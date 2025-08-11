https://sarabic.ae/20250811/إعلام-ولايات-دارفور-تشكل-قوة-قتالية-موحدة-للزحف-نحو-مدينة-الفاشر-1103597478.html

إعلام: ولايات دارفور تشكل قوة قتالية موحدة "للزحف" نحو مدينة الفاشر

إعلام: ولايات دارفور تشكل قوة قتالية موحدة "للزحف" نحو مدينة الفاشر

عقد حكام ولايات إقليم دارفور السوداني اجتماعا مع مصطفى تمبور، نائب حاكم الإقليم، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، بحسب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت ذلك صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حكام الولايات الخمس قرروا، خلال اجتماعهم مع تمبور، "تشكيل قوة قتالية موحدة للمشاركة في عمليات الزحف نحو مدينة الفاشر".واتفق حكام الولايات الخمس على ضرورة التنسيق العاجل لحماية المدنيين في الفاشر، وتوفير دعم كافيا لمواجهة أزمة نقص الغذاء.ويضم إقليم دارفور 5 ولايات هي غرب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، إضافة إلى شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر.وتعاني مدينة الفاشر من أزمة إنسانية حادة نتيجة نقص المواد الغذائية الأساسية، خاصة في مخيم أبو شوك للنازحين، بسبب انعدام الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية، وهي أزمة تفاقمت مع استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ نحو عام.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

