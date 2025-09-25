https://sarabic.ae/20250925/مسعد-بولس-طرفا-النزاع-في-السودان-يقتربان-من-إجراء-محادثات-مباشرة-لإنهاء-الحرب-1105232105.html
مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب
مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب
أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، يقتربان من إجراء محادثات مباشرة تهدف
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار إلى أن "عدم سيطرة أي من الطرفين على الوضع الراهن يجعلهما مستعدين للحوار".وفي إطار الجهود الدولية لحل الأزمة، عقدت المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، اجتماعًا في نيويورك مساء أمس الأربعاء.وكشف بولس عن تقدم ملحوظ، حيث وافقت قوات الدعم السريع على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تعاني من قتال وحصار شديدين. وأضاف: "بدأت الإمدادات تتدفق بالفعل، والأمور تتبلور الآن"، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الوضع الإنساني.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، يقتربان من إجراء محادثات مباشرة تهدف إلى إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
في نيويورك.
وأوضح بولس أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مكثفة مع الجيش وقوات الدعم السريع لوضع مبادئ عامة للمفاوضات، معربًا عن تفاؤله بإمكانية "الإعلان عن تقدم ملموس قريبًا جدًا".
وأشار إلى أن "عدم سيطرة أي من الطرفين على الوضع الراهن يجعلهما مستعدين للحوار".
وفي إطار الجهود الدولية لحل الأزمة، عقدت المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة
والإمارات والسعودية ومصر، اجتماعًا في نيويورك مساء أمس الأربعاء.
وعقب الاجتماع، كتب بولس على منصة إكس: "أكدت الدول الأربع التزامها بإنهاء النزاع في السودان، واستعادة السلام، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. لقد طال أمد هذه الحرب، والرئيس الأميركي يسعى لتحقيق السلام".
وكشف بولس عن تقدم ملحوظ، حيث وافقت قوات الدعم السريع
على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تعاني من قتال وحصار شديدين.
وأضاف: "بدأت الإمدادات تتدفق بالفعل، والأمور تتبلور الآن"، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الوضع الإنساني.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.