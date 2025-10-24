عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، الأكثر إثارة، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:59 GMT 24.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، الأكثر إثارة، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج قبل عرض "كوكوشنيك" من مجموعة "عربة القمح"، التي تم إنشاؤها في معهد موسكو للفنون والصناعة.

نموذج قبل عرض &quot;كوكوشنيك&quot; من مجموعة &quot;عربة القمح&quot;، التي تم إنشاؤها في معهد موسكو للفنون والصناعة. - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

نموذج قبل عرض "كوكوشنيك" من مجموعة "عربة القمح"، التي تم إنشاؤها في معهد موسكو للفنون والصناعة.

© AP Photo / Chan Long Hei

خلال اقتراب رجال الإنقاذ من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ.

خلال اقتراب رجال الإنقاذ من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
2/19
© AP Photo / Chan Long Hei

خلال اقتراب رجال الإنقاذ من طائرة شحن انزلقت من مدرج في هونغ كونغ.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

المشرعون يصفقون بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان الجديدة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الياباني.

المشرعون يصفقون بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان الجديدة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الياباني. - سبوتنيك عربي
3/19
© AP Photo / Eugene Hoshiko

المشرعون يصفقون بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان الجديدة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الياباني.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

أثناء قيام عمال البناء بترميم جزء مهدم من الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

أثناء قيام عمال البناء بترميم جزء مهدم من الجناح الشرقي للبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
4/19
© AP Photo / Jacquelyn Martin

أثناء قيام عمال البناء بترميم جزء مهدم من الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال الاستعدادات لعرض أزياء مصممي الملابس الرياضية المعاصرين في أسبوع الموضة الرياضية في متحف موسكو.

خلال الاستعدادات لعرض أزياء مصممي الملابس الرياضية المعاصرين في أسبوع الموضة الرياضية في متحف موسكو. - سبوتنيك عربي
5/19
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال الاستعدادات لعرض أزياء مصممي الملابس الرياضية المعاصرين في أسبوع الموضة الرياضية في متحف موسكو.

© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

طلاب الجمباز يتدربون في حديقة شيفاجي بدادار خلال مهرجان ديبوتساف، في الهند.

طلاب الجمباز يتدربون في حديقة شيفاجي بدادار خلال مهرجان ديبوتساف، في الهند. - سبوتنيك عربي
6/19
© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

طلاب الجمباز يتدربون في حديقة شيفاجي بدادار خلال مهرجان ديبوتساف، في الهند.

© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

عمليات الإطفاء والإنقاذ بعد اندلاع حريق هائل في الطوابق العليا داخل مركز أعمال "JMS" في الهند.

عمليات الإطفاء والإنقاذ بعد اندلاع حريق هائل في الطوابق العليا داخل مركز أعمال &quot;JMS&quot; في الهند. - سبوتنيك عربي
7/19
© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

عمليات الإطفاء والإنقاذ بعد اندلاع حريق هائل في الطوابق العليا داخل مركز أعمال "JMS" في الهند.

© AP Photo / Jenny Kane

مجموعة من الأشخاص خلال سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي في ولاية أوريغون.

مجموعة من الأشخاص خلال سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي في ولاية أوريغون. - سبوتنيك عربي
8/19
© AP Photo / Jenny Kane

مجموعة من الأشخاص خلال سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي في ولاية أوريغون.

© Sputnik . Pool/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصور

خلال حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي بموسكو.

خلال حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس قناة &quot;آر تي&quot; في مسرح البولشوي بموسكو. - سبوتنيك عربي
9/19
© Sputnik . Pool/Vyacheslav Prokofiev
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي بموسكو.

© Getty Images / Kiran Ridley

خبير فرنسي في الأدلة الجنائية، يفحص النافذة والشرفة في متحف اللوفر، اللتين كانتا مسرحًا لعملية السرقة.

خبير فرنسي في الأدلة الجنائية، يفحص النافذة والشرفة في متحف اللوفر، اللتين كانتا مسرحًا لعملية السرقة. - سبوتنيك عربي
10/19
© Getty Images / Kiran Ridley

خبير فرنسي في الأدلة الجنائية، يفحص النافذة والشرفة في متحف اللوفر، اللتين كانتا مسرحًا لعملية السرقة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يجمعون منشورات ألقتها طائرة إسرائيلية دون طيار تحذر الناس من الاقتراب من الخط الأصفر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

فلسطينيون يجمعون منشورات ألقتها طائرة إسرائيلية دون طيار تحذر الناس من الاقتراب من الخط الأصفر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
11/19
© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يجمعون منشورات ألقتها طائرة إسرائيلية دون طيار تحذر الناس من الاقتراب من الخط الأصفر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

يبحث مراقبو النجوم المحليون وعشاق علم الفلك، عن المذنّب (ليمون) "C/2025 A6" وهو يلمع بين النجوم في سماء سلوفاكيا.

