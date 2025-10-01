هل ينجح السودان في استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي مع استمرار الحرب في البلاد؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
2025-10-01T18:15+0000
2025-10-01T18:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094253485_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_4a00d45f50af4a2a3cb38d5926aecb84.jpg
ما أهمية العضوية في الاتحاد الأفريقي بالنسبة للسودان..وهل يمكن أن تغير عودة السودان للاتحاد الأفريقي من المسارين العسكري والسياسي وما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد للسودان؟بداية يقول، المستشار السابق في الرئاسة السودانية، د.ربيع عبد العاطي،"بالرغم من قناعتي بأن الإتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية لم تعد ذات جدوى في إتخاذ القرارات ذات النفع للدول ذات العضوية بها، إلا أن عودة السودان قد يكون لها دور سياسي وتستطيع من خلالها إرسال الرسائل للمنطقة والعالم".العودة للاتحاد الإفريقيوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "غالبية المنظمات الدولية والإقليمية أصبحت أداة مطيعة لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، غير أن عودة السودان لعضوية الإتحاد الأفريقي قد تمثل شكلا من المقبولية الإقليمية و رسالة لبعض الدول الداعمة للمليشيات التي تسمى (الدعم السريع)، كما أن وجود السودان في فعاليات الإتحاد الأفريقي سيمكنه من كشف الحقائق و الفظائع التي يمارسها المتمردون والتي كانت موضوعا للتعمية و التزوير".وقال عبد العاطي: "على نحو عام، فإن عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي ستحقق وجوده في هذه المنظمة بالرغم من علاتها، وكما ذكرت ليس لها أثر يذكر و القرار الوطني هو القضاء على المليشيات و الانصياع للإرادة الشعبية، و ألا تفاوض إلا حول نزع السلاح والتسريح و إعادة دمج من كان يحمل السلاح إذا كان صالحا، حيث لا وجود ولا محل لمبدأ الإفلات من العقاب".وأشار عبدالعاطي، إلى أن الإتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات، قد أصبحت اليوم بلا حول ولا قوة والذي يعول عليها، كالذي يتعلق بقشة لن تحول بينه وبين الغرق".أهمية العضويةمن جانبه يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري السوداني،" المساعي من أجل عودة السودان لممارسة دوره الأفريقي وفك تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي لم تنقطع منذ أن تم تعليق العضوية في أكتوبر/تشرين أول من العام 2023 كنتيجة مباشرة للانقلاب الذي حدث في هذا التوقيت".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ترجع أهمية العضوية في الاتحاد الأفريقي بالنسبة للسودان، حيث أن السودان من الدول الأولى المؤسسة للإتحاد الأفريقي منذ أن كان يطلق عليه منظمة الوحدة الأفريقية، وكان للسودان دور كبير في إقامة تلك المنظمة الإقليمية الهامة، كما أن تواجد السودان في هذا التكتل الإقليمي يتيح له إيصال صوته لكل دول الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة التي يعد الاتحاد جزء منها".وتابع تاور: "مشاركة السودان في أعمال الاتحاد الأفريقي هامة جدا بالنسبة له، وتتيح له كشف حقيقة ما تقوم به بعض دول الجوار الأفريقي والذي يساهم بشكل كبير في تأجيج واستمرار الصراع وعدم إعطاء أي فرصة للتهدئة والحوار لإنهاء الحرب، حيث أن بعض تلك الدول تحتوي التمرد وتدعمه لإقامة أنشطة هدامة، كما تتيح لتلك المليشيات عمليات التدريب والتسليح ونشر الفوضى والدعم المالي ونقل العناصر وغيرها، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استمرار الصراع".التمرد والفوضىوأشار الخبير العسكري، إلى أن" السودان يمكن أن يعرض كل ما توصل له من معلومات حول الداعمين لعمليات التمرد والفوضى في السودان، لافتا إلى أن وجود أي أصوار من داخل الاتحاد الأفريقي سوف يكون لها دور مؤثر على المشهد الحالي وعلى الرأي العالمي حول ما يجري في السودان".ولفت تاور،" إلى الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الأخيرة من وساطات ومبادرات لحل أزمات المنطقة ودول القارة، كما أن الموقع الاستراتيجي للسودان في قلب القارة الأفريقية يحتم عليه أن يكون حاضرا في الاتحاد للمساهمة في حل مشاكل القارة والمنطقة، بالتالي إبعاد السودان عن العضوية في الاتحاد يضر به كثيرا سواء من الناحية السياسية أو الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها".ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مدمرة بين الجيش، المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وخلقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
هل ينجح السودان في استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي مع استمرار الحرب في البلاد؟

