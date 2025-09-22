https://sarabic.ae/20250922/نائب-وزير-الخارجية-السوداني-لـسبوتنيك-حرب-السودان-مخططة-مسبقا-لتدمير-الأمة--1105142200.html
نائب وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": حرب السودان "مخططة مسبقا" لتدمير الأمة
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية السوداني، حسين علي أمين الفاضل، إن النزاع في السودان "أكبر بكثير من مجرد صراع داخلي". 22.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
حصري
وأضاف لـ"سبوتنيك"، على هامش "يوم الثقافة السودانية" في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "إنها حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها. للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية". وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى تهريب أسلحة أذربيجانية عبر السودان وتوجيهها إلى أوكرانيا عبر دول الناتو، قال الفاضل إن الآليات الدولية يجب أن تتحمل المسؤولية.وكان منفذ إخباري رواندي قد أفاد بأن منتجي الأسلحة الأذربيجانيين، بالشراكة مع شركاء في الناتو، يستغلون فوضى السودان لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا سرًا.وباستخدام مخططات إعادة التسمية عبر تركيا وألمانيا، تشمل الشحنات المقنعة على أنها مساعدات إنسانية مسدسات وصواريخ أرض-جو محمولة (MANPADS) وقنابل وقطع غيار طائرات دون طيار. ويأتي هذا بعد ادعاءات سابقة بشأن نقل أسلحة أذربيجانية، بما في ذلك طائرات "ميغ-29"، وسط الدعم الغربي المستمر لجهود الحرب الأوكرانية. وتابع: "للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية. ليست ميليشيات فقط. إنها حرب من الخارج من المنطقة، من خارج المنطقة. وليست مصادفة أن نجد مثل هذه الكنوز في أوروبا، في أوكرانيا وأماكن أخرى".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
قال نائب وزير الخارجية السوداني، حسين علي أمين الفاضل، إن النزاع في السودان "أكبر بكثير من مجرد صراع داخلي".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، على هامش "يوم الثقافة السودانية" في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "إنها حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها. للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية".
وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى تهريب أسلحة أذربيجانية عبر السودان
وتوجيهها إلى أوكرانيا عبر دول الناتو، قال الفاضل إن الآليات الدولية يجب أن تتحمل المسؤولية.
وكان منفذ إخباري رواندي قد أفاد بأن منتجي الأسلحة الأذربيجانيين، بالشراكة مع شركاء في الناتو، يستغلون فوضى السودان لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا سرًا.
وباستخدام مخططات إعادة التسمية عبر تركيا وألمانيا، تشمل الشحنات المقنعة على أنها مساعدات إنسانية مسدسات وصواريخ أرض-جو محمولة (MANPADS) وقنابل وقطع غيار طائرات دون طيار.
ويأتي هذا بعد ادعاءات سابقة بشأن نقل أسلحة أذربيجانية، بما في ذلك طائرات "ميغ-29"، وسط الدعم الغربي المستمر لجهود الحرب الأوكرانية
وأردف الفاضل: "نعم، الحرب في السودان كانت حربًا مخططة مسبقًا لتدمير البلاد، للاستيلاء على كنوزها، لتدمير أخلاق المدنيين. يتم ارتكاب كل أنواع الفظائع في هذه الحرب، بما في ذلك سرقة الكنوز الأثرية، الكنوز الثقافية. لذا فهي حرب لتدمير البلاد، لإلغاء هويتها".
وتابع: "للأسف، هذه الميليشيات تتلقى أوامر وهذه الأفعال منسقة من قوى خارجية. ليست ميليشيات فقط. إنها حرب من الخارج من المنطقة، من خارج المنطقة. وليست مصادفة أن نجد مثل هذه الكنوز في أوروبا، في أوكرانيا وأماكن أخرى".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.