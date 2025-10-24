https://sarabic.ae/20251024/بين-صمت-المجتمع-وغياب-الردع-مأساة-بنغازي-تفتح-جراح-العنف-الأسري-في-ليبيا-1106347700.html

بين صمت المجتمع وغياب الردع… مأساة بنغازي تفتح جراح العنف الأسري في ليبيا

بين صمت المجتمع وغياب الردع… مأساة بنغازي تفتح جراح العنف الأسري في ليبيا

في واقعة مروّعة هزّت مدينة بنغازي وأثارت صدمة واسعة في الأوساط المحلية، عُثر صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على جثث سبعة أطفال داخل...

الحادثة، التي تُعد من أبشع الجرائم الأسرية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، كشفت عن مأساة إنسانية مرتبطة بخلافات أسرية معقّدة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول تزايد جرائم العنف الأسري وتداعياتها الاجتماعية والنفسية.وبحسب تصريح رسمي لمدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، أُبلغت مديرية أمن بنغازي صباح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بواقعة العثور على جثث سبعة أطفال ووالدهم داخل مركبة في منطقة الهواري. وبحسب النتائج الأولية والأدلة الفنية، تبيّن أن الأب أقدم على إطلاق النار على أطفاله، ثم أنهى حياته بطلق ناري في الرأس.وقال هويدي: "تبيّن أن الضحايا هم الأبناء: ميار، محمد، عبد الرحيم، خير الله، لمار، عبد الرحمن، وأحمد، وتتراوح أعمارهم بين 5 و13 عامًا، وكان ثلاثةٌ منهم يرتدون الزي المدرسي". وأكد أن "هذه المعلومات أولية وتخضع لتحقيقات النيابة العامة، وأن بيان وزارة الداخلية سيصدر متزامنًا مع النتائج النهائية، التزامًا بمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة. نحن ماضون في اتجاه واحد لإظهار الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"."ناقوس خطر"قالت الأكاديمية الليبية، جميلة بنت عيسى، إن الجرائم الأسرية التي تشهدها بعض المدن الليبية مؤخرًا، والتي كان الجاني فيها الأب والمجني عليهم الأبناء، تُعد ناقوس خطر حقيقي يُنذر بتفاقم ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع الليبي.وأضافت أن تزايد هذه الجرائم يستوجب وقفة جادة من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، خاصة في ظل ما تعكسه من اضطرابات نفسية واجتماعية داخل الأسرة الليبية، مؤكدة أن جريمة بنغازي الأخيرة، التي راح ضحيتها سبعة أطفال ووالدهم، شكّلت صدمة كبيرة في الأوساط العامة وأثارت جدلًا واسعًا بين من يشكك في تفاصيلها ومن يؤكدها.وأوضحت أن مثل هذه القضايا تبدأ جذورها من لحظة الانفصال بين الزوجين، حيث تغيب الحلول الجذرية للخلافات، ويغلب التعنت بالرأي والرغبة في الانتقام، فيكون الأبناء هم الضحية الأولى، في ظل غياب القوانين الرادعة وضعف التدخل الاجتماعي في حل النزاعات الأسرية.وبيّنت بنت عيسى أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث لا تقع على عاتق الأب وحده، بل تمتد لتشمل الأهل والأقارب الذين كانوا على علم بالمشكلة ولم يتدخلوا لمعالجتها، إلى جانب المدرسة التي يفترض أن تلاحظ بوادر العنف المبكرة وتبلّغ الجهات المختصة أو مكتب الخدمة الاجتماعية.وأكدت أن الجهات الأمنية والقضائية تتحمل هي الأخرى جزءًا من المسؤولية، خاصة بعد تلقيها شكاوى من الأم بشأن تعرض أطفالها للعنف دون اتخاذ إجراءات وقائية تحميهم من الخطر، رغم أنّ القوانين الليبية واضحة في تجريم مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها.جريمة بنغازي ليست حادثة معزولة بقدر ما هي مرآة تعكس واقعًا مؤلمًا تعيشه بعض الأسر الليبية، حيث تتحول الخلافات الزوجية إلى مآسٍ إنسانية يدفع الأبناء ثمنها الأكبر. وبين غياب المراكز المتخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، وضعف التدخل المؤسسي في حماية الأطفال من العنف الأسري، تبقى الحاجة ملحّة لإعادة النظر في آليات حماية الأسرة، وتشديد تطبيق القوانين الرادعة، قبل أن تتحول مثل هذه الجرائم إلى ظاهرة تهدد كيان المجتمع ومستقبله.

