الندافة في العراق.. حكاية مهنة تتوارثها الأيدي وتغيبها الآلات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الندافة في العراق.. حكاية مهنة تتوارثها الأيدي وتغيبها الآلات
الندافة في العراق.. حكاية مهنة تتوارثها الأيدي وتغيبها الآلات
سبوتنيك عربي
في أحد أزقة بغداد القديمة، جلس، أبو علي، على عتبة دكانه الصغير، وتحيط به أكواما من القطن الأبيض وأصوات المكائن الحديثة، التي حلت محل "القوس" القديم. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T10:46+0000
2025-10-25T10:46+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106377432_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_7813b663319f60815f9a028bc5acdf52.jpg
يبدأ أبو علي حديثه لـ"سبوتنيك" بعينين تلمعان بحنين بعيد قائلا إن "مهنة الندافة توارثتها من أبي وعمي، حيث أن جميع العائلة كانوا يعملون بها وكان عمي خياط الملك نفسه".ومنذ عام 1965، وأبو علي لم يعرف مهنة غير هذه، فقد بدأ وهو في سن العاشرة من عمره، ويحمل القطن على كتفيه، ويسير مع عمه إلى بيوت الناس في الأفراح.وتابع: "في حينها، لم تكن هناك مكائن ولا ورش حديثة، بل كان الندّاف نفسه ينتقل إلى الأعراس ليصنع الفراش للعرسان أمام أعين الناس، وسط الأغاني والفرح"."لكن الزمن تغيّر الآن"، كما يقول أبو علي، موضحا أنه "ظهرت المكائن الحديثة، ودخلت المفروشات الجاهزة السوق، وتراجع دور النداف، اذ صار الناس يشترون الفراش الجاهز من المعامل والمحال التجارية، ولم يعودوا يستدعون الندّاف إلى البيوت"، على حد قوله.وتابع قائلا: "الآن المواطنون تشتري المفروشات بشكل جاهز، كون أسعار أرخص وتكون جاهزة، الآن نفتقد لصناعة المفروشات باليد"، مبينا أن "وجود القطن في العراق قد قلّ، والمكائن الجديدة تشتغل أسرع وأنظف".صناعة تعبق برائحة القطنوتقوم مهنة الندّافة على تصنيع الفرشات، الوسائد، الأغطية، والمفارش الأرضية، باستخدام القطن والصوف والوبر.وكانت المواد تُحضّر محليا، لكن بعد تراجع زراعة القطن في العراق، صار كثير من الندّافين يعتمدون على القطن المستورد من الخارج.المهنة تحتاج إلى دقة وصبر وحس فني، فليس كل من يملك ماكينة يستطيع أن يكون ندّافا، النداف الحقيقي يعرف كيف "ينفش" القطن، وكيف يوزعه بالتساوي داخل اللحاف، وكيف يخيط الأطراف بخيوط متينة تُحافظ على الشكل والجمال.من القوس إلى المكينةفي الماضي، كان الندّاف يستعمل أدوات تقليدية مثل "القوس" الذي يشد به أوتار المصران ليضرب القطن فينتفخ كالغيم، و"الجك" الذي يُستخدم للفّ الفراش، أما اليوم، فقد استُبدلت هذه الأدوات بمكائن كهربائية مثل "Senter 48" المنتشرة في المعامل.تحديات وصراع البقاءتواجه مهنة الندّافة اليوم تحديات كبيرة، فالمفروشات الجاهزة المستوردة من الصين وإيران بأسعار منخفضة أغرقت السوق، وقلّ الطلب على المنتجات اليدوية المحلية، ومع ذلك، لا يزال أبو علي متمسكا بحرفته التي ورثها عن آبائه: "الأشخاص الذين يعملون بهذه المهنة لا يفرّطون فيها، يمكن أن تنقرض، بس تبقى لها رائحة وذكرى".لا تعد الندّافة مجرد مهنة، بل ذاكرة من قطن تعبق بروائح الزمن الجميل، وبين أصابع أبو علي المتشققة من أثر الإبرة والمكينة، تختبئ قصة جيل كامل صنع الدفء بيديه، قبل أن تغزوه برودة الصناعة الحديثة.
الندافة في العراق.. حكاية مهنة تتوارثها الأيدي وتغيبها الآلات

10:46 GMT 25.10.2025
عامل الندافة، أبو علي، العراق
عامل الندافة، أبو علي، العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
حصري
في أحد أزقة بغداد القديمة، جلس، أبو علي، على عتبة دكانه الصغير، وتحيط به أكواما من القطن الأبيض وأصوات المكائن الحديثة، التي حلت محل "القوس" القديم.
