الديناصورات الكبيرة.
وعاش "الإدمونتوصور" في غرب أمريكا الشمالية، وكان يتغذى على النباتات بخطمه العريض والمسطح الذي يشبه إلى حد ما منقار البط، ويعيش في قطعان ضخمة، وفقًا لبول سيرينو، عالم الحفريات.
وقال سيرينو عن "الإدمونتوصور": "إنه بلا شك الديناصور الأكثر شيوعا" في نظامه البيئي، "لقد كان يعيش في قطعان عملاقة، إنه بقرة عصره".
والميزة الأبرز في الديناصور هي امتلاكه لحوافر، لتصبح أول حالة معروفة لديناصور أو زاحف أو فقاري بري، سمحت له بالمشي والجري بكفاءة، وهي مثال على التطور المتقارب.
وكان "الإدمونتوصور" يسير على أربع عند الحركة البطيئة، ويقفز على قدمين عند السرعة، مع امتلاكه عُرف وأشواك على جسمه وجلده مغطى بقشور صغيرة، ويُعتقد أنه مات بسبب الجفاف ثم غمره فيضان غطى جسده بطبقة طينية ساعدت على حفظ تفاصيل جلده بدقة.
