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https://sarabic.ae/20250322/قائد-القوات-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-وحداتنا-البحرية-بمضيق-هرمز-في-جاهزية-تامة-1098862023.html
قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: وحداتنا البحرية بمضيق هرمز في جاهزية تامة
قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: وحداتنا البحرية بمضيق هرمز في جاهزية تامة
سبوتنيك عربي
قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن بلاده مستعدة لمواجهة العدو في مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا تغفل عن رصده لحظة واحدة. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T18:22+0000
2025-03-22T18:22+0000
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نقلت ذلك وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أشارت إلى قول تنكسيري: "إذا اندلعت معركة فسيتلقى العدو ضربة من حيث لا يخطر له على بال".وتابع: "سنرسل العدو إلى قعر جهنهم إذا أقدم على حماقة".وكشف الحرس الثوري الإيراني عن صواريخ جديدة لتدمير أهداف بحرية بمدى 600 كلم.وفي وقت سابق، قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، إن ما وصفه بـ "تهديدات الأعداء" غير مجدية، مضيفا: "بحارتنا الشجعان حققوا نجاحات مهمة في المجال البحري".وتابع: "رغم المؤامرات، سيبقى علم إيران مرفرفا عاليا"، مضيفا: "على العدو أن يعلم أنه لن يصل إلى شيء بالعربدة والتهديد وسنغرقه في قاع البحر".وتشهد الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تهديدات بتنفيذ ضربات ضد إيران، ترد عليها الأخيرة بالتأكيد على أن ردها سيفوق التوقعات.
https://sarabic.ae/20250312/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-لأول-مرة-على-تصريحات-قيادي-سابق-بشأن-الاغتيالات-1098592531.html
https://sarabic.ae/20250227/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-سفينة-حربية-فائقة-السرعة-قادرة-على-إطلاق-صواريخ-كروز-فيديو-1098216260.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: وحداتنا البحرية بمضيق هرمز في جاهزية تامة

18:22 GMT 22.03.2025
© Depositphotos.com / NurPhoto / Contributorالبحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Depositphotos.com / NurPhoto / Contributor
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قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن بلاده مستعدة لمواجهة العدو في مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا تغفل عن رصده لحظة واحدة.
نقلت ذلك وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أشارت إلى قول تنكسيري: "إذا اندلعت معركة فسيتلقى العدو ضربة من حيث لا يخطر له على بال".
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الحرس الثوري الإيراني يرد لأول مرة على تصريحات قيادي سابق بشأن الاغتيالات
12 مارس, 06:45 GMT
وتابع: "سنرسل العدو إلى قعر جهنهم إذا أقدم على حماقة".
وكشف الحرس الثوري الإيراني عن صواريخ جديدة لتدمير أهداف بحرية بمدى 600 كلم.
وفي وقت سابق، قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، إن ما وصفه بـ "تهديدات الأعداء" غير مجدية، مضيفا: "بحارتنا الشجعان حققوا نجاحات مهمة في المجال البحري".
الحرس الثوري الإيراني يعلن انضمام حاملة المسيرات الشهيد بهمن باقري إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية التابعة له في منطقة الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفينة حربية فائقة السرعة قادرة على إطلاق صواريخ كروز... فيديو
27 فبراير, 06:45 GMT
وتابع: "رغم المؤامرات، سيبقى علم إيران مرفرفا عاليا"، مضيفا: "على العدو أن يعلم أنه لن يصل إلى شيء بالعربدة والتهديد وسنغرقه في قاع البحر".
وتشهد الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تهديدات بتنفيذ ضربات ضد إيران، ترد عليها الأخيرة بالتأكيد على أن ردها سيفوق التوقعات.
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