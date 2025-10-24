https://sarabic.ae/20251024/واشنطن-تنأى-بنفسها-عن-تأييد-بيان-أوكراني-مناهض-لروسيا-في-الأمم-المتحدة-1106359867.html
واشنطن تنأى بنفسها عن تأييد بيان أوكراني مناهض لروسيا في الأمم المتحدة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تؤيد بيان أوكرانيا الذي اتهم روسيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
أشارت روسيا إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي نتيجة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومحاولات ضم أوكرانيا إلى التكتل العسكري كأسباب رئيسية لإطلاق العملية الخاصة.في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، بدأت سلطات البلاد بمحاربة التاريخ السوفييتي، وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية.يشدد هذا القانون القيود على استخدام اللغة الروسية، بينما يُتوقع تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بلغات الأقليات القومية الأخرى.ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن أوكرانيا هي الدولة الوحيدة حاليا التي حظرت تشريعيا استخدام لغة من قِبل شريحة كبيرة من السكان.
وزعم البيان أن موسكو "تشن حربًا غير مبررة على أوكرانيا"، ووصف "عقد روسيا اجتماعا لمجلس الأمن حول مستقبل الأمم المتحدة بأنه "إهانة للميثاق".
ووقعت عليه أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وعدد من دول أوروبا الشرقية، ولم يكن الوفد الأمريكي من بين الداعمين للبيان.
أشارت روسيا إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي نتيجة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومحاولات ضم أوكرانيا إلى التكتل العسكري كأسباب رئيسية لإطلاق العملية الخاصة.
في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، بدأت سلطات البلاد بمحاربة التاريخ السوفييتي، وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية.
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن الأقليات القومية، يهدف إلى تلبية متطلبات المفوضية الأوروبية.
يشدد هذا القانون القيود على استخدام اللغة الروسية، بينما يُتوقع تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بلغات الأقليات القومية الأخرى.
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن أوكرانيا هي الدولة الوحيدة حاليا التي حظرت تشريعيا استخدام لغة من قِبل شريحة كبيرة من السكان.