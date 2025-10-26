عربي
لافريسن يصنع التاريخ بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للدراجات
حقق الأسