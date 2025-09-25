https://sarabic.ae/20250925/أكثر-من-100-دولة-تدعم-خطة-الرباعية-لوقف-الحرب-في-السودان-1105269993.html

أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان

أكثر من 100 دولة تدعم خطة الرباعية لوقف الحرب في السودان

سبوتنيك عربي

اتفقت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية على دعم خطة المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر لوقف الحرب الدائرة في السودان، والدفع نحو... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T19:04+0000

2025-09-25T19:04+0000

2025-09-25T19:04+0000

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في نيويورك، وضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكندا والولايات المتحدة، وهي تكتلات تضم في مجموعها 114 دولة.وحذر البيان من أن معاناة الشعب السوداني، الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف، بلغت مستويات لا تطاق، وتشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل السودان واستقرار المنطقة، وفقا لوسائل إعلام عربية.بالاضافة إلى رفض أي خطوات تعيق مسار الانتقال المدني، والدعوة إلى عملية انتقالية شاملة وشفافة تعيد الشرعية للحكم المدني.وندّد المجتمعون بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعين أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتها، خاصة بموجب إعلان جدة.كما دعا الاجتماع إلى تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، وضمان وصول آمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات إلى جميع أنحاء السودان، إلى جانب السماح بوجود دولي مستمر للمنظمات الأممية والإغاثية.وأضاف بولس، خلال تصريحاته من نيويورك، أن المباحثات تهدف إلى التوافق على مبادئ عامة لبدء المفاوضات، معبّراً عن أمله في "الإعلان عن شيء قريب جداً"، في ظل استعداد كلا الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار نتيجة للوضع الميداني المتعقّد.

https://sarabic.ae/20250925/مسعد-بولس-طرفا-النزاع-في-السودان-يقتربان-من-إجراء-محادثات-مباشرة-لإنهاء-الحرب-1105232105.html

https://sarabic.ae/20250924/منظمات-مدنية-وقانونية-تطلق-مبادرة-لوقف-الحرب-وتحقيق-الاستقرار-في-السودان-1105223240.html

https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-السودان-يطالب-الأمم-المتحدة-بالتدخل-لفك-الحصار-عن-الفاشر-1105065948.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم