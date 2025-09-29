https://sarabic.ae/20250929/الفيضانات-تعود-إلى-السودان-وسد-النهضة-في-مرمى-الاتهامات-1105421745.html

الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات

الفيضانات تعود إلى السودان.. وسد النهضة في مرمى الاتهامات

سبوتنيك عربي

عادت الفيضانات لتضرب مناطق عدة في السودان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفة خسائر محدودة حتى الآن مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت مئات الضحايا وتدمير... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T15:45+0000

2025-09-29T15:45+0000

2025-09-29T15:45+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138228_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_cb1172c11db1f2c73656a1cb50ec9095.jpg

وأطلقت وزارة الري السودانية "إنذارا أحمر"، محذرة من فيضانات محتملة واسعة النطاق، مع استمرار ارتفاع منسوب النيل الأبيض، رغم تراجع منسوب النيل الأزرق، في الآونة الأخيرة. وقد طالت الفيضانات مناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق وولايتي سنار والجزيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.التطورات الأخيرة أعادت الجدل حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الذي افتُتح رسميًا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويقع على بعد 15 كيلومترًا فقط من الحدود السودانية. ويحتجز السد قرابة 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ما أثار مخاوف من تغيرات مفاجئة في مناسيب المياه خلال موسم الفيضانات (من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول).بينما يرى بعض المراقبين أن الفيضانات الحالية مرتبطة بتغيرات مناخية وأمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومنطقة بحيرة "فيكتوريا"، يعتقد آخرون أن توقيت ملء سد النهضة أسهم في وقوع فيضانات غير معتادة.وأوضح خبير السدود ووكيل وزارة الري السودانية السابق أحمد آدم، أن "إيراد سد النهضة انخفض من 738 إلى 699 مليون متر مكعب خلال يومين فقط"، مشيرًا إلى تأثير ذلك على تدفق المياه إلى السودان.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل، وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل".

https://sarabic.ae/20250920/مسؤول-مصري-سابق-يحذر-من-كارثة-محتملة-تهدد-مصر-والسودان-بسبب-سد-النهضة-1105079216.html

https://sarabic.ae/20250910/السيول-والفيضانات-تفاقم-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-السودان-1104719714.html

https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يدشن-رسميا-سد-النهضة-1104643723.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر