https://sarabic.ae/20250915/ما-العراقيل-التي-تقف-بوجه-التحركات-الدولية-الأخيرة-لوقف-الحرب-وإحلال-السلام-في-السودان-1104884228.html

ما العراقيل التي تقف بوجه التحركات الدولية الأخيرة لوقف الحرب وإحلال السلام في السودان؟

ما العراقيل التي تقف بوجه التحركات الدولية الأخيرة لوقف الحرب وإحلال السلام في السودان؟

سبوتنيك عربي

بعد شهور من الصمت تجاه صرخات واستغاثات المرضى والجوعى في السودان، أعلنت الرباعية الدولية الممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ومشاركة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T19:05+0000

2025-09-15T19:05+0000

2025-09-15T19:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104716412_0:28:540:332_1920x0_80_0_0_15896801f4100198e8000540b0d37914.jpg

يرى مراقبون أن تلك الخطة لن يكتب لها النجاح حتى لو توافق عليها طرفي الصراع في البلاد المتمثل في الجيش و"الدعم السريع"، نظرا لأن العديد من مؤيدي الطرفين أبدو رفضهم لتلك المبادرة، معللين ذلك بعلامات الاستفهام الموضوعة على بعض أطراف المبادرة بشأن دعم اشتعال الحرب، الأمر الذي يراه البعض غير بريئ، بل قد يكون نواة اختلاق أزمات وصراعات قد لا تنتهي لعقود قادمة، مؤكدين أن أي حل للأزمة يجب أن يكون من الداخل السوداني دون تدخل أي طرف خارجي، ربما يجمع عدد كبير من المواطنين على الحل الداخلي ويرفضون الحلول المستوردة.إلى أي مدى يمكن أن تحرك مبادرة الرباعية لوقف الحرب المياة الراكدة في السودان؟عراقيل واتهاماتبداية يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عاصم البلال: "إن مصطلح "الرباعية" مثير لغضب طائفة من السودانيين، يتقدمهم الإسلاميون الذين حكموا البلاد الفترة الأطول بلا منازع بعد نيل الاستقلال وقبيل اشتعال الحرب، مشيرا إلى أن السبب في الغضب المستمر هو اعتقاد هؤلاء بأن الرباعية وراء إقصائهم الكلي بعد سقوط نظام الإنقاذ، فضلا عن كون الرباعية موالية لقوى الحرية والتغيير، "العدو اللدود للإسلاميين"".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن كلا القوتين فاعلين في المشهد السوداني المضطرب، وليستا على وفاق في أي من القضايا المطروحة، مع انحياز الإسلاميين للجيش، انحيازا يفضي لاتهام قوى الحرية والتغيير بابتلاعهم الحكم والجيش معا، والسعي للعودة الصريحة للحكم على أسنة رماح الحرب، وفي الضفة الأخرى قوى الحرية والتغيير تتمترس صفا واحدا، عدا اليسار الشيوعي وبعض المكونات غير المؤثرة، مستقوية بقوات الدعم السريع المتمردة على سلطة و إمرة الجيش عليها، وبعد مشاركتها في حكومة تأسيس تقطع بقول كل شكيك".وأشار البلال إلى أن "هذه القراءة الأولية تكشف مدى الخلاف حول دور الرباعية المتهمة بصورة أو بأخرى، ليس إسلامويا فحسب، بل أنها "مشعلة الحرب بصناعة وصياغة الاتفاق الإطاري"، وعليه فالرفض من القوى الإسلامية للرباعية مؤكد "خشية إنتاج الاتفاق"، بينما موافقة قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم عليها مكفولة بالمعطيات مع التحفظات".سياسة التوازناتوفيما يخص موقف المواطن، يقول البلال: "إنه يقف إلى جانب الجيش ميدانيا، ويصعب استبانة موقفه الغالب من الرباعية بكل تقاطعاتها، وأكد أن الجيش إزاء هذا الموقف مطالب باتباع سياسة التوازنات دونما إغضاب لداعميه الذين يمثلون الطيف الواسع في حربه ضد تمرد قوات الدعم، وهؤلاء مؤمنين إيمان الجيش بالدعم الأجنبي الكبير لقواته المتمردة والمصنفة بالمليشيات لشن الحرب على الوطن والمواطن بالسفور المشهود، والمصحوب بانتهاكات محل تبادل اتهامات يبدو في البيانات ذات الصلة إقليمية ودولية".