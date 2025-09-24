منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/منظمات-مدنية-وقانونية-تطلق-مبادرة-لوقف-الحرب-وتحقيق-الاستقرار-في-السودان-1105223240.html
منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان
منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية أن "الوضع الراهن في البلاد لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار حتى تتوقف شلالات الدماء والصراع المسلح الذي لن يحسم لأي... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T20:14+0000
2025-09-24T20:14+0000
العالم العربي
حصري
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101076425_0:107:541:411_1920x0_80_0_0_8892df0813f99fb542a0cec99aaf4e8f.jpg
وقال عبد الباقي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني والهيئات القانونية المستقلة، تؤكد أن قيام انتخابات رئاسية من الأهمية بمكان، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.وتابع: "يأتي هذا الإعلان لمنظمات المجتمع المدني السودانية و الهيئات القانونية المستقلة بصدد وقف الحرب ووحدة وأمن السودان، حيث أن البلاد تشهد أوقات عصيبة في تلك المرحلة تهدد وحدتها وتماسكها كدولة، لذلك اتخذت المنظمات الوطنية كل التدابير اللازمة لمجابهة الأزمة".وقال بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني السودانية، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "في ظل استمرار الأزمة السودانية وتعقد المشهد السياسي والعسكري، وبعد فقدان ثقة الشعب السوداني في القيادات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تفجير الصراع الداخلي، إضافة إلى مختلف التنظيمات السياسية والعسكرية التي أجهضت تطلعات الجماهير نحو الاستقرار والديمقراطية، نعلن أمام الشعب السوداني، والإقليم، والعالم، عن خارطة طريق واضحة لبناء سودان جديد تتمثل في مرحلة انتقالية ابتداء من عام 2026، وهي فترة تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة، عبر مشاركة قوى التغيير الحقيقية".وتابع البيان: "خلال المرحلة الانتقالية والتي تشارك فيها قوى التغيير مثل، تأسيس، صمود، الكتلة الديمقراطية، المؤتمر الوطني، التنظيمات العسكرية الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، حيث تعد هذه المشاركة التوافقية حجر الأساس لبناء سودان شامل، متماسك، ومعبر عن تطلعات جميع فئاته ومناطقه، يلي تلك الفترة انتخابات إقليمية حرة خلال عامين كخطوة تمهيدية، سيتم تنظيم انتخابات إقليمية حرة ونزيهة خلال عامين من الآن (2027)، بإشراف دولي وإقليمي، لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل أقاليم السودان، تمهيدا لإعادة بناء النظام الإداري الاتحادي، بما يعكس التنوع والتعدد في البلاد".وقال البيان: "وفي ختام المرحلة الانتقالية، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2030، يشارك فيها أبناء الشعب السوداني داخل وخارج البلاد، وفق معايير الشفافية والمراقبة الدولية، لانتخاب قيادة جديدة تفتح أبواب الأمل لمستقبل واعد"، وحذر البيان من مشاريع التقسيم التي تستهدف البلاد.وقد أدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي، في أبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.تقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألفًا، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.
https://sarabic.ae/20250923/ما-تداعيات-تشكيل-قوة-عسكرية-جديدة-في-دارفور-على-مسار-الحرب-في-السودان-1105172497.html
منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان

20:14 GMT 24.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم
السودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية أن "الوضع الراهن في البلاد لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار حتى تتوقف شلالات الدماء والصراع المسلح الذي لن يحسم لأي طرف، وهذا ما دفعنا لتقدير مبادرة مدنية سياسية لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها بعيدا عن الحروب والأسلحة".
وقال عبد الباقي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني والهيئات القانونية المستقلة، تؤكد أن قيام انتخابات رئاسية من الأهمية بمكان، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.
وتابع: "يأتي هذا الإعلان لمنظمات المجتمع المدني السودانية و الهيئات القانونية المستقلة بصدد وقف الحرب ووحدة وأمن السودان، حيث أن البلاد تشهد أوقات عصيبة في تلك المرحلة تهدد وحدتها وتماسكها كدولة، لذلك اتخذت المنظمات الوطنية كل التدابير اللازمة لمجابهة الأزمة".

وأشار عبد الباقي، إلى أن غالبية الشعب السوداني الذي يتجاوز 42 مليون نسمة فقد ثقته في طرفي الصراع بعد أحداث أبريل/نيسان 2023 ، لافتا إلى أن المبادرة تؤكد على أنه لا حلول للأزمة عن طريق السلاح بعد أكثر من عامين من الصراع، وأن الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة هي المخرج إذا ما استثنت قادة الصراع والمؤتمر الوطني، خلافا لذلك فالسودان يسع الجميع.

وقال بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني السودانية، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "في ظل استمرار الأزمة السودانية وتعقد المشهد السياسي والعسكري، وبعد فقدان ثقة الشعب السوداني في القيادات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تفجير الصراع الداخلي، إضافة إلى مختلف التنظيمات السياسية والعسكرية التي أجهضت تطلعات الجماهير نحو الاستقرار والديمقراطية، نعلن أمام الشعب السوداني، والإقليم، والعالم، عن خارطة طريق واضحة لبناء سودان جديد تتمثل في مرحلة انتقالية ابتداء من عام 2026، وهي فترة تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة، عبر مشاركة قوى التغيير الحقيقية".
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ما تداعيات تشكيل "قوة عسكرية جديدة" في دارفور على مسار الحرب في السودان؟
أمس, 15:55 GMT
وتابع البيان: "خلال المرحلة الانتقالية والتي تشارك فيها قوى التغيير مثل، تأسيس، صمود، الكتلة الديمقراطية، المؤتمر الوطني، التنظيمات العسكرية الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، حيث تعد هذه المشاركة التوافقية حجر الأساس لبناء سودان شامل، متماسك، ومعبر عن تطلعات جميع فئاته ومناطقه، يلي تلك الفترة انتخابات إقليمية حرة خلال عامين كخطوة تمهيدية، سيتم تنظيم انتخابات إقليمية حرة ونزيهة خلال عامين من الآن (2027)، بإشراف دولي وإقليمي، لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل أقاليم السودان، تمهيدا لإعادة بناء النظام الإداري الاتحادي، بما يعكس التنوع والتعدد في البلاد".
وقال البيان: "وفي ختام المرحلة الانتقالية، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2030، يشارك فيها أبناء الشعب السوداني داخل وخارج البلاد، وفق معايير الشفافية والمراقبة الدولية، لانتخاب قيادة جديدة تفتح أبواب الأمل لمستقبل واعد"، وحذر البيان من مشاريع التقسيم التي تستهدف البلاد.
وقد أدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي، في أبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
تقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألفًا، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.
