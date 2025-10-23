https://sarabic.ae/20251023/السودان-هجوم-بالمسيرات-لليوم-الثالث-على-التوالي-يستهدف-الخرطوم-1106302502.html

السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم

السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بأن "هجوما بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة السودانية الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي". 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال مصدر حكومي سوداني إن "مسيرات مليشيا قوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم مجددا فجر اليوم"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الحركة الجوية في مطار الخرطوم الدولي.وأغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار الخرطوم في السودان، صباح الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.وقال شهود عيان، لوسيلة إعلامية فرنسية، إنهم "سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكّلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

