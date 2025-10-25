https://sarabic.ae/20251025/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لمواجهة-أي-تهديد-في-البر-والجو-والبحر-1106376543.html

رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر

رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر

صرّح رئيس الأركان، نائب شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بأن "أفراد القوات المسلحة يُختارون من بين أفضل شباب البلاد، وهم جاهزون...

وقدّم سياري، خلال حفل افتتاح بطولة الرماية بالقوس للجيوش العالمية، الشكر إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وسلاح الجو، قائلاً: "نشكر جميع الأعزاء الذين بذلوا جهودهم من أجل إظهار المكانة الرفيعة لهذا البلد، وقد اجتمعوا معاً على هذا النحو ونظّموا الحفل بشكل جميل للغاية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