يبدأ أبو علي حديثه لـ"سبوتنيك" بعينين تلمعان بحنين بعيد قائلا إن "مهنة الندافة توارثتها من أبي وعمي، حيث أن جميع العائلة كانوا يعملون بها وكان عمي خياط الملك نفسه".
ومنذ عام 1965، وأبو علي لم يعرف مهنة غير هذه، فقد بدأ وهو في سن العاشرة من عمره، ويحمل القطن على كتفيه، ويسير مع عمه إلى بيوت الناس في الأفراح.
وتابع: "في حينها، لم تكن هناك مكائن ولا ورش حديثة، بل كان الندّاف نفسه ينتقل إلى الأعراس ليصنع الفراش للعرسان أمام أعين الناس، وسط الأغاني والفرح".
"قبل لا توجد مكائن.. كان الندّاف يذهب نحو عمل (الفراش) باليد، إذ يتم ندّافة القطن بالقوس، والجوز، والمصران (أحد اعضاء الغنم)، نقوم بربطه بالخشبة ومن ثم نبدأ العمل"، وفقا لحديث أبو علي.
"لكن الزمن تغيّر الآن"، كما يقول أبو علي، موضحا أنه "ظهرت المكائن الحديثة، ودخلت المفروشات الجاهزة السوق، وتراجع دور النداف، اذ صار الناس يشترون الفراش الجاهز من المعامل والمحال التجارية، ولم يعودوا يستدعون الندّاف إلى البيوت"، على حد قوله.
وتابع قائلا: "الآن المواطنون تشتري المفروشات بشكل جاهز، كون أسعار أرخص وتكون جاهزة، الآن نفتقد لصناعة المفروشات باليد"، مبينا أن "وجود القطن في العراق قد قلّ، والمكائن الجديدة تشتغل أسرع وأنظف".
المنجّد... خازن أسرار الدمشقيين وكاشف كنوز الحموات والكنّات يستعيد حضوره خلال الحرب! - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2019
مجتمع
المنجد... خازن أسرار الدمشقيين وكاشف كنوز "الحموات والكنات" يستعيد حضوره (فيديو وصور)
25 فبراير 2019, 12:56 GMT
صناعة تعبق برائحة القطن
وتقوم مهنة الندّافة على تصنيع الفرشات، الوسائد، الأغطية، والمفارش الأرضية، باستخدام القطن والصوف والوبر.
وكانت المواد تُحضّر محليا، لكن بعد تراجع زراعة القطن في العراق، صار كثير من الندّافين يعتمدون على القطن المستورد من الخارج.
المهنة تحتاج إلى دقة وصبر وحس فني، فليس كل من يملك ماكينة يستطيع أن يكون ندّافا، النداف الحقيقي يعرف كيف "ينفش" القطن، وكيف يوزعه بالتساوي داخل اللحاف، وكيف يخيط الأطراف بخيوط متينة تُحافظ على الشكل والجمال.
من القوس إلى المكينة
في الماضي، كان الندّاف يستعمل أدوات تقليدية مثل "القوس" الذي يشد به أوتار المصران ليضرب القطن فينتفخ كالغيم، و"الجك" الذي يُستخدم للفّ الفراش، أما اليوم، فقد استُبدلت هذه الأدوات بمكائن كهربائية مثل "Senter 48" المنتشرة في المعامل.
ويقول أبو علي وهو يشير إلى إحدى المكائن خلفه، إن "هذه الالة أسرع وأنظف، لكنها تذهب روح العمل والذكريات بعيدا، إذ أن مهنة الندافة كانت فن، اليوم أصبحت مجرد عمل اعتيادي".
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2018
صدمة لأتباع الداعية الشهير... مصادر تكشف مصير محمد بن صالح المنجد
9 سبتمبر 2018, 14:10 GMT
تحديات وصراع البقاء
تواجه مهنة الندّافة اليوم تحديات كبيرة، فالمفروشات الجاهزة المستوردة من الصين وإيران بأسعار منخفضة أغرقت السوق، وقلّ الطلب على المنتجات اليدوية المحلية، ومع ذلك، لا يزال أبو علي متمسكا بحرفته التي ورثها عن آبائه: "الأشخاص الذين يعملون بهذه المهنة لا يفرّطون فيها، يمكن أن تنقرض، بس تبقى لها رائحة وذكرى".
لا تعد الندّافة مجرد مهنة، بل ذاكرة من قطن تعبق بروائح الزمن الجميل، وبين أصابع أبو علي المتشققة من أثر الإبرة والمكينة، تختبئ قصة جيل كامل صنع الدفء بيديه، قبل أن تغزوه برودة الصناعة الحديثة.
