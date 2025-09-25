عربي
أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان
أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان
اتفقت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية على دعم خطة المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر لوقف الحرب الدائرة في السودان، والدفع نحو... 25.09.2025
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في نيويورك، وضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكندا والولايات المتحدة، وهي تكتلات تضم في مجموعها 114 دولة.وحذر البيان من أن معاناة الشعب السوداني، الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف، بلغت مستويات لا تطاق، وتشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل السودان واستقرار المنطقة، وفقا لوسائل إعلام عربية.بالاضافة إلى رفض أي خطوات تعيق مسار الانتقال المدني، والدعوة إلى عملية انتقالية شاملة وشفافة تعيد الشرعية للحكم المدني.وندّد المجتمعون بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعين أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتها، خاصة بموجب إعلان جدة.كما دعا الاجتماع إلى تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، وضمان وصول آمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات إلى جميع أنحاء السودان، إلى جانب السماح بوجود دولي مستمر للمنظمات الأممية والإغاثية.وأضاف بولس، خلال تصريحاته من نيويورك، أن المباحثات تهدف إلى التوافق على مبادئ عامة لبدء المفاوضات، معبّراً عن أمله في "الإعلان عن شيء قريب جداً"، في ظل استعداد كلا الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار نتيجة للوضع الميداني المتعقّد.
https://sarabic.ae/20250925/مسعد-بولس-طرفا-النزاع-في-السودان-يقتربان-من-إجراء-محادثات-مباشرة-لإنهاء-الحرب-1105232105.html
https://sarabic.ae/20250924/منظمات-مدنية-وقانونية-تطلق-مبادرة-لوقف-الحرب-وتحقيق-الاستقرار-في-السودان-1105223240.html
https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-السودان-يطالب-الأمم-المتحدة-بالتدخل-لفك-الحصار-عن-الفاشر-1105065948.html
أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان

19:04 GMT 25.09.2025
اتفقت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية على دعم خطة المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر لوقف الحرب الدائرة في السودان، والدفع نحو استعادة الحكم المدني.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في نيويورك، وضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكندا والولايات المتحدة، وهي تكتلات تضم في مجموعها 114 دولة.
ودعا البيان جميع أطراف النزاع في السودان إلى العودة للمفاوضات المباشرة، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكداً استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات الداعمة لتطبيق الاتفاقات.
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب
06:13 GMT
وحذر البيان من أن معاناة الشعب السوداني، الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف، بلغت مستويات لا تطاق، وتشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل السودان واستقرار المنطقة، وفقا لوسائل إعلام عربية.
ومن أبرز النقاط التي تناولها البيان: دعم خطة الرباعية، والدعوة لتنسيق الجهود الدولية لدفع جميع الأطراف نحو وقف القتال، والتعامل مع الأزمة الإنسانية، وتهيئة المناخ لحوار سياسي شامل، الدعوة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدخل أي جهات خارجية تؤجج النزاع.
بالاضافة إلى رفض أي خطوات تعيق مسار الانتقال المدني، والدعوة إلى عملية انتقالية شاملة وشفافة تعيد الشرعية للحكم المدني.
السودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان
أمس, 20:14 GMT
وندّد المجتمعون بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعين أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتها، خاصة بموجب إعلان جدة.
وأكد البيان دعم بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
‌‏رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشر
20 سبتمبر, 13:40 GMT
كما دعا الاجتماع إلى تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، وضمان وصول آمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات إلى جميع أنحاء السودان، إلى جانب السماح بوجود دولي مستمر للمنظمات الأممية والإغاثية.

ويأتي هذا التحرك الدولي بعد إعلان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "يقتربان من الدخول في محادثات مباشرة لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأضاف بولس، خلال تصريحاته من نيويورك، أن المباحثات تهدف إلى التوافق على مبادئ عامة لبدء المفاوضات، معبّراً عن أمله في "الإعلان عن شيء قريب جداً"، في ظل استعداد كلا الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار نتيجة للوضع الميداني المتعقّد.
