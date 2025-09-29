عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات
الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات
عادت الفيضانات لتضرب مناطق عدة في السودان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفة خسائر محدودة حتى الآن مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت مئات الضحايا وتدمير... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وأطلقت وزارة الري السودانية "إنذارا أحمر"، محذرة من فيضانات محتملة واسعة النطاق، مع استمرار ارتفاع منسوب النيل الأبيض، رغم تراجع منسوب النيل الأزرق، في الآونة الأخيرة. وقد طالت الفيضانات مناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق وولايتي سنار والجزيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.التطورات الأخيرة أعادت الجدل حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الذي افتُتح رسميًا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويقع على بعد 15 كيلومترًا فقط من الحدود السودانية. ويحتجز السد قرابة 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ما أثار مخاوف من تغيرات مفاجئة في مناسيب المياه خلال موسم الفيضانات (من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول).بينما يرى بعض المراقبين أن الفيضانات الحالية مرتبطة بتغيرات مناخية وأمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومنطقة بحيرة "فيكتوريا"، يعتقد آخرون أن توقيت ملء سد النهضة أسهم في وقوع فيضانات غير معتادة.وأوضح خبير السدود ووكيل وزارة الري السودانية السابق أحمد آدم، أن "إيراد سد النهضة انخفض من 738 إلى 699 مليون متر مكعب خلال يومين فقط"، مشيرًا إلى تأثير ذلك على تدفق المياه إلى السودان.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل، وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل".
الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات

فيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
عادت الفيضانات لتضرب مناطق عدة في السودان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفة خسائر محدودة حتى الآن مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت مئات الضحايا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.
وأطلقت وزارة الري السودانية "إنذارا أحمر"، محذرة من فيضانات محتملة واسعة النطاق، مع استمرار ارتفاع منسوب النيل الأبيض، رغم تراجع منسوب النيل الأزرق، في الآونة الأخيرة. وقد طالت الفيضانات مناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق وولايتي سنار والجزيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي جنوب العاصمة الخرطوم، غمرت المياه عددًا من المنازل في منطقة "الكلاكلة"، نتيجة ارتفاع منسوب النيل الأبيض القادم من بحيرة "فيكتوريا".

سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مسؤول مصري سابق يحذر من "كارثة" محتملة تهدد مصر والسودان بسبب سد النهضة
20 سبتمبر, 20:17 GMT
التطورات الأخيرة أعادت الجدل حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الذي افتُتح رسميًا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويقع على بعد 15 كيلومترًا فقط من الحدود السودانية. ويحتجز السد قرابة 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ما أثار مخاوف من تغيرات مفاجئة في مناسيب المياه خلال موسم الفيضانات (من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول).
ورغم تصريف السد نحو 750 مليون متر مكعب من المياه خلال الأسابيع الماضية، يرى خبراء أن ضعف التنسيق بين السودان وإثيوبيا في إدارة تشغيل السد يزيد من المخاطر، خصوصًا مع تراجع القدرة التخزينية لسدي "الروصيرص" و"سنار" إلى أقل من 300 مليون متر مكعب.
بينما يرى بعض المراقبين أن الفيضانات الحالية مرتبطة بتغيرات مناخية وأمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومنطقة بحيرة "فيكتوريا"، يعتقد آخرون أن توقيت ملء سد النهضة أسهم في وقوع فيضانات غير معتادة.
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان
10 سبتمبر, 20:04 GMT
وأوضح خبير السدود ووكيل وزارة الري السودانية السابق أحمد آدم، أن "إيراد سد النهضة انخفض من 738 إلى 699 مليون متر مكعب خلال يومين فقط"، مشيرًا إلى تأثير ذلك على تدفق المياه إلى السودان.

كما أشار إلى أن "رفع منسوب السد يوم الافتتاح إلى 640 مليون متر مكعب أدى إلى تدفق كبير للمياه باتجاه السودان".

سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس الوزراء الإثيوبي يدشن رسميا سد "النهضة"
9 سبتمبر, 07:36 GMT

من جانبه، دعا المهندس نبيل النوراني، إلى تنسيق كامل بين السودان وإثيوبيا حول تشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن "هناك أطر تعاون سابقة يمكن تفعيلها لتفادي الكوارث". وأكد أن "السد يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على السودان، مثل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الكهرباء، لكن بشرط وجود إدارة مشتركة محكمة".

ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل، وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل".
