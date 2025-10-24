https://sarabic.ae/20251024/البوعينين-لـسبوتنيك-التنسيق-السعودي-الروسي-ضرورة-يفرضها-الواقع-1106366702.html

البوعينين لـ"سبوتنيك": التنسيق السعودي الروسي ضرورة يفرضها الواقع

وأكد في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أهمية المنتدى السعودي الروسي واللجنة الحكومية المشتركة. وإلى نص الحوار:بداية ما أهمية المنتدى من حيث التوقيت؟يكتسب المنتدى أهمية بالغة للبلدين الصديقين، الباحثين عن تطوير علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز التفاهم المشترك بينهما وتنسيق المواقف والرؤى وتوافق المصالح، في وقت يواجه فيه العالم بتحديات جيوسياسية واقتصادية ومالية تتطلب تفاهمات على أعلى المستويات لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والحد من المخاطر المتوقعة.ما حجم الاستثمارات الروسية في المملكة والقيمة المرتقبة؟ما زالت الاستثمارات الروسية في المملكة محدودة مقارنة بالقدرات الاستثمارية الروسية والفرص النوعية التي تولدت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وفي قطاعات متنوعة. غير أنني مؤمن بأن المنتديات ومنها المنتدى الحالي قادرة على خلق مزيد من الشراكات الاستثمارية وتعزيز تدفق الاستثمارات في الجانبين. خاصة وأن في المملكة هناك قطاعات واعدة ومهمة للمستثمرين الروس وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة.ما أهم القطاعات محل التعاون بين الجانبين؟تسعى المملكة وروسيا إلى تنمية وتعزيز التعاون بينهما، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. ومن جهة أخرى أعتقد أن قطاعي التعدين وصناعة الحديد ربما يكونان الأكثر استحواذاً على مباحثات التعاون وفرص الاستثمار.ما حجم التبادل الحالي والمرتقب الوصول إليه؟حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا يبلغ نحو 3.8 مليار دولار، وبالرغم من النمو اللافت الذي بلغ 60٪، إلا أن الآمال والتطلعات أكبر مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.بشأن اجتماع اللجنة الحكومية... ما أهم الملفات على طاولة الاجتماع؟أعتقد أن جميع مجالات التعاون مطروحة، ومنها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها. غير أن ملفي الطاقة والصناعة قد يكونان الأبرز.أجرى المقابلة: محمد حميدة

