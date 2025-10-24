الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

نموذج قبل عرض "كوكوشنيك" من مجموعة "عربة القمح"، التي تم إنشاؤها في معهد موسكو للفنون والصناعة.
خلال اقتراب رجال الإنقاذ من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ.
المشرعون يصفقون بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان الجديدة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الياباني.
أثناء قيام عمال البناء بترميم جزء مهدم من الجناح الشرقي للبيت الأبيض.
خلال الاستعدادات لعرض أزياء مصممي الملابس الرياضية المعاصرين في أسبوع الموضة الرياضية في متحف موسكو.
طلاب الجمباز يتدربون في حديقة شيفاجي بدادار خلال مهرجان ديبوتساف، في الهند.
عمليات الإطفاء والإنقاذ بعد اندلاع حريق هائل في الطوابق العليا داخل مركز أعمال "JMS" في الهند.
مجموعة من الأشخاص خلال سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي في ولاية أوريغون.
خلال حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي بموسكو.
خبير فرنسي في الأدلة الجنائية، يفحص النافذة والشرفة في متحف اللوفر، اللتين كانتا مسرحًا لعملية السرقة.
فلسطينيون يجمعون منشورات ألقتها طائرة إسرائيلية دون طيار تحذر الناس من الاقتراب من الخط الأصفر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
يبحث مراقبو النجوم المحليون وعشاق علم الفلك، عن المذنّب (ليمون) "C/2025 A6" وهو يلمع بين النجوم في سماء سلوفاكيا.
متعبدون هندوس يجمعون الأرز المقدس خلال احتفال أناكوت أوتساف (غوفاردان بوجا) في معبد مادان موهون ماندير في الهند.
كيم كارداشيان تشارك في الحفل السنوي الخامس لمتحف أكاديمية الصور المتحركة في كاليفورنيا.
ارتطام الأمواج بالرصيف البحري وسط عاصفة "بنيامين" التي ضربت لاهاي.
قطط تأكل سمك السردين بعد عودة الصيادين في تركيا.
تقدم فرقة السيرك الجوي "بيندورادوس" عرضًا في الهواء الطلق يستكشف التعافي من العنف الجنسي من خلال الفن والمجتمع، على شاطئ إيكاراي في البرازيل.
مزارعون يستقلون قوارب للتحقق من نمو السرطانات في قاعدة تربية السرطانات في غابة التنوب المائية في الصين.
يرشد الرعاة أكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز خلال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان "فييستا دي لا تراشومانسيا" السنوي، في مدريد.
