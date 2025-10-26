عربي
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
الحرس الثوري الإيراني: دول الخليج قادرة بنفسها على تأمين هذا الممر الاستراتيجي
الحرس الثوري الإيراني: دول الخليج قادرة بنفسها على تأمين هذا الممر الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أن دول منطقة الخليج تستطيع الحفاظ على أمن هذا الممر الاستراتيجي بنفسها،... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، عن الأدميرال تنكسيري، أن الدول المطلّة على منطقة الخليج تبدي اليوم عن رغبتها في التعامل وإجراء مناورات مشتركة مع إيران.وأضاف القائد العسكري: "بينما يسعى الأعداء إلى زعزعة الأمن الإقليمي من أجل بيع المزيد من سلاحها وتبرير وجودها اللاشرعي في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعوب والدول الإقليمية قادرة على تأمين الخليج بمساحته التي تبلغ 250 ألف كلم.وقال: "اليوم قواتنا المسلحة، بما فيها القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، تمكنت بكل اقتدار من إرساء الأمن والاستقرار في مضيق هرمز والخليج والعالم مدين لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لإبقاء هذا المضيق الحساس مفتوحا".وأشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
الحرس الثوري الإيراني: دول الخليج قادرة بنفسها على تأمين هذا الممر الاستراتيجي

05:32 GMT 26.10.2025
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
أكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أن دول منطقة الخليج تستطيع الحفاظ على أمن هذا الممر الاستراتيجي بنفسها، ولا حاجة لتواجد القوى الأجنبية فيه.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، عن الأدميرال تنكسيري، أن الدول المطلّة على منطقة الخليج تبدي اليوم عن رغبتها في التعامل وإجراء مناورات مشتركة مع إيران.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
قائد سلاح البحرية الإيراني: أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا ومناسبا
23 سبتمبر, 16:09 GMT
وأضاف القائد العسكري: "بينما يسعى الأعداء إلى زعزعة الأمن الإقليمي من أجل بيع المزيد من سلاحها وتبرير وجودها اللاشرعي في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعوب والدول الإقليمية قادرة على تأمين الخليج بمساحته التي تبلغ 250 ألف كلم.
وقال: "اليوم قواتنا المسلحة، بما فيها القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، تمكنت بكل اقتدار من إرساء الأمن والاستقرار في مضيق هرمز والخليج والعالم مدين لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لإبقاء هذا المضيق الحساس مفتوحا".
وأشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
