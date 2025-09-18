https://sarabic.ae/20250918/لماذا-تصاعدت-المعارك-في-السودان-بعد-مبادرة-الرباعية-لوقف-الحرب؟-1104998280.html

لماذا تصاعدت المعارك في السودان بعد "مبادرة الرباعية" لوقف الحرب؟

لماذا تصاعدت المعارك في السودان بعد "مبادرة الرباعية" لوقف الحرب؟

سبوتنيك عربي

رغم التحركات الدولية لوقف الحرب في السودان والتي تمثلت في بيان الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، الذي دعا إلى هدنة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T17:15+0000

2025-09-18T17:15+0000

2025-09-18T17:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الأخبار

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg

ما السر وراء تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع بعد بيان الرباعية الدولية الداعي لوقف الحرب في البلاد.. هل هي العاصفة التي تسبق الهدوء أم محاولات للسيطرة من كلا الطرفين على مساحات أكبر قبل الجلوس على أي طاولة تفاوض؟بداية يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، "إنه لا يوجد مؤشر على قرب تهدئة في الأوضاع العسكرية في دارفور وكردفان، حيث يسعى طرفا الصراع الجيش السوداني والدعم وحلفاؤهما إلى كسب أكبر قدر ممكن من المساحات التي تعزز من قدرته على فرض شروطه مستقبلا".استمرار المعاركوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن الأوضاع العسكرية تميل إلى كفة الجيش السوداني وحلفاؤه، حيث أن الدعم السريع يستمر في فقدان مدن وقرى بصورة متوالية في كردفان، مع تناقص في أعداد قياداته العسكرية في المحاور، و لم يسعفه كثيرا دخول قوات الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية جناح الحلو التي لم تغير من مشهد الخسارة التي يتلقاها الدعم السريع في كردفان و الفاشر".وأشار علي، إلى أن "القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدفع باتجاه استمرار المعارك لتحرير دارفور أو على الأقل إخراج الدعم السريع من المدن الكبيرة في الإقليم و فك الحصار حول الفاشر، والمزاج العام للشعب السوداني لم يعد متقبلا لمبدأ التفاوض مع الدعم السريع الذي انهارت الثقة في قواته نظرا للانتهاكات اليومية ضد المدنيين والتي توثقها كاميرات هواتف جنوده ضد المدنيين الفارين من الفاشر، و هذا يدل على زهو هؤلاء المقاتلين بتلك الانتهاكات".واستطرد: "في ظل تلك الأحداث والمعطيات، فإن اتفاق الرباعية الذي عبرت عنه بالبيان الأخير لن يجد فرصة له على أرض الواقع، حيث أن الجيش السوداني وحلفاؤه يعتقدون أنه يعطي الدعم السريع فرصة لالتقاط أنفاسه بعد تقهقر قواته في كردفان وفشل محاولات إسقاط مدينة الفاشر".ولفت علي، إلى أنه، يمكن القول، "إن التوقيت مازال مبكرا على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق نار مع استمرار كل الأطراف في حشد وتجييش القوات سواء في مناطق سيطرة الجيش السوداني أو مناطق سيطرة الدعم السريع".الدبلوماسية والميدانفي المقابل تقول، لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية: "الأمل لم ولن يتوقف وكذلك كل فرصة لإحياء مسار السلام في السودان، لكن غالبا ما تأت تلك الجهود في وقت تتصاعد فيه حدة المعارك على الأرض، وهذا التناقض بين لغة الدبلوماسية وواقع الميدان يعكس عمق الأزمة وتعقيدها".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "أن تأثير هذه التطورات على الاستقرار يتوقف على قدرة الأطراف الدولية والإقليمية في تحويل الالتزامات المعلنة إلى خطوات عملية توقف نزيف الدم وتمنع المزيد من الانزلاق نحو الفوضى، وإلا فإن أي مبادرة ستظل مجرد ورق أمام وقائع صلبة".ونوهت مهدي، إلى أن" التصعيد العسكري قد يكون محاولة لرسم موازين جديدة قبل الدخول في أي مفاوضات، أو قد يكون بالفعل مؤشرا على أن الأطراف استنزفت قدرتها وتبحث عن مخرج سياسي غير معلن، في كلتا الحالتين السلام يظل رهين التوازن بين القوة على الأرض والضغط الدولي الداعم للحوار".اختبار الإرادة الحقيقيةوأشارت، إلى أنه "في ظل هذا المشهد تصبح الفاشر رمزا لاختبار الإرادة الحقيقية نحو إنهاء الحرب فهي مدينة ذات ثقل استراتيجي وإنساني، وما يجري فيها يرسل إشارات قوية إما بجدية التوجه نحو التسوية أو باستمرار منطق الحسم العسكري كالمستجير من الرمضاء بالنار، التجارب السابقة في المنطقة توضح أن العنف حين يبلغ ذروته قد يفتح الطريق لتسويات قسرية أو لتدخلات أشمل من الخارج، لكن ذلك يضع السلام على محك هش ويجعله رهين ضمانات دولية وإقليمية أكثر من كونه نابع من إرادة داخلية".وقالت مهدي: "المعادلة اليوم تقوم على سؤال مركزي هل ستتمكن الجهود السياسية من كسر منطق السلاح وفتح نافذة للحوار، أم أن لغة الميدان ستفرض وقائع جديدة تجعل أي عملية سلمية مؤجلة إلى إشعار آخر".الصراعات الداخليةمن جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عاصم البلال: "إن مصطلح "الرباعية" مثير لغضب طائفة من السودانيين، يتقدمهم الإسلاميون الذين حكموا البلاد الفترة الأطول بلا منازع بعد نيل الاستقلال وقبيل اشتعال الحرب، مشيرا إلى أن السبب في الغضب المستمر هو اعتقاد هؤلاء بأن الرباعية وراء إقصائهم الكلي بعد سقوط نظام الإنقاذ، فضلا عن كون الرباعية موالية لقوى الحرية والتغيير، "العدو اللدود للإسلاميين"".وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "أن كلا القوتين فاعلين في المشهد السوداني المضطرب، وليستا على وفاق في أي من القضايا المطروحة، مع انحياز الإسلاميين للجيش، انحيازا يفضي لاتهام قوى الحرية والتغيير بابتلاعهم الحكم والجيش معا، والسعي للعودة الصريحة للحكم على أسنة رماح الحرب، وفي الضفة الأخرى قوى الحرية والتغيير تتمترس صفا واحدا، عدا اليسار الشيوعي وبعض المكونات غير المؤثرة، مستقوية بقوات الدعم السريع المتمردة على سلطة و إمرة الجيش عليها، وبعد مشاركتها في حكومة تأسيس تقطع بقول كل شكيك".وأشار البلال إلى أن "هذه القراءة الأولية تكشف مدى الخلاف حول دور الرباعية المتهمة بصورة أو بأخرى، ليس إسلامويا فحسب، بل أنها "مشعلة الحرب بصناعة وصياغة الاتفاق الإطاري"، وعليه فالرفض من القوى الإسلامية للرباعية مؤكد "خشية إنتاج الاتفاق"، بينما موافقة قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم عليها مكفولة بالمعطيات مع التحفظات".الطيف الواسعوفيما يخص موقف المواطن، يقول البلال: "إنه يقف إلى جانب الجيش ميدانيا، ويصعب استبانة موقفه الغالب من الرباعيةبكل تقاطعاتها، وأكد أن الجيش إزاء هذا الموقف مطالب باتباع سياسة التوازنات دونما إغضاب لداعميه الذين يمثلون الطيف الواسع في حربه ضد تمرد قوات الدعم، وهؤلاء مؤمنين إيمان الجيش بالدعم الأجنبي الكبير لقواته المتمردة والمصنفة بالمليشيات لشن الحرب على الوطن والمواطن بالسفور المشهود، والمصحوب بانتهاكات محل تبادل اتهامات يبدو في البيانات ذات الصلة إقليمية ودولية".وأوضح أن "مهمة الرباعية تزداد تعقيدا بوجود واحد من أهم اللاعبين المتهمين بتمويل الحرب بين عضويتها، ولذا ربما ستفضي تحركات الرباعية للمزيد من الاستقطابات "مهلكة ومقصلة السودان على مر تقلبه بين العديد من أنظمة الحكم"، والمحصلة، بحسب البلال، انفصال الجنوب الملهم للمزيد، وها هي إشارات نزعة أخرى وليدة غير صريحة في الإعلان عن حكومة تأسيس التي تمنحها الرباعية بصورة أو أخرى أرضية أقرب للشرعية، مجابهة برفض واسع من مؤيدي الجيش المتحمل الوحيد لكل التبعات ويحقق انتصارات ميدانية مقدرة ومعتبرة، آخرها تحرير بارا المدينة الاستراتيجية ومطالب بإحداث اختراقات نوعية إما ميدانية أو سياسية".وختم البلال قائلا: "إن الأعين على موقف الجيش من الرباعية المحتسب لموجة رفض المؤيدين للبيان ومقترح الهدنة، لأنه المحك والقول الفصل".أصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، الجمعة الماضية، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250915/ما-العراقيل-التي-تقف-بوجه-التحركات-الدولية-الأخيرة-لوقف-الحرب-وإحلال-السلام-في-السودان-1104884228.html

https://sarabic.ae/20250914/مجلس-التعاون-الخليجي-ندعم-وحدة-السودان-ونطالب-بانتقال-سياسي-شامل-1104824243.html

https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html

https://sarabic.ae/20250901/هل-دخل-السودان-مرحلة-التقسيم-بعد-تشكيل-حكومة-موازية-ومجلس-رئاسي-يقوده-حميدتي؟-1104390612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي