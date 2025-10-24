عربي
https://sarabic.ae/20251024/كيم-جونغ-أون-الصداقة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-بلغت-ذروتها-1106337218.html
كيم جونغ أون: الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية بلغت ذروتها
كيم جونغ أون: الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية بلغت ذروتها
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T00:46+0000
2025-10-24T00:46+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404993_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_1b9509c30847b1843b627535a10bb457.jpg
وقال كيم خلال مراسم بدء إنشاء متحف تذكاري للبطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "في عواصف التاريخ العاتية، اكتسبت الصداقة الكورية الروسية حياة أبدية، وأثبتت قوتها التي لا تُقهر، واليوم بلغت ذروتها التاريخية".وأضاف أن المعارك المشتركة عززت الروابط بين موسكو وبيونغ يانغ، مشيرًا إلى أن "التحديات الناجمة عن الهيمنة والاستبداد لن توقف تطور علاقات البلدين".كما شدد كيم على أن "سنوات الأخوة القتالية التي كُتبت بدماء الأبطال ستستمر بحيوية مع الروح النبيلة لهؤلاء الشجعان"، ووجّه "تحية نضالية حارة" للمشاركين في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية.وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين في 26 أبريل إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مشاركة القوات الكورية تمت بموجب المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنت لجنة كوريا الديمقراطية العسكرية المركزية تنفيذها رسميًا في 28 أبريل.
https://sarabic.ae/20251013/متحف-النصر-في-موسكو-يحتضن-معرض-كتف-بكتف-لتوثيق-التعاون-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية--1105928019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404993_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_6648089683cb826f0240a7154aedc499.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كيم جونغ أون: الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية بلغت ذروتها

00:46 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر".
وقال كيم خلال مراسم بدء إنشاء متحف تذكاري للبطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "في عواصف التاريخ العاتية، اكتسبت الصداقة الكورية الروسية حياة أبدية، وأثبتت قوتها التي لا تُقهر، واليوم بلغت ذروتها التاريخية".
افتتاح الألعاب الرياضية العسكرية الرابعة للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة في حديقة النصر الروسية بارك بوبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية
13 أكتوبر, 08:16 GMT
وأضاف أن المعارك المشتركة عززت الروابط بين موسكو وبيونغ يانغ، مشيرًا إلى أن "التحديات الناجمة عن الهيمنة والاستبداد لن توقف تطور علاقات البلدين".
كما شدد كيم على أن "سنوات الأخوة القتالية التي كُتبت بدماء الأبطال ستستمر بحيوية مع الروح النبيلة لهؤلاء الشجعان"، ووجّه "تحية نضالية حارة" للمشاركين في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين في 26 أبريل إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مشاركة القوات الكورية تمت بموجب المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنت لجنة كوريا الديمقراطية العسكرية المركزية تنفيذها رسميًا في 28 أبريل.
