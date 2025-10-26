عربي
الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل
الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل
حيث قدم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عرضا مفصلا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي ، حول الميزانية القطاعية لقطاع المحروقات والمناجم، موضحا أن مناقشة الميزانية تأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية أثرت على أسواق الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط الخام الجزائري انخفاضا بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، مقابل 84 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1,1%.و أبرز عرقاب في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة سبوتنيك في الجزائر:" أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص. كما استقر الإنتاج المسوق من المحروقات عند 128 مليون طن مكافئ نفط إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت عائدات صادرات المحروقات 31 مليار دولار، وسجلت جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025".كما أشارعرقاب إلى الديناميكية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، حيث تم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ، فضلًا عن ثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع الشركات الصينية، و الإيطالية والسعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13) ومرونته، ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في السوق الجزائرية.في هذا الإطار قامت الشركة الطاقوية الجزائرية سوناطراك والشركة السعودية مِداد للطاقة شمال إفريقيا، بتوقيع عقد محروقات في شكل تقاسم الإنتاج يتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي لإليزي جنوب، الواقع في حوض إليزي على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب إن أمناس.وتم توقيع هذا العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة مِداد للطاقة شمال أفريقيا، عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.يمتد هذا العقد، الموقع في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، على مدى ثلاثين (30) سنة قابلة للتمديد لعشر (10) سنوات إضافية، ويتضمن فترة بحث مدتها سبع (07) سنوات.وسيتم تمويل إجمالي الاستثمارات المخطط لها لاستكشاف واستغلال هذه الرقعة بنسبة 100٪ من قبل الشريك مِداد للطاقة شمال أفريقيا بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 288 مليون دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات البحث.برلماني جزائري لسبوتتيك: "الجزائر تسعى لرفع إنتاجها الطاقوي عن طريق توسيع شركائها".وقال البرلماني عبد القادر بريش:" تدخل هذه الاتفاقيات في إطار تنويع الشراكات والتوجه نحو العمق الإفريقي من أجل توسيع الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، واستغلال القدرات التقنية المكتسبة من طرف شركة سوناطراك وسونالغاز من أجل عقد اتفاقيات ومشاريع استثمارية مشتركة على أساس رابح -رابح، أما الشراكة مع الطرف السعودي فهي تترجم العلاقات الوظيفية وعلاقات سياسية مبنية على التوافق وتطوير العلاقات الطاقوية ،على اعتبار البلدان فاعلان في عدة دوائر جيوسياسية وخاصة ضمن مجموعة دول أوبك وأوبك بلاس، وباعتبارهما دول بترولية وهذا يتطلب التعاون وتعزيز القدرات في مجالات الطاقة والتحول والطاقوي والصناعات البتروكيماوية".وقامت سوناطراك والشركة الموزمبيقية "(إي.أن.أش)" مؤخرا ، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بالموزمبيق، على أساس مبادئ المساواة، والتبادل، والمنافع المشتركة.وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ولودوفينا برناردو، رئيسة مجلس إدارة شركة إي.أن.أش.