https://sarabic.ae/20250925/مسعد-بولس-طرفا-النزاع-في-السودان-يقتربان-من-إجراء-محادثات-مباشرة-لإنهاء-الحرب-1105232105.html
مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب
مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، يقتربان من إجراء محادثات مباشرة تهدف... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T06:13+0000
2025-09-25T06:13+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_e4391adf2f762da44f34ee1d8922be5c.jpg
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار إلى أن "عدم سيطرة أي من الطرفين على الوضع الراهن يجعلهما مستعدين للحوار".وفي إطار الجهود الدولية لحل الأزمة، عقدت المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، اجتماعًا في نيويورك مساء أمس الأربعاء.وكشف بولس عن تقدم ملحوظ، حيث وافقت قوات الدعم السريع على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تعاني من قتال وحصار شديدين. وأضاف: "بدأت الإمدادات تتدفق بالفعل، والأمور تتبلور الآن"، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الوضع الإنساني.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250923/السودان-يكشف-حقيقة-اعتماد-مشروع-قرار-أمريكي-لتقييد-نشاطه-الدولي-1105151097.html
https://sarabic.ae/20250924/منظمات-مدنية-وقانونية-تطلق-مبادرة-لوقف-الحرب-وتحقيق-الاستقرار-في-السودان-1105223240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_1b9043f7ad178e7d211cecc12bb7246f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان يقتربان من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الحرب

06:13 GMT 25.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، يقتربان من إجراء محادثات مباشرة تهدف إلى إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح بولس أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مكثفة مع الجيش وقوات الدعم السريع لوضع مبادئ عامة للمفاوضات، معربًا عن تفاؤله بإمكانية "الإعلان عن تقدم ملموس قريبًا جدًا".
وأشار إلى أن "عدم سيطرة أي من الطرفين على الوضع الراهن يجعلهما مستعدين للحوار".
خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة استماع في الكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
السودان يكشف حقيقة اعتماد مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاطه الدولي
23 سبتمبر, 07:48 GMT
وفي إطار الجهود الدولية لحل الأزمة، عقدت المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، اجتماعًا في نيويورك مساء أمس الأربعاء.

وعقب الاجتماع، كتب بولس على منصة إكس: "أكدت الدول الأربع التزامها بإنهاء النزاع في السودان، واستعادة السلام، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. لقد طال أمد هذه الحرب، والرئيس الأميركي يسعى لتحقيق السلام".

السودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
منظمات مدنية وقانونية تطلق "مبادرة" لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان
أمس, 20:14 GMT
وكشف بولس عن تقدم ملحوظ، حيث وافقت قوات الدعم السريع على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تعاني من قتال وحصار شديدين.
وأضاف: "بدأت الإمدادات تتدفق بالفعل، والأمور تتبلور الآن"، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الوضع الإنساني.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