 يبحث مراقبو النجوم المحليون وعشاق علم الفلك، عن المذنّب (ليمون) &quot;C/2025 A6&quot; وهو يلمع بين النجوم في سماء سلوفاكيا. - سبوتنيك عربي
12/19
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

يبحث مراقبو النجوم المحليون وعشاق علم الفلك، عن المذنّب (ليمون) "C/2025 A6" وهو يلمع بين النجوم في سماء سلوفاكيا.

© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty

متعبدون هندوس يجمعون الأرز المقدس خلال احتفال أناكوت أوتساف (غوفاردان بوجا) في معبد مادان موهون ماندير في الهند.

متعبدون هندوس يجمعون الأرز المقدس خلال احتفال أناكوت أوتساف (غوفاردان بوجا) في معبد مادان موهون ماندير في الهند. - سبوتنيك عربي
13/19
© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty

متعبدون هندوس يجمعون الأرز المقدس خلال احتفال أناكوت أوتساف (غوفاردان بوجا) في معبد مادان موهون ماندير في الهند.

© Getty Images / The Hollywood Reporter/GA/Monica Schipper

كيم كارداشيان تشارك في الحفل السنوي الخامس لمتحف أكاديمية الصور المتحركة في كاليفورنيا.

كيم كارداشيان تشارك في الحفل السنوي الخامس لمتحف أكاديمية الصور المتحركة في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
14/19
© Getty Images / The Hollywood Reporter/GA/Monica Schipper

كيم كارداشيان تشارك في الحفل السنوي الخامس لمتحف أكاديمية الصور المتحركة في كاليفورنيا.

© Getty Images / Pierre Crom

ارتطام الأمواج بالرصيف البحري وسط عاصفة "بنيامين" التي ضربت لاهاي.

 ارتطام الأمواج بالرصيف البحري وسط عاصفة &quot;بنيامين&quot; التي ضربت لاهاي. - سبوتنيك عربي
15/19
© Getty Images / Pierre Crom

ارتطام الأمواج بالرصيف البحري وسط عاصفة "بنيامين" التي ضربت لاهاي.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Çetin

قطط تأكل سمك السردين بعد عودة الصيادين في تركيا.

قطط تأكل سمك السردين بعد عودة الصيادين في تركيا. - سبوتنيك عربي
16/19
© Getty Images / Anadolu/Berkan Çetin

قطط تأكل سمك السردين بعد عودة الصيادين في تركيا.

© AP Photo / Bruna Prado

تقدم فرقة السيرك الجوي "بيندورادوس" عرضًا في الهواء الطلق يستكشف التعافي من العنف الجنسي من خلال الفن والمجتمع، على شاطئ إيكاراي في البرازيل.

تقدم فرقة السيرك الجوي &quot;بيندورادوس&quot; عرضًا في الهواء الطلق يستكشف التعافي من العنف الجنسي من خلال الفن والمجتمع، على شاطئ إيكاراي في البرازيل. - سبوتنيك عربي
17/19
© AP Photo / Bruna Prado

تقدم فرقة السيرك الجوي "بيندورادوس" عرضًا في الهواء الطلق يستكشف التعافي من العنف الجنسي من خلال الفن والمجتمع، على شاطئ إيكاراي في البرازيل.

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

مزارعون يستقلون قوارب للتحقق من نمو السرطانات في قاعدة تربية السرطانات في غابة التنوب المائية في الصين.

 مزارعون يستقلون قوارب للتحقق من نمو السرطانات في قاعدة تربية السرطانات في غابة التنوب المائية في الصين. - سبوتنيك عربي
18/19
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

مزارعون يستقلون قوارب للتحقق من نمو السرطانات في قاعدة تربية السرطانات في غابة التنوب المائية في الصين.

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual Garcia

يرشد الرعاة أكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز خلال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان "فييستا دي لا تراشومانسيا" السنوي، في مدريد.

يرشد الرعاة أكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز خلال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان &quot;فييستا دي لا تراشومانسيا&quot; السنوي، في مدريد. - سبوتنيك عربي
19/19
© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual Garcia

يرشد الرعاة أكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز خلال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان "فييستا دي لا تراشومانسيا" السنوي، في مدريد.

