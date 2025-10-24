عربي
اليوم
بث مباشر
اليمن .. "أنصار الله" تعتقل 7 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء
نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة ضد موظفي الأمم المتحدة بمناطق سيطرة الجماعة في اليمن، طالت سبعة موظفين محليين في صنعاء (وسط البلاد).
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء، لـ "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" اعتقلت 6 موظفين في برنامج الأغذية العالمي بمداهمة منازلهم في صنعاء.
وأضاف أن اعتقالات "أنصار الله" شملت موظفا آخر يعمل في غرفة العمليات بالمجمع السكني الأممي في منطقة حدة جنوبي صنعاء.
وذكر المصدر أن حصيلة الموظفين الأمميين المحليين المحتجزين لدى "أنصار الله" ارتفعت بحملة الاعتقالات الأخيرة إلى 60 موظفاً.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مغادرة 12 من موظفيها الدوليين، صنعاء، وذلك بعد أيام من احتجازهم لدى جماعة "أنصار الله" في مجمع سكني تابع للمنظمة، على خلفية اتهام الجماعة موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أواخر آب/أغسطس الماضي.
وأطلقت سلطات "أنصار الله"، يوم الإثنين الماضي، سراح 20 مسؤولا وموظفا دوليا ومحليا بينهم ممثل "اليونيسف" بيتر هوكينز، وممثل مفوضية اللاجئين مارين دين كاجدومكاج، ونائب ممثل "اليونيسف" ميو نيموتو، ونائب ممثل البرنامج الإنمائي فاختانغ سفانيدزي، ومسؤول العمليات بمكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن أحمد حمادة، وذلك بعد استجوابهم ومصادرة ما بحوزتهم من معدات وتجهيزات خاصة بالعمل.
سبق ذلك، يوم الأحد الماضي، إطلاق "أنصار الله" سراح 11 موظفا محليا بعد تحقيقها معهم حول طبيعة عملهم، ومصادرة حواسيبهم، عقب 24 ساعة من اقتحام قوة أمنية تابعة للجماعة المجمع السكني الأممي في منطقة حدة جنوبي صنعاء.
ويوم السبت الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رفض اتهامات جماعة "أنصار الله"، لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر آب/أغسطس الماضي.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"أنصار الله": نحن في ترقب دائم لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
أمس, 21:34 GMT
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اتهم، يوم الخميس الماضي، موظفين تابعين للأمم المتحدة في اليمن بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي و9 من وزرائها، أواخر آب/أغسطس الماضي، مشيراً إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.
وجاء اتهام الحوثي بعد ساعات من كشف وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، عن مقتل رئيس هيئة الأركان في قوات الجماعة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه ونجله اثر غارات جوية إسرائيلية، دون أن تورد تفاصيل إضافية.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، اعتقال "أنصار الله"، 9 موظفين أمميين إضافيين ليرتفع إجمالي موظفيها المحتجزين لدى الجماعة منذ 2021 إلى 53 موظفاً، معتبرة أن ذلك يعيق قدرتها على العمل في اليمن وتقديم المساعدات الأساسية.
وأفرجت "أنصار الله"، في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، عن نائبة ممثل منظمة "اليونيسف" في اليمن لانا شكري (أردنية الجنسية)، بعد 11 يوما من احتجازها وآخرين خلال مداهمة الجماعة، مقار أممية في صنعاء (وسط اليمن)، عقب اغتيال، إسرائيل، رئيس حكومة الجماعة بغارات جوية على صنعاء، أواخر آب/أغسطس الماضي.
وجاءت اعتقالات "انصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسمياً، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء رداً على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
