الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان يفاقم معاناة المدنيين ويجبر الآلاف على النزوح

الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان يفاقم معاناة المدنيين ويجبر الآلاف على النزوح

سبوتنيك عربي

أفاد العاملون في المجال الإنساني في السودان بأن استمرار العنف في مختلف أنحاء البلاد يزيد من مخاطر تعرض المدنيين للأذى، ويُجبر أعدادًا متزايدة على الفرار من... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأن الاشتباكات اشتدت مؤخرًا في ولايتي شمال وغرب دارفور، مع تقارير عن غارات جوية بطائرات مسيرة واشتباكات في عدة مناطق.وأشار إلى أن غارة بطائرة مسيرة استهدفت السوق الرئيسي في سرف عمرة بشمال دارفور، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل، فيما تسببت غارات أخرى في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بسقوط ضحايا.كما لا تزال مدينتا الدلنج وكادوقلي في جنوب كردفان تحت الحصار، مع انقطاع خطوط الإمداد وتفاقم نقص السلع الأساسية. وفي ولاية النيل الأزرق، أدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة إلى نزوح 600 شخص من بلدة بوط في محلية التضامن خلال الأسبوع الماضي.ودعا المتحدث الأممي إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة".واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

