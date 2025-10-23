https://sarabic.ae/20251023/السودان-هجوم-بالمسيرات-لليوم-الثالث-على-التوالي-يستهدف-الخرطوم-1106302502.html
السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم
السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بأن "هجوما بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة السودانية الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T06:17+0000
2025-10-23T06:17+0000
2025-10-23T06:17+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وقال مصدر حكومي سوداني إن "مسيرات مليشيا قوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم مجددا فجر اليوم"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الحركة الجوية في مطار الخرطوم الدولي.وأغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار الخرطوم في السودان، صباح الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.وقال شهود عيان، لوسيلة إعلامية فرنسية، إنهم "سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكّلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251020/الأمم-المتحدة-تصاعد-العنف-في-السودان-يفاقم-معاناة-المدنيين-ويجبر-الآلاف-على-النزوح-1106222083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطوم
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بأن "هجوما بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة السودانية الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي".
وقال مصدر حكومي سوداني إن "مسيرات مليشيا قوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم مجددا فجر اليوم"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الحركة الجوية في مطار الخرطوم الدولي.
وأغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار الخرطوم
في السودان، صباح الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.
وقال شهود عيان، لوسيلة إعلامية فرنسية، إنهم "سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي".
ويشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي، خرج عن الخدمة، منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكّلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.