وأوضح أن "مهمة الرباعية تزداد تعقيدا بوجود واحد من أهم اللاعبين المتهمين بتمويل الحرب بين عضويتها، ولذا ربما ستفضي تحركات الرباعية للمزيد من الاستقطابات "مهلكة ومقصلة السودان على مر تقلبه بين العديد من أنظمة الحكم"، والمحصلة، بحسب البلال، انفصال الجنوب الملهم للمزيد، وها هي إشارات نزعة أخرى وليدة غير صريحة في الإعلان عن حكومة تأسيس التي تمنحها الرباعية بصورة أو أخرى أرضية أقرب للشرعية، مجابهة برفض واسع من مؤيدي الجيش المتحمل الوحيد لكل التبعات ويحقق انتصارات ميدانية مقدرة ومعتبرة، آخرها تحرير بارا المدينة الاستراتيجية ومطالب بإحداث اختراقات نوعية إما ميدانية أو سياسية".وختم البلال قائلا: "إن الأعين على موقف الجيش من الرباعية المحتسب لموجة رفض المؤيدين للبيان ومقترح الهدنة، لأنه المحك والقول الفصل".المؤشرات السياسيةبدورها قالت الكاتبة والمحللة السياسية السودانية، فاطمة لقاوة: "إن بيان الرباعية الدولية، الذي دعا إلى وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية عاجلة، يطرح تساؤلات حول مواقف الأطراف المتحاربة واستعدادها للتجاوب مع أي حوار قادم".وأكدت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه "من خلال قراءة المؤشرات السياسية الراهنة، يتوقع أن ترحب قوات الدعم السريع بالبيان، حيث أظهرت قيادتها خلال الفترة الماضية إرادة حقيقية في الانخراط بجدية نحو أي مسار يفضي إلى وقف نزيف الدم، وهو ما يعكس تمايزا واضحا بينها وبين الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي ظل وفق مراقبين، خاضعا لإملاءات الإسلاميين و مرتهنا لحساباتهم الضيقة".وأضافت لقاوة أن "قيادة الدعم السريع لم تعلن شروطا مسبقة أو تحفظات جوهرية على المشاركة في أي حوار دولي أو إقليمي حتى اللحظة، غير أن موقفها الثابت ظل متمثلا في ضرورة أن يكون الحل شاملا، يضمن إنهاء الحرب، ويؤسس لسلام عادل يعالج جذور الأزمة السودانية".الأطراف المتعنتةونوهت الكاتبة إلى أن "السلام لا ينبغي أن يترك رهينة لمزاج الأطراف المتعنتة، بل يجب أن يفرض فرضا على من يرفض صوت العقل والوطن"، مشيرة إلى أن "السودان يواجه اليوم كارثة إنسانية غير مسبوقة، ولا مجال للمناورات السياسية على حساب معاناة الملايين من النازحين والجوعى والمشردين".وختمت، لقاوة، بقولها: "إن بيان الرباعية يمثل فرصة أخيرة في اختبار صدق النوايا، وعلى المجتمع الدولي أن يستخدم أدوات الضغط كافة لإجبار الطرف المعرقل على الانصياع، حتى ينتصر خيار السلام على منطق السلاح".وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20230907/إيغاد-تجدد-التزام-دول-المجموعة-الرباعية-بعقد-اجتماع-مباشر-بين-الأطراف-المتحاربة-في-السودان-1080782095.html

https://sarabic.ae/20250913/السودان-يرحب-بالجهود-الدولية-لإنهاء-الحرب-مع-التأكيد-على-احترام-السيادة-الوطنية-1104815393.html

https://sarabic.ae/20250913/تدفقات-غير-مسبوقة-لمياه-النيل-تجبر-السودان-على-فتح-السدود-باتجاه-مصر-1104806881.html

https://sarabic.ae/20250914/بعد-بيان-الرباعية-السودان-نرفض-التدخلات-ونرحب-بأي-مساع-لوقف-الحرب-1104825102.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر