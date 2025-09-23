عربي
قائد سلاح البحرية الإيراني: أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا ومناسبا
قائد سلاح البحرية الإيراني: أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا ومناسبا
قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، إن أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا وحاسما ومناسبا.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأدميرال شهرام إيراني، تأكيده أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وعزة وإيران.وأضاف القائد العسكري الإيراني أنه "في حرب الـ 12 يوما الأخيرة رهنت القوات المسلحة على أن أمن هذا الوطن خط أحمر بالنسبة للشعب، وأن أي معتد سيواجه برد ساحق".وأشار إلى أن "ذكرى أسبوع الدفاع المقدس ترمز إلى صمود أمة لم تنحنِ أمام الظلم، وجادت بأرواحها دفاعا عن الدين والوطن والكرامة الإنسانية".وأوضح قائد سلاح البحر الإيراني، أنه "في ضوء ثقافة التضحية والمقاومة نفسها، وخلال الحرب العدوانية الأخيرة أثبت الشعب الإيراني العظيم وأبناؤه البواسل لدى القوات المسلحة مرة أخرى".وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية ستحافظ على جهوزيتها القتالية وتُعززها للدفاع الشامل عن ثغور الوطن البرية والبحرية والجوية وعن العقيدة".ولفت إلى أن "القوات البحرية ستبقى، كما كانت عليه سابقا، في أهبة الاستعداد للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وشموخ إيران الإسلامية في اي توقيت وجميع الساحات".وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
أخبار إيران
قائد سلاح البحرية الإيراني: أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا ومناسبا

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، إن أمن البلاد خط أحمر وأي معتد سيواجه ردا ساحقا وحاسما ومناسبا.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأدميرال شهرام إيراني، تأكيده أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وعزة وإيران.
وأضاف القائد العسكري الإيراني أنه "في حرب الـ 12 يوما الأخيرة رهنت القوات المسلحة على أن أمن هذا الوطن خط أحمر بالنسبة للشعب، وأن أي معتد سيواجه برد ساحق".
البحرية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: وحداتنا البحرية بمضيق هرمز في جاهزية تامة
22 مارس, 18:22 GMT
وأشار إلى أن "ذكرى أسبوع الدفاع المقدس ترمز إلى صمود أمة لم تنحنِ أمام الظلم، وجادت بأرواحها دفاعا عن الدين والوطن والكرامة الإنسانية".
وأوضح قائد سلاح البحر الإيراني، أنه "في ضوء ثقافة التضحية والمقاومة نفسها، وخلال الحرب العدوانية الأخيرة أثبت الشعب الإيراني العظيم وأبناؤه البواسل لدى القوات المسلحة مرة أخرى".
وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية ستحافظ على جهوزيتها القتالية وتُعززها للدفاع الشامل عن ثغور الوطن البرية والبحرية والجوية وعن العقيدة".
ولفت إلى أن "القوات البحرية ستبقى، كما كانت عليه سابقا، في أهبة الاستعداد للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وشموخ إيران الإسلامية في اي توقيت وجميع الساحات".

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
13 سبتمبر, 11:26 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
