البوعينين لـ"سبوتنيك": التنسيق السعودي الروسي ضرورة يفرضها الواقع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/البوعينين-لـسبوتنيك-التنسيق-السعودي-الروسي-ضرورة-يفرضها-الواقع-1106366702.html
البوعينين لـ"سبوتنيك": التنسيق السعودي الروسي ضرورة يفرضها الواقع
البوعينين لـ"سبوتنيك": التنسيق السعودي الروسي ضرورة يفرضها الواقع
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، أن التنسيق السعودي الروسي، من خلال المنتديات واللجان الحكومية، بات ضرورة يفرضها الواقع والمصالح المشتركة،... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T18:43+0000
2025-10-24T18:43+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1720c7c0e1c7bca648f1fa0a0722cbe1.jpg
وأكد في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أهمية المنتدى السعودي الروسي واللجنة الحكومية المشتركة. وإلى نص الحوار:بداية ما أهمية المنتدى من حيث التوقيت؟يكتسب المنتدى أهمية بالغة للبلدين الصديقين، الباحثين عن تطوير علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز التفاهم المشترك بينهما وتنسيق المواقف والرؤى وتوافق المصالح، في وقت يواجه فيه العالم بتحديات جيوسياسية واقتصادية ومالية تتطلب تفاهمات على أعلى المستويات لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والحد من المخاطر المتوقعة.ما حجم الاستثمارات الروسية في المملكة والقيمة المرتقبة؟ما زالت الاستثمارات الروسية في المملكة محدودة مقارنة بالقدرات الاستثمارية الروسية والفرص النوعية التي تولدت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وفي قطاعات متنوعة. غير أنني مؤمن بأن المنتديات ومنها المنتدى الحالي قادرة على خلق مزيد من الشراكات الاستثمارية وتعزيز تدفق الاستثمارات في الجانبين. خاصة وأن في المملكة هناك قطاعات واعدة ومهمة للمستثمرين الروس وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة.ما أهم القطاعات محل التعاون بين الجانبين؟تسعى المملكة وروسيا إلى تنمية وتعزيز التعاون بينهما، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. ومن جهة أخرى أعتقد أن قطاعي التعدين وصناعة الحديد ربما يكونان الأكثر استحواذاً على مباحثات التعاون وفرص الاستثمار.ما حجم التبادل الحالي والمرتقب الوصول إليه؟حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا يبلغ نحو 3.8 مليار دولار، وبالرغم من النمو اللافت الذي بلغ 60٪، إلا أن الآمال والتطلعات أكبر مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.بشأن اجتماع اللجنة الحكومية... ما أهم الملفات على طاولة الاجتماع؟أعتقد أن جميع مجالات التعاون مطروحة، ومنها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. غير أن ملفي الطاقة والصناعة قد يكونان الأبرز.أجرى المقابلة: محمد حميدة
https://sarabic.ae/20251024/مصر-تتسلم-من-روسيا-أحد-المكونات-الرئيسية-في-محطة-الضبعة-النووية-صور-1106358125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_069bf9857ee921291c2fa81fdc5d9281.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

البوعينين لـ"سبوتنيك": التنسيق السعودي الروسي ضرورة يفرضها الواقع

18:43 GMT 24.10.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو مجلس الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، أن التنسيق السعودي الروسي، من خلال المنتديات واللجان الحكومية، بات ضرورة يفرضها الواقع والمصالح المشتركة، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل شريان الاقتصاد للبلدين الصديقين. وأشار إلى أن قطاعي التعدين وصناعة الحديد قد يكونان الأكثر استحواذاً على مباحثات التعاون وفرص الاستثمار بين الجانبين.
وأكد في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أهمية المنتدى السعودي الروسي واللجنة الحكومية المشتركة. وإلى نص الحوار:

بداية ما أهمية المنتدى من حيث التوقيت؟

يكتسب المنتدى أهمية بالغة للبلدين الصديقين، الباحثين عن تطوير علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز التفاهم المشترك بينهما وتنسيق المواقف والرؤى وتوافق المصالح، في وقت يواجه فيه العالم بتحديات جيوسياسية واقتصادية ومالية تتطلب تفاهمات على أعلى المستويات لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والحد من المخاطر المتوقعة.
أعتقد أن التنسيق السعودي الروسي من خلال المنتديات واللجان الحكومية بات ضرورة يفرضها الواقع والمصالح المشتركة، خاصة في قطاع الطاقة شريان الاقتصاد للبلدين الصديقين.

ما حجم الاستثمارات الروسية في المملكة والقيمة المرتقبة؟

ما زالت الاستثمارات الروسية في المملكة محدودة مقارنة بالقدرات الاستثمارية الروسية والفرص النوعية التي تولدت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وفي قطاعات متنوعة. غير أنني مؤمن بأن المنتديات ومنها المنتدى الحالي قادرة على خلق مزيد من الشراكات الاستثمارية وتعزيز تدفق الاستثمارات في الجانبين. خاصة وأن في المملكة هناك قطاعات واعدة ومهمة للمستثمرين الروس وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة.
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور
13:54 GMT

ما أهم القطاعات محل التعاون بين الجانبين؟

تسعى المملكة وروسيا إلى تنمية وتعزيز التعاون بينهما، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. ومن جهة أخرى أعتقد أن قطاعي التعدين وصناعة الحديد ربما يكونان الأكثر استحواذاً على مباحثات التعاون وفرص الاستثمار.

ما حجم التبادل الحالي والمرتقب الوصول إليه؟

حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا يبلغ نحو 3.8 مليار دولار، وبالرغم من النمو اللافت الذي بلغ 60٪، إلا أن الآمال والتطلعات أكبر مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

بشأن اجتماع اللجنة الحكومية... ما أهم الملفات على طاولة الاجتماع؟

أعتقد أن جميع مجالات التعاون مطروحة، ومنها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. غير أن ملفي الطاقة والصناعة قد يكونان الأبرز.
أجرى المقابلة: محمد حميدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала