ما تداعيات تشكيل "قوة عسكرية جديدة" في دارفور على مسار الحرب في السودان؟

أثار بيان مجلس "الصحوة الثوري" بالسودان حول الاجتماع مع القوة المشتركة، الكثير من التساؤلات حول الهدف من الإعلان في هذا التوقيت الحرج في عمر الصراع، البعض يرى... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان الصادر عن اجتماع القوتين والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "في إطار تنسيق الجهود المبذولة وتوحيد الصف الوطني القومي ولم الشمل لمجابهة كافة التحديات والمخاطر التي تمر بها بلادنا من عدوان وغزو وتدخل سافر في الشأن الداخلي السوداني تنفذه بالوكالة مليشيا الدعم السريع الإرهابية وحلفاؤها وداعموها وأعوانها، مؤكدين على التفاهم المشترك والتنسيق المحكم في أهم القضايا الإجتماعية والعسكرية والسياسية ذات الإهتمام المشترك".وأكد البيان على "التعايش السلمي وقبول الآخر وتعزيز ثقافة السلام الاجتماعي ونبذ الخلافات وكافة أنواع وأشكال العنف والإقتتال وخطاب الكراهية والجهوية والعنصرية والقبلية بين المكونات الإجتماعية، ومحاربة السرقات والمجرمين وفتح الأسواق والطرق والمراحيل المغلقة بالمناطق المختلفة وحماية موسم الحصاد".فما سر المخاوف من إعلان التحالف بين "مجلس الصحوة الثوري" والقوة المشتركة الداعمين للجيش وتشكيل قوة عسكرية في شمال دارفور؟الصحوة والمشتركةبداية يقول، رئيس المركز العربي-الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، د.محمد مصطفى، "فيما يتعلق باجتماع مجلس الصحوة الثوري والقوة المشتركة في دارفور والبيان الذي صدر عنهما، كلا القوتين كانتا مؤيدتين للجيش ومازال التأييد قائم، لكن مجلس الصحوة ظل يصرح بالتأييد دون المشاركة الفعلية في حرب الكرامة، لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بالمشتركة التي انخرطت في معركة الكرامة بعد موقف حيادي استمر بضعة أشهر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ربما اقترب موعد دخول الشيخ موسى هلال ومجلسه (مجلس الصحوة) في الحرب لمصلحة القوات المسلحة السودانية، وذلك لسببين، السبب الأول، لأنه وحسب التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى إحتمالية انهيار الدعم السريع قد يبدي كامل الاستعداد لإستقبال أي قوة قد تنشق من الدعم السريع بسبب تراجع آداؤه الميداني وتمدد الجيش إلى وفي دارفور".وتابع مصطفى، "السبب الثاني، لأنه ظل فترة طويلة يصرح ويؤكد ولاءه للجيش دون أي خطوة عملية، مما أثار شكوك دوائر حكومية واستخباراتية عديدة، لكن في الحقيقة أنه يدرك تماما أن أي تحرك منفردا قد يكلفه ثمن كبير لأن قوته ضعيفة، فحاول أن يتحرك ويدخل الحرب مع المشتركة".قيام قوة ثالثةوقال رئيس المركز العربي - الأفريقي: "على أي حال دخول موسى هلال في عمليات معركة الكرامة قد يساهم بصورة فعالة وقد يحدث فارق ميداني كبير، ذلك لأنه يرسل تطمينات للقبائل العربية في دارفور للعودة والانخراط ضمن عمليات معركة الكرامة".وأكد مصطفى، "ليس هناك أي إحتمال بقيام قوة ثالثة بناء على اتفاق المشتركة ومجلس الصحوة، لأن بيان الاتفاق أكد تمسكهم بموقفهم الداعم للجيش، ثم أن المشتركة ومجلس الصحوة تعتبران قوة ذات رباط عضوي متماسك مع الجيش، مما يجعل تمردها على الجيش أمر بالغ التعقيد".نقاط إيجابيةمن جانبه يقول عاصم البلال، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، "إن التحالف بين القوة المشتركة ومجلس الصحوة بقيادة موسى هلال سوف يشكل علامة ميدانية فارقة لإنهاء أمد الصراع أو إدارته، خاصة فى ما يلى شمال دارفور في معركة الفاشر المصيرية و حسمها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "التحاف بين الصحوة والمشتركة يزيد عدة وعتاد القوات المتأهبة لتحرير المدينة الأيقونة (الفاشر)، ومن الإيجابيات إعلان الطرفين الدعم المطلق للحكومة والقوات المسلحة والقوى النظامية فى الحرب على المليشيا".مخاوف محتملةوأشار المحلل السياسي إلى أنه "من أجل تلافي وتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحالف مستقبلا و تلك الإنجرارات المحتملة، كان بالإمكان شمول الحكومة المركزية في صناعة وصياغة الإعلان، ولا يستعيض عن هذا بالنظر للأحوال المعقدة".وقال البلال: "إعلان الطرفين عن الدعم للحكومة وقواتها النظامية، هذا الإعلان يوحي باستقلالية الموقعين، ولايقف عاصما من شتى الاحتمالات، الاتفاق بين الطرفين والحكومة لمحاربة تمرد الدعم السريع واستهدافه، فالميدان بعد تبدل الأرض قد يحمل مفاجآت، هكذا ينبغى النظر للمرئيات وغير المرئيات".وأكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، السبت الماضي، أن "فك الحصار عن مدينة الفاشر سيكون من أولويات بلاده أمام الأمم المتحدة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة وضرورة حماية المدنيين في دارفور".جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني، على خلفية قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب مدينة الفاشر شمالي دارفور يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً، وفق غرفة طوارئ المخيم.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

