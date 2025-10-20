عربي
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان يفاقم معاناة المدنيين ويجبر الآلاف على النزوح
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان يفاقم معاناة المدنيين ويجبر الآلاف على النزوح
سبوتنيك عربي
أفاد العاملون في المجال الإنساني في السودان بأن استمرار العنف في مختلف أنحاء البلاد يزيد من مخاطر تعرض المدنيين للأذى، ويُجبر أعدادًا متزايدة على الفرار من... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T19:46+0000
2025-10-20T19:46+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_0:10:540:314_1920x0_80_0_0_78c6a762158869b74a01ab2dc1b44ec3.jpg
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأن الاشتباكات اشتدت مؤخرًا في ولايتي شمال وغرب دارفور، مع تقارير عن غارات جوية بطائرات مسيرة واشتباكات في عدة مناطق.وأشار إلى أن غارة بطائرة مسيرة استهدفت السوق الرئيسي في سرف عمرة بشمال دارفور، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل، فيما تسببت غارات أخرى في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بسقوط ضحايا.كما لا تزال مدينتا الدلنج وكادوقلي في جنوب كردفان تحت الحصار، مع انقطاع خطوط الإمداد وتفاقم نقص السلع الأساسية. وفي ولاية النيل الأزرق، أدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة إلى نزوح 600 شخص من بلدة بوط في محلية التضامن خلال الأسبوع الماضي.ودعا المتحدث الأممي إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة".واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
19:46 GMT 20.10.2025
أفاد العاملون في المجال الإنساني في السودان بأن استمرار العنف في مختلف أنحاء البلاد يزيد من مخاطر تعرض المدنيين للأذى، ويُجبر أعدادًا متزايدة على الفرار من منازلهم.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأن الاشتباكات اشتدت مؤخرًا في ولايتي شمال وغرب دارفور، مع تقارير عن غارات جوية بطائرات مسيرة واشتباكات في عدة مناطق.
أزمة الفيضانات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور
2 أكتوبر, 20:18 GMT
وأشار إلى أن غارة بطائرة مسيرة استهدفت السوق الرئيسي في سرف عمرة بشمال دارفور، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل، فيما تسببت غارات أخرى في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بسقوط ضحايا.

وأضاف دوجاريك أن التوترات تصاعدت بشكل حاد في ولاية غرب كردفان، حيث نزح نحو ألف شخص من بلدة لقاوة يوم السبت الماضي بسبب تدهور الوضع الأمني.

السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
هل ينجح السودان في استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي مع استمرار الحرب في البلاد؟
1 أكتوبر, 18:15 GMT
كما لا تزال مدينتا الدلنج وكادوقلي في جنوب كردفان تحت الحصار، مع انقطاع خطوط الإمداد وتفاقم نقص السلع الأساسية. وفي ولاية النيل الأزرق، أدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة إلى نزوح 600 شخص من بلدة بوط في محلية التضامن خلال الأسبوع الماضي.

وأكد دوجاريك أن "المدنيين في السودان يتحملون العبء الأكبر لهذا العنف المستمر"، مشيرًا إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات الحيوية للنازحين في المناطق التي يمكن الوصول إليها بأمان، رغم التحديات الكبيرة.

ودعا المتحدث الأممي إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
بعد الإعلان عن اقتراب المشاورات المباشرة.. هل يملك مستشار ترامب أوراق ضغط لوقف الحرب في السودان؟
29 سبتمبر, 18:38 GMT
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
