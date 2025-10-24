عربي
دميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
شركة الكهرباء بالسودان: هجوم بطائرات مسيرة على محطة سنجة يهدد إمدادات الكهرباء
شركة الكهرباء بالسودان: هجوم بطائرات مسيرة على محطة سنجة يهدد إمدادات الكهرباء
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان القابضة، اليوم الجمعة، عن "تعرض محطة سنجة التحويلية في ولاية سنار لهجوم بطائرات مسيرة، ما قد يؤدي إلى تعطيل...
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
وأشار مجلس الكهرباء في بيان له إلى أن "الفرق الفنية ستجري تقييما شاملا للأضرار، وسيتم إعلام المواطنين بمواعيد استئناف الخدمة فور توفر التفاصيل"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.واتهمت لجان مقاومة الدمازين في النيل الأزرق "قوات الدعم السريع" باستهداف مرافق حيوية ومدنية لليوم الرابع على التوالي.وكانت "قوات الدعم السريع" كثفت هجماتها باستخدام الطيران المسير منذ يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة الخرطوم وسنار والنيل الأزرق، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الولايتين. وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251023/السودان-هجوم-بالمسيرات-لليوم-الثالث-على-التوالي-يستهدف-الخرطوم-1106302502.html
15:45 GMT 24.10.2025
أبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان القابضة، اليوم الجمعة، عن "تعرض محطة سنجة التحويلية في ولاية سنار لهجوم بطائرات مسيرة، ما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمة".
وأشار مجلس الكهرباء في بيان له إلى أن "الفرق الفنية ستجري تقييما شاملا للأضرار، وسيتم إعلام المواطنين بمواعيد استئناف الخدمة فور توفر التفاصيل"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.
واتهمت لجان مقاومة الدمازين في النيل الأزرق "قوات الدعم السريع" باستهداف مرافق حيوية ومدنية لليوم الرابع على التوالي.
وكانت "قوات الدعم السريع" كثفت هجماتها باستخدام الطيران المسير منذ يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة الخرطوم وسنار والنيل الأزرق، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الولايتين.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم
أمس, 06:17 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
