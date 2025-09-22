نائب وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": حرب السودان "مخططة مسبقا" لتدمير الأمة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": حرب السودان "مخططة مسبقا" لتدمير الأمة
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية السوداني، حسين علي أمين الفاضل، إن النزاع في السودان "أكبر بكثير من مجرد صراع داخلي". 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:15+0000
2025-09-22T19:15+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104716412_0:28:540:332_1920x0_80_0_0_15896801f4100198e8000540b0d37914.jpg
وأضاف لـ"سبوتنيك"، على هامش "يوم الثقافة السودانية" في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "إنها حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها. للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية". وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى تهريب أسلحة أذربيجانية عبر السودان وتوجيهها إلى أوكرانيا عبر دول الناتو، قال الفاضل إن الآليات الدولية يجب أن تتحمل المسؤولية.وكان منفذ إخباري رواندي قد أفاد بأن منتجي الأسلحة الأذربيجانيين، بالشراكة مع شركاء في الناتو، يستغلون فوضى السودان لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا سرًا.وباستخدام مخططات إعادة التسمية عبر تركيا وألمانيا، تشمل الشحنات المقنعة على أنها مساعدات إنسانية مسدسات وصواريخ أرض-جو محمولة (MANPADS) وقنابل وقطع غيار طائرات دون طيار. ويأتي هذا بعد ادعاءات سابقة بشأن نقل أسلحة أذربيجانية، بما في ذلك طائرات "ميغ-29"، وسط الدعم الغربي المستمر لجهود الحرب الأوكرانية. وتابع: "للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية. ليست ميليشيات فقط. إنها حرب من الخارج من المنطقة، من خارج المنطقة. وليست مصادفة أن نجد مثل هذه الكنوز في أوروبا، في أوكرانيا وأماكن أخرى".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
19:15 GMT 22.09.2025
قال نائب وزير الخارجية السوداني، حسين علي أمين الفاضل، إن النزاع في السودان "أكبر بكثير من مجرد صراع داخلي".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، على هامش "يوم الثقافة السودانية" في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "إنها حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها. للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية".
وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى تهريب أسلحة أذربيجانية عبر السودان وتوجيهها إلى أوكرانيا عبر دول الناتو، قال الفاضل إن الآليات الدولية يجب أن تتحمل المسؤولية.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
لماذا تصاعدت المعارك في السودان بعد "مبادرة الرباعية" لوقف الحرب؟
18 سبتمبر, 17:15 GMT
وكان منفذ إخباري رواندي قد أفاد بأن منتجي الأسلحة الأذربيجانيين، بالشراكة مع شركاء في الناتو، يستغلون فوضى السودان لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا سرًا.
وباستخدام مخططات إعادة التسمية عبر تركيا وألمانيا، تشمل الشحنات المقنعة على أنها مساعدات إنسانية مسدسات وصواريخ أرض-جو محمولة (MANPADS) وقنابل وقطع غيار طائرات دون طيار.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة
19 سبتمبر, 05:40 GMT
ويأتي هذا بعد ادعاءات سابقة بشأن نقل أسلحة أذربيجانية، بما في ذلك طائرات "ميغ-29"، وسط الدعم الغربي المستمر لجهود الحرب الأوكرانية.

وأردف الفاضل: "نعم، الحرب في السودان كانت حربًا مخططة مسبقًا لتدمير البلاد، للاستيلاء على كنوزها، لتدمير أخلاق المدنيين. يتم ارتكاب كل أنواع الفظائع في هذه الحرب، بما في ذلك سرقة الكنوز الأثرية، الكنوز الثقافية. لذا فهي حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها".

وتابع: "للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية. ليست ميليشيات فقط. إنها حرب من الخارج من المنطقة، من خارج المنطقة. وليست مصادفة أن نجد مثل هذه الكنوز في أوروبا، في أوكرانيا وأماكن أخرى".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