وتحدد مذكرة التفاهم مجالات الاهتمام المشترك وتُعْنى على وجه الخصوص بالتعاون في إطار مشاريع استكشاف وإنتاج المحروقات في موزمبيق والتي تمتدُّ إلى نشاطات النقل والمصب، إلى جانب تقديم الخدمات على مجمل سلسلة قيم المحروقات.وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إلى الأمام في مسار التعاون الطاقي بين الجزائر وموزمبيق، كما تعكس طموح سوناطراك في توسيع نشاطها على الصعيد القاري، بصفتها عاملا رئيسيا في القطاع الطاقي.الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي لسبوتنيك: "الجزائر تحرك دبلوماسيتها الاقتصادية كمسار تقني لتجديد شركائها".قال الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي لسبوتنيك: إن الجزائر حاليا أصبحت تثبت مع مرور الوقت على أن تحولها في المسار الاقتصادي في علاقاتها الإفريقية والعربية تثبت أن هذا المسار بدأ في الوضوح بشكل كبير جدا وهذا يبرز خروج الدولة الجزائرية من النسق الأمني في التعاون الإفريقي الذي كان يسيطر على العلاقات الجزائرية الإفريقية خاصة منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وهو الطاغي الأساسي للتعاملات الإفريقية لعقود من الزمن خاصة سنوات التسعينيات ، إلى التجديد الاقتصادي وهو توجه جديد في العلاقات الخارجية ، أخذ مسارا اقتصاديا في النضج والاستمرارية ".وأضاف: المجال اليوم مفتوح أمام القطاع الخاص والعام للتصدير والاستيراد ، الذي يحتاج أكبر من جهة، الجزائر اليوم تعتمد على نظرة إستراتيجية ومؤسساتية ، من خلال بناء العقود الحكومية للمؤسسات الركيزة مثل سوناطراك وسونالغاز، حيث فتحت القاطرة للتراكم الخبراتي والموارد المالية والبشرية، والمداخيل المختلفة ، وأمام عذرية الأسواق الإفريقية تزداد الفرص للاستغلال وخلق التشابك الاقتصادي الجزائري والأفريقي".ويردف المتحدث أن انعكاسات هذا الانفتاح أثبت نظرة الجزائر للدول الإفريقية وأنها تعتمد منهج مقاربة التنمية، الذي تعتبره ضامنا للأمنوزيادة التشابك ما بين الجزائر ودول إفريقيا، وهو تشابك اقتصادي مالي ، يمكن الجزائر داخل القارة السمراء ما سينعكس على صوت الجزائر في المساهمة في صناعة المستقبل الإفريقي.وقامت كلاّ من شركة سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات مؤخرا بالتوقيع على عقد للتكوين قصد تعزيز كفاءات موظفي هذه الأخيرة في مجال التسيير والمهن المشتركة.ويهدف عقد التكوين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركتين وتشجيع تبادل الخبرات، بما يسمح للشركة الموريتانية للمحروقات بالاستفادة من تجربة الخبرة والمهارة التي تتمتع بها سوناطراك، وذلك عبر مسارات تكوينية لفائدة عمال الشريك الموريتاني بفضل تكوين مخصص ومصمم وفق احتياجات الشركة الموريتانية للمحروقات.وكللت هذا الشراكات بين السعودية وموريتانيا والموزمبيق، بورشة دولية عرفتها الجزائر مؤخرا ، حول توسيع وتصدير أنشطة فروع مجمع سوناطراك على المستوى الدولي، وتم خلال طيلة أشغال هذه الورشة دراسة أفق انفتاح فروع مجمع سوناطراك التي تنشط في الخدمات البترولية على الأسواق الدولية، وكذا سبل تجسيد فرص توسيع مجالات عملها وتصدير أنشطتها خارج الجزائر على أرض الواقع.حيث قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي بالمناسبة لوسائل الإعلام: ''إن إستراتيجية المجمع واضحة في هذا المجال، فهي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة من أجل ضمان نمو مستدام. ومن ثمة فإنّه بات من الضروري اليوم البحث عن فرص جديدة والعمل على استكشاف آفاق أخرى، بدْءاً بقارتنا الإفريقية التي تزخر بالإمكانات والفرص الملموسة، وصولاً إلى أسواق واعدة أخرى في المدى المتوسط والبعيد''، مبرزاً، أن هذا الانفتاح يُعدُّ ضرورة إستراتيجية لضمان استمرارية المجمع وتعزيز تنافسيته وتحقيق نمو على المدى الطويل.
يشهد قطاع الطاقة في الجزائر التوقيع على اتفاقيات شراكة مع دول عربية وافريقية جديدة، آخرها السعودية وموزمبيق، حركية تزامنت مع عرض وزير القطاع محمد عرقاب بالبرلمان الجزائري أمس ، الميزانية القطاعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري.
