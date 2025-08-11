عربي
إعلام: ولايات دارفور تشكل قوة قتالية موحدة "للزحف" نحو مدينة الفاشر
إعلام: ولايات دارفور تشكل قوة قتالية موحدة "للزحف" نحو مدينة الفاشر
عقد حكام ولايات إقليم دارفور السوداني اجتماعا مع مصطفى تمبور، نائب حاكم الإقليم، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، بحسب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت ذلك صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حكام الولايات الخمس قرروا، خلال اجتماعهم مع تمبور، "تشكيل قوة قتالية موحدة للمشاركة في عمليات الزحف نحو مدينة الفاشر".واتفق حكام الولايات الخمس على ضرورة التنسيق العاجل لحماية المدنيين في الفاشر، وتوفير دعم كافيا لمواجهة أزمة نقص الغذاء.ويضم إقليم دارفور 5 ولايات هي غرب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، إضافة إلى شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر.وتعاني مدينة الفاشر من أزمة إنسانية حادة نتيجة نقص المواد الغذائية الأساسية، خاصة في مخيم أبو شوك للنازحين، بسبب انعدام الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية، وهي أزمة تفاقمت مع استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ نحو عام.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
عقد حكام ولايات إقليم دارفور السوداني اجتماعا مع مصطفى تمبور، نائب حاكم الإقليم، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت ذلك صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حكام الولايات الخمس قرروا، خلال اجتماعهم مع تمبور، "تشكيل قوة قتالية موحدة للمشاركة في عمليات الزحف نحو مدينة الفاشر".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
البرهان: معركتنا في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد
6 أغسطس, 10:22 GMT
واتفق حكام الولايات الخمس على ضرورة التنسيق العاجل لحماية المدنيين في الفاشر، وتوفير دعم كافيا لمواجهة أزمة نقص الغذاء.

كما أكدوا على "التزام حكومة الإقليم بفك الحصار عن المدينة وضمان عودة الأمن والاستقرار للمواطنين".

ويضم إقليم دارفور 5 ولايات هي غرب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، إضافة إلى شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بعد تصريحاته الأخيرة حول الأزمة.. هل أغلق البرهان كل الطرق أمام وقف الحرب في السودان؟
7 أغسطس, 19:12 GMT
وتعاني مدينة الفاشر من أزمة إنسانية حادة نتيجة نقص المواد الغذائية الأساسية، خاصة في مخيم أبو شوك للنازحين، بسبب انعدام الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية، وهي أزمة تفاقمت مع استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ نحو عام.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