18:15 GMT 01.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع
السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
يسعى السودان منذ الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين أول من العام 2023، تحاول حكومة البرهان جاهدة إلى العودة للاتحاد في ظل الحرب المشتعلة والنداءات الإقليمية والدولية لوقف الحرب بعد أن وصلت مأساة المدنيين إلى مراحل يندى لها جبين البشرية.
ما أهمية العضوية في الاتحاد الأفريقي بالنسبة للسودان..وهل يمكن أن تغير عودة السودان للاتحاد الأفريقي من المسارين العسكري والسياسي وما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد للسودان؟
بداية يقول، المستشار السابق في الرئاسة السودانية، د.ربيع عبد العاطي،"بالرغم من قناعتي بأن الإتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية لم تعد ذات جدوى في إتخاذ القرارات ذات النفع للدول ذات العضوية بها، إلا أن عودة السودان قد يكون لها دور سياسي وتستطيع من خلالها إرسال الرسائل للمنطقة والعالم".
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات
29 سبتمبر, 15:45 GMT

العودة للاتحاد الإفريقي

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "غالبية المنظمات الدولية والإقليمية أصبحت أداة مطيعة لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، غير أن عودة السودان لعضوية الإتحاد الأفريقي قد تمثل شكلا من المقبولية الإقليمية و رسالة لبعض الدول الداعمة للمليشيات التي تسمى (الدعم السريع)، كما أن وجود السودان في فعاليات الإتحاد الأفريقي سيمكنه من كشف الحقائق و الفظائع التي يمارسها المتمردون والتي كانت موضوعا للتعمية و التزوير".
وقال عبد العاطي: "على نحو عام، فإن عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي ستحقق وجوده في هذه المنظمة بالرغم من علاتها، وكما ذكرت ليس لها أثر يذكر و القرار الوطني هو القضاء على المليشيات و الانصياع للإرادة الشعبية، و ألا تفاوض إلا حول نزع السلاح والتسريح و إعادة دمج من كان يحمل السلاح إذا كان صالحا، حيث لا وجود ولا محل لمبدأ الإفلات من العقاب".
وأشار عبدالعاطي، إلى أن الإتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات، قد أصبحت اليوم بلا حول ولا قوة والذي يعول عليها، كالذي يتعلق بقشة لن تحول بينه وبين الغرق".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
بعد الإعلان عن اقتراب المشاورات المباشرة.. هل يملك مستشار ترامب أوراق ضغط لوقف الحرب في السودان؟
29 سبتمبر, 18:38 GMT

أهمية العضوية

من جانبه يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري السوداني،" المساعي من أجل عودة السودان لممارسة دوره الأفريقي وفك تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي لم تنقطع منذ أن تم تعليق العضوية في أكتوبر/تشرين أول من العام 2023 كنتيجة مباشرة للانقلاب الذي حدث في هذا التوقيت".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ترجع أهمية العضوية في الاتحاد الأفريقي بالنسبة للسودان، حيث أن السودان من الدول الأولى المؤسسة للإتحاد الأفريقي منذ أن كان يطلق عليه منظمة الوحدة الأفريقية، وكان للسودان دور كبير في إقامة تلك المنظمة الإقليمية الهامة، كما أن تواجد السودان في هذا التكتل الإقليمي يتيح له إيصال صوته لكل دول الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة التي يعد الاتحاد جزء منها".
وتابع تاور: "مشاركة السودان في أعمال الاتحاد الأفريقي هامة جدا بالنسبة له، وتتيح له كشف حقيقة ما تقوم به بعض دول الجوار الأفريقي والذي يساهم بشكل كبير في تأجيج واستمرار الصراع وعدم إعطاء أي فرصة للتهدئة والحوار لإنهاء الحرب، حيث أن بعض تلك الدول تحتوي التمرد وتدعمه لإقامة أنشطة هدامة، كما تتيح لتلك المليشيات عمليات التدريب والتسليح ونشر الفوضى والدعم المالي ونقل العناصر وغيرها، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استمرار الصراع".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان
25 سبتمبر, 19:04 GMT

التمرد والفوضى

وأشار الخبير العسكري، إلى أن" السودان يمكن أن يعرض كل ما توصل له من معلومات حول الداعمين لعمليات التمرد والفوضى في السودان، لافتا إلى أن وجود أي أصوار من داخل الاتحاد الأفريقي سوف يكون لها دور مؤثر على المشهد الحالي وعلى الرأي العالمي حول ما يجري في السودان".
ولفت تاور،" إلى الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الأخيرة من وساطات ومبادرات لحل أزمات المنطقة ودول القارة، كما أن الموقع الاستراتيجي للسودان في قلب القارة الأفريقية يحتم عليه أن يكون حاضرا في الاتحاد للمساهمة في حل مشاكل القارة والمنطقة، بالتالي إبعاد السودان عن العضوية في الاتحاد يضر به كثيرا سواء من الناحية السياسية أو الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مدمرة بين الجيش، المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وخلقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