حيث قدم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عرضا مفصلا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي ، حول الميزانية القطاعية لقطاع المحروقات والمناجم، موضحا أن مناقشة الميزانية تأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية أثرت على أسواق الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط الخام الجزائري انخفاضا بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، مقابل 84 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1,1%.
و أبرز عرقاب في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة سبوتنيك في الجزائر:" أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص. كما استقر الإنتاج المسوق من المحروقات عند 128 مليون طن مكافئ نفط إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت عائدات صادرات المحروقات 31 مليار دولار، وسجلت جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025".
كما أشارعرقاب إلى الديناميكية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، حيث تم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ، فضلًا عن ثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع الشركات الصينية، و الإيطالية والسعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13) ومرونته، ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في السوق الجزائرية.
في هذا الإطار قامت الشركة الطاقوية الجزائرية سوناطراك والشركة السعودية مِداد للطاقة شمال إفريقيا، بتوقيع عقد محروقات في شكل تقاسم الإنتاج يتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي لإليزي جنوب، الواقع في حوض إليزي على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب إن أمناس.
وتم توقيع هذا العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة مِداد للطاقة شمال أفريقيا، عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.
يمتد هذا العقد، الموقع في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، على مدى ثلاثين (30) سنة قابلة للتمديد لعشر (10) سنوات إضافية، ويتضمن فترة بحث مدتها سبع (07) سنوات.
وسيتم تمويل إجمالي الاستثمارات المخطط لها لاستكشاف واستغلال هذه الرقعة بنسبة 100٪ من قبل الشريك مِداد للطاقة شمال أفريقيا بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 288 مليون دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات البحث.

برلماني جزائري لسبوتتيك: "الجزائر تسعى لرفع إنتاجها الطاقوي عن طريق توسيع شركائها".

وقال البرلماني عبد القادر بريش:" تدخل هذه الاتفاقيات في إطار تنويع الشراكات والتوجه نحو العمق الإفريقي من أجل توسيع الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، واستغلال القدرات التقنية المكتسبة من طرف شركة سوناطراك وسونالغاز من أجل عقد اتفاقيات ومشاريع استثمارية مشتركة على أساس رابح -رابح، أما الشراكة مع الطرف السعودي فهي تترجم العلاقات الوظيفية وعلاقات سياسية مبنية على التوافق وتطوير العلاقات الطاقوية ،على اعتبار البلدان فاعلان في عدة دوائر جيوسياسية وخاصة ضمن مجموعة دول أوبك وأوبك بلاس، وباعتبارهما دول بترولية وهذا يتطلب التعاون وتعزيز القدرات في مجالات الطاقة والتحول والطاقوي والصناعات البتروكيماوية".
وقامت سوناطراك والشركة الموزمبيقية "(إي.أن.أش)" مؤخرا ، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بالموزمبيق، على أساس مبادئ المساواة، والتبادل، والمنافع المشتركة.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ولودوفينا برناردو، رئيسة مجلس إدارة شركة إي.أن.أش.
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات الاهتمام المشترك وتُعْنى على وجه الخصوص بالتعاون في إطار مشاريع استكشاف وإنتاج المحروقات في موزمبيق والتي تمتدُّ إلى نشاطات النقل والمصب، إلى جانب تقديم الخدمات على مجمل سلسلة قيم المحروقات.
وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إلى الأمام في مسار التعاون الطاقي بين الجزائر وموزمبيق، كما تعكس طموح سوناطراك في توسيع نشاطها على الصعيد القاري، بصفتها عاملا رئيسيا في القطاع الطاقي.

الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي لسبوتنيك: "الجزائر تحرك دبلوماسيتها الاقتصادية كمسار تقني لتجديد شركائها".

