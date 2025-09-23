https://sarabic.ae/20250923/السودان-يكشف-حقيقة-اعتماد-مشروع-قرار-أمريكي-لتقييد-نشاطه-الدولي-1105151097.html
السودان يكشف حقيقة اعتماد مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاطه الدولي
سبوتنيك عربي
كشف سفير السودان لدى واشنطن، عبد الله إدريس، حقيقة الأنباء حول اعتماد مشروع قرار من مجلس النواب الأمريكي، يلزم الحكومة الأمريكية، باستخدام نفوذها لتقييد نشاط...
2025-09-23T07:48+0000
2025-09-23T07:48+0000
2025-09-23T07:48+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098398545_0:411:2911:2048_1920x0_80_0_0_110d297adf8df59ac83cf471d2ee2a5f.jpg
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن إدريس، نفيه اعتماد مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بشأن تقييد نشاط السودان الدولي.وأوضح السفير السوداني أنه "تم إسقاط مقترح تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، بإدراج تعديل على نص مشروع القرار الخاص بالمحددات العامة لسياسة وزارة خارجية بلادها، يلزم الحكومة الأمريكية بالعمل على تقييد مشاركات السودان الدولية".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال يمتد لـ9 أشهر نحو حكم مدني.وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن الانتقال ينبغي أن "يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة يقودها مدنيون، تتمتع بشرعية واسعة وتخضع للمساءلة".ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربًا مدمرة بين الجيش المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وخلقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم
كشف سفير السودان لدى واشنطن، عبد الله إدريس، حقيقة الأنباء حول اعتماد مشروع قرار من مجلس النواب الأمريكي، يلزم الحكومة الأمريكية، باستخدام نفوذها لتقييد نشاط السودان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ونقل موقع
"المشهد السوداني" عن إدريس، نفيه اعتماد مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بشأن تقييد نشاط السودان الدولي.
وأوضح السفير السوداني أنه "تم إسقاط مقترح تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، بإدراج تعديل على نص مشروع القرار الخاص بالمحددات العامة لسياسة وزارة خارجية بلادها، يلزم الحكومة الأمريكية بالعمل على تقييد مشاركات السودان الدولية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال يمتد لـ9 أشهر نحو حكم مدني.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن الانتقال ينبغي أن "يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة يقودها مدنيون، تتمتع بشرعية واسعة وتخضع للمساءلة".
وأكد البيان أن "مستقبل الحكم في السودان يقرّره السودانيون من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا يسيطر عليها أي طرف من أطراف النزاع".
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربًا مدمرة بين الجيش
المسيطر على معظم مؤسسات الدولة، وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وخلقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.