قدرات خارقة لمروحيات "مي - 26" الروسية
قدرات خارقة لمروحيات "مي - 26" الروسية
تعد "مي - 26 تي 2 في" أقوى وأضخم مروحية نقل عسكري في العالم وهي نسخة مطورة من النسخة الأصلية التي تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفييتي السابق. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
هذه الطائرة مصممة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة والبضائع الضخمة التي يصل وزنها إلى 20 طنا، سواء داخل مقصورتها أو على الحمالة الخارجية عن طريق التعليق.
قدرات خارقة لمروحيات "مي - 26" الروسية
