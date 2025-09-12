عربي
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو لهدنة في السودان تمهيدا لانتقال مدني
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو لهدنة في السودان تمهيدا لانتقال مدني
دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال يمتد لتسعة أشهر نحو حكم مدني.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن الانتقال ينبغي أن "يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة يقودها مدنيون، تتمتع بشرعية واسعة وتخضع للمساءلة".
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
أمس, 08:35 GMT
وأكد البيان أن "مستقبل الحكم في السودان يقرّره السودانيون من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا يسيطر عليها أي طرف من أطراف النزاع".
وأشار البيان إلى أنه جاء بديلًا لاجتماع كان مقرّرًا في يوليو/تموز بواشنطن بين وزراء خارجية الدول الأربع.
ورغم تعهد الطرفين مرارًا بمواصلة القتال حتى تحقيق النصر العسكري، شدّد البيان المشترك على أنه:
"لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للنزاع، وأن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ويهدد السلم والأمن".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا مدمرة بين الجيش، المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وخلقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
