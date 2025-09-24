https://sarabic.ae/20250924/مقتل-15-سودانيا-إثر-قصف-على-سوق-في-دارفور-1105200877.html

مقتل 15 سودانيا إثر قصف على سوق في دارفور

أعلن مصدران سودانيان، اليوم الأربعاء، سقوط 15 قتيلا على الأقل، إثر قصف شنته طائرة مسيرة على سوق في دارفور غربي السودان. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد مسعف في مستشفى محلي لوسائل إعلام فرنسية، بأن غارة جوية بطائرة مسيرة وقعت أمس الثلاثاء، على سوق في مدينة الفاشر المحاصرة في السودان، أسفرت عن مقتل 15 شخصا، وإصابة 12 آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة".وأضاف المسعف أن الطاقم الطبي في مستشفى الفاشر نفدت منه جميع الإمدادات تقريبًا، "واضطر إلى استخدام قطع من الناموسيات بدلًا من الشاش لتضميد الجروح"، وتابع: "الأمر الأكثر إيلامًا هو رؤية الجرحى يتألمون، وليس لدينا الدواء لعلاجهم".ووصفت لجان المقاومة المحلية، وهم نشطاء ينسقون المساعدات ويوثقون الصراع السوداني، الهجوم بأنه "مجزرة" أسفرت عن مقتل وإصابة 27 شخصًا، واتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذها.يشار إلى أن قوات الدعم السريع تشن حاليًا أعنف هجوم لها حتى الآن في محاولة للسيطرة على الفاشر المحاصرة منذ مايو/أيار من العام الماضي.وقد أدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي، في أبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.تقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألفًا، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.وتعتبر الفاشر آخر مدينة في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، وتتهم الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع ضد الجماعات العرقية غير العربية في المنطقة.

