https://sarabic.ae/20250807/بعد-تصريحاته-الأخيرة-حول-الأزمة-هل-أغلق-البرهان-كل-الطرق-أمام-وقف-الحرب-في-السودان؟-1103495307.html

بعد تصريحاته الأخيرة حول الأزمة.. هل أغلق البرهان كل الطرق أمام وقف الحرب في السودان؟

بعد تصريحاته الأخيرة حول الأزمة.. هل أغلق البرهان كل الطرق أمام وقف الحرب في السودان؟

سبوتنيك عربي

رأى مراقبون أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حول استمرار الحرب جاءت مخيبة للآمال بعد أن وصلت الأزمة إلى مستوى الكارثة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T19:12+0000

2025-08-07T19:12+0000

2025-08-07T19:12+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

العالم

حول العالم

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099311061_0:168:1080:776_1920x0_80_0_0_59eed6fabac6ba40a1c3dbfa939874db.jpg

ويرى المراقبون أن تصريحات البرهان حول استمرار الحرب و غلق الباب أمام أي محاولات للتهدئة أو التفاوض تعطي مؤشرات واضحة أن تلك الحرب وما سبقها من أحداث لم يكن هدفها المواطن والدولة وفق الشعارات المعلنة، بل السلطة والمصالح ولا يهم بقاء الدولة أو تشريد المواطنيين أو تدمير الاقتصاد والبنى التحتية وإعادة البلاد عقودا إلى الوراء.بعد تصريحات البرهان عن استمرار الحرب حتى القضاء على الدعم السريع.. هل تلاشت آمال وقف الحرب في السودان؟بداية، يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني: "بالنسبة لتصريحات الفريق عبد الفتاح البرهان الأخيرة حول استمرار الحرب ضد التمرد، والتي جاءت على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية، أشار البرهان إلى أن تحركات الجيش تعمل حاليا على فك الحصار عن المدن التي تدور بها المعارك مثل الفاشر ونيالا، وأن المعركة لن تتوقف حتى القضاء على آخر فرد من التمرد، هذه التصريحات ليست جديدة بل هى مكررة في العديد من المناسبات".تصريحات مكررةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الفريق البرهان كرر تصريح استمرار الحرب حتى القضاء على التمرد في أكثر من مناسبة منذ اندلاع الحرب، لذا أرى أن التصريح الأخير ليس فيه جديد وإن كان تأكيد على التصريحات السابقة وهو ما حدث بالفعل على الأرض، فالحرب لم تتوقف والعمليات مستمرة في دارفور أحيانا بصورة مرئية وعلنية وأخرى بصورة غير مرئية".وتابع الخبير العسكري: "كل الاجتماعات وما تبع من مؤشرات تعود وترجع أنها تبني على شيء واضح جدا يفصل ما بين العملية الأمنية العسكرية والحالة الامنية وهذه الظروف الحالية وما بين القضية السياسية ،الآن توجد مبادرة أمنية ولا توجد مبادرة سياسية وقد رأينا فشل اجتماع الرباعية الذي دعت إليه واشنطن، والذي كان يمكن اعتباره المحاولة الوحيدة التي كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار".مطالبات لا مبادراتوأوضح تاور، أن "إعلانات ودعوات وقف إطلاق النار التي تصدر أحيانا عن الأمم المتحدة أو مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي وغيرها، جميعها لا تعدو كونها مطالبات ليس لها أي مفعول أو إلزام لأي من طرفي الحرب في السودان".ولفت تاور إلى أن "المجال المفتوح الآن على الساحة السودانية هو استمرار العمليات العسكرية وليس هناك خيار آخر مطروح على الطاولة، هذا الكلام ليس مبالغا فيه ولا يبث اليأس والإحباط ويقفل باب الأمل في وقف الحرب وإحلال السلام، بل نحن نطرح الحقيقة بكل شفافية وواقعية ،الواقع يشير الآن إلى تقدم القوات المسلحة وعملها بجدية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كافة المناطق وتنتهي المسألة عند هذا الأساس ،بعد ذلك تنتهي الأزمة وننتقل إلى المسألة السياسية".المليشيات تحكممن جانبه، يقول الدكتور عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية: "منذ بداية الحرب البرهان والحركة الإسلامية يعملون ويتحدثون على استمرارية الحرب في ظل ظروف إنسانية وأمنية معقدة يعيشها أكثر من مليون 30 سوداني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "البرهان لم يرفض السلام فقط بل في آخر تصريح له يهدد الاتحاد الأفريقي و مجلس الأمن ودول إقليمية، البرهان و الجيش منذ 24 سبتمبر/أيلول 2024 لم يدخل في معارك عسكرية مباشرة مع الدعم السريع بل يستخدم الحركات والمليشيات المتحالفة معه، وهو الآن لا يملك السيطرة على المليشيات التي تدعمه وقد رأينا ما حدث من خلافات مؤخرا بين تلك الحركات والمليشيات حول تقسيم السلطة في حكومة إدريس".وتابع عبد الباقي: "ولاية الخرطوم تخضع الآن تحت سيطرة كتائب البراء و الحركة الإسلامية، كذلك ولاية الجزيرة تخضع لسيطرة درع السودان، شرق السودان حركة تحرير الشرق، في المقابل نجد أن دارفور وكردفان تقع تحت سيطرة حكومة (تأسيس) الموازية، أين هي سيادة الدولة التي يتحدث عنها البرهان، لذا من الأفضل أن تكون هناك مراجعة للوضع الراهن قبل أن تصل الأوضاع إلى خط اللا رجعة".انهيار أركان الدولةوأشار رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني، إلى أنه "منذ استيلاء البرهان على السلطة قاد البلاد إلى تدهور أمني، سياسي، واقتصادي غير مسبوق، ما تسبب في معاناة يومية متفاقمة للمواطن السوداني في كافة ربوع البلاد، علاوة على أنه قام بإنشاء ودعم مليشيات قبلية مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية، مما ساهم في تفكيك وحدة الجيش الوطني وزعزعة الاستقرار في البلاد".وأوضح عبد الباقي، إلى أن "الحرب الحالية التي يعيشها السودان هى نتاج طبيعي لما حدث خلال السنوات التي سبقتها والتي تم التأسيس لها، مما أدى إلى كارثة إنسانية كبرى ونزوح الملايين وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، دون أي مبرر سوى التمسك بالسلطة، علاوة على أن تلك التحركات أدت إلى ظهور حكومتين مؤخرا داخل الدولة الواحدة، ما عمق الانقسام السياسي والإداري، وأضعف مؤسسات الدولة الشرعية ونشر سياسة التجويع والتهجير القسري و تجنيد الأطفال في كردفان ودارفور والجزيرة والنيل الأبيض".مأساة الوطنبدورها، تقول فاطمة لقاوة، الكاتبة والمحللة السياسية السودانية، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن عبد الفتاح البرهان، والتي تعكس استمرار مجموعة بورتسودان في انتهاج منهج يعمق مأساة الوطن ولا يفتح أي أفق لحل سياسي شامل".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "في الوقت الذي يئن فيه المواطن السوداني تحت وطأة الجوع والنزوح وانهيار الخدمات، كان الأولى أن يسمع خطابا يفتح أبواب الأمل ويضع حدا لنزيف الدم".وشددت على أنه "يجب وقف الحرب فورا، والعودة إلى مسار مدني سلمي ينقذ ما تبقى من هذا الوطن المنهك، ويعيد الكرامة لشعب عظيم لم يعد يحتمل المزيد من الخيبات، حان وقت إستخدام العصا تجاه عصابة بورتسودان التي لم يعد يهمها سوى العودة لكرسي السلطة فوق جماجم الشعب".أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان،أمس الأربعاء، أن "الخرطوم شهدت معارك كبيرة"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة".وقال البرهان، في كلمة له، إن "الجيش قدّم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم"، مؤكدًا أن "تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح".وأضاف أن "المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد"، متابعًا: "معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم".وأكد البرهان أن "الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها"، لافتًا إلى أنه وجّه بضبط حمل السلاح في الخرطوم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250807/الإمارات-تنفيادعاءات-حول-تدمير-طائرة-تابعة-لها-تقل-مرتزقة-في-السودان-1103481539.html

https://sarabic.ae/20250806/السودان-البرهان-يعلن-البدء-في-إخلاء-الخرطوم-من-التشكيلات-العسكرية-1103455478.html

https://sarabic.ae/20250623/قائد-قوات-الدعم-السريع-يكشف-عن-هدفه-من-السيطرة-على-المثلث-الحدودي-1101967739.html

https://sarabic.ae/20200418/السودان-خلاف-بين-القادة-المدنيين-في-المجلس-السيادي-وعبد-الفتاح-البرهان-1045204805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم, قوات الدعم السريع السودانية