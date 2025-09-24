https://sarabic.ae/20250924/منظمات-مدنية-وقانونية-تطلق-مبادرة-لوقف-الحرب-وتحقيق-الاستقرار-في-السودان-1105223240.html

منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية أن "الوضع الراهن في البلاد لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار حتى تتوقف شلالات الدماء والصراع المسلح الذي لن يحسم لأي... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد الباقي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني والهيئات القانونية المستقلة، تؤكد أن قيام انتخابات رئاسية من الأهمية بمكان، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.وتابع: "يأتي هذا الإعلان لمنظمات المجتمع المدني السودانية و الهيئات القانونية المستقلة بصدد وقف الحرب ووحدة وأمن السودان، حيث أن البلاد تشهد أوقات عصيبة في تلك المرحلة تهدد وحدتها وتماسكها كدولة، لذلك اتخذت المنظمات الوطنية كل التدابير اللازمة لمجابهة الأزمة".وقال بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني السودانية، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "في ظل استمرار الأزمة السودانية وتعقد المشهد السياسي والعسكري، وبعد فقدان ثقة الشعب السوداني في القيادات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تفجير الصراع الداخلي، إضافة إلى مختلف التنظيمات السياسية والعسكرية التي أجهضت تطلعات الجماهير نحو الاستقرار والديمقراطية، نعلن أمام الشعب السوداني، والإقليم، والعالم، عن خارطة طريق واضحة لبناء سودان جديد تتمثل في مرحلة انتقالية ابتداء من عام 2026، وهي فترة تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة، عبر مشاركة قوى التغيير الحقيقية".وتابع البيان: "خلال المرحلة الانتقالية والتي تشارك فيها قوى التغيير مثل، تأسيس، صمود، الكتلة الديمقراطية، المؤتمر الوطني، التنظيمات العسكرية الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، حيث تعد هذه المشاركة التوافقية حجر الأساس لبناء سودان شامل، متماسك، ومعبر عن تطلعات جميع فئاته ومناطقه، يلي تلك الفترة انتخابات إقليمية حرة خلال عامين كخطوة تمهيدية، سيتم تنظيم انتخابات إقليمية حرة ونزيهة خلال عامين من الآن (2027)، بإشراف دولي وإقليمي، لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل أقاليم السودان، تمهيدا لإعادة بناء النظام الإداري الاتحادي، بما يعكس التنوع والتعدد في البلاد".وقال البيان: "وفي ختام المرحلة الانتقالية، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2030، يشارك فيها أبناء الشعب السوداني داخل وخارج البلاد، وفق معايير الشفافية والمراقبة الدولية، لانتخاب قيادة جديدة تفتح أبواب الأمل لمستقبل واعد"، وحذر البيان من مشاريع التقسيم التي تستهدف البلاد.وقد أدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي، في أبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.تقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألفًا، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.