قال الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي لسبوتنيك: إن الجزائر حاليا أصبحت تثبت مع مرور الوقت على أن تحولها في المسار الاقتصادي في علاقاتها الإفريقية والعربية تثبت أن هذا المسار بدأ في الوضوح بشكل كبير جدا وهذا يبرز خروج الدولة الجزائرية من النسق الأمني في التعاون الإفريقي الذي كان يسيطر على العلاقات الجزائرية الإفريقية خاصة منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وهو الطاغي الأساسي للتعاملات الإفريقية لعقود من الزمن خاصة سنوات التسعينيات ، إلى التجديد الاقتصادي وهو توجه جديد في العلاقات الخارجية ، أخذ مسارا اقتصاديا في النضج والاستمرارية ".
وأضاف: المجال اليوم مفتوح أمام القطاع الخاص والعام للتصدير والاستيراد ، الذي يحتاج أكبر من جهة، الجزائر اليوم تعتمد على نظرة إستراتيجية ومؤسساتية ، من خلال بناء العقود الحكومية للمؤسسات الركيزة مثل سوناطراك وسونالغاز، حيث فتحت القاطرة للتراكم الخبراتي والموارد المالية والبشرية، والمداخيل المختلفة ، وأمام عذرية الأسواق الإفريقية تزداد الفرص للاستغلال وخلق التشابك الاقتصادي الجزائري والأفريقي".
ويردف المتحدث أن انعكاسات هذا الانفتاح أثبت نظرة الجزائر للدول الإفريقية وأنها تعتمد منهج مقاربة التنمية، الذي تعتبره ضامنا للأمن
وزيادة التشابك ما بين الجزائر ودول إفريقيا، وهو تشابك اقتصادي مالي ، يمكن الجزائر داخل القارة السمراء ما سينعكس على صوت الجزائر في المساهمة في صناعة المستقبل الإفريقي.
وقامت كلاّ من شركة سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات مؤخرا بالتوقيع على عقد للتكوين قصد تعزيز كفاءات موظفي هذه الأخيرة في مجال التسيير والمهن المشتركة.
ويهدف عقد التكوين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركتين وتشجيع تبادل الخبرات، بما يسمح للشركة الموريتانية للمحروقات بالاستفادة من تجربة الخبرة والمهارة التي تتمتع بها سوناطراك، وذلك عبر مسارات تكوينية لفائدة عمال الشريك الموريتاني بفضل تكوين مخصص ومصمم وفق احتياجات الشركة الموريتانية للمحروقات.
كما سيسمح تنفيذ هذا العقد بإنجاز برامج تكوينية مبتكرة وهادفة، تعمل على تعزيز القدرات المهنية وتشجيع تطوير المهارات لصالح الطرفين.
وكللت هذا الشراكات بين السعودية وموريتانيا والموزمبيق، بورشة دولية عرفتها الجزائر مؤخرا ، حول توسيع وتصدير أنشطة فروع مجمع سوناطراك على المستوى الدولي، وتم خلال طيلة أشغال هذه الورشة دراسة أفق انفتاح فروع مجمع سوناطراك التي تنشط في الخدمات البترولية على الأسواق الدولية، وكذا سبل تجسيد فرص توسيع مجالات عملها وتصدير أنشطتها خارج الجزائر على أرض الواقع.
حيث قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي بالمناسبة لوسائل الإعلام: ''إن إستراتيجية المجمع واضحة في هذا المجال، فهي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة من أجل ضمان نمو مستدام. ومن ثمة فإنّه بات من الضروري اليوم البحث عن فرص جديدة والعمل على استكشاف آفاق أخرى، بدْءاً بقارتنا الإفريقية التي تزخر بالإمكانات والفرص الملموسة، وصولاً إلى أسواق واعدة أخرى في المدى المتوسط والبعيد''، مبرزاً، أن هذا الانفتاح يُعدُّ ضرورة إستراتيجية لضمان استمرارية المجمع وتعزيز تنافسيته وتحقيق نمو على المدى الطويل.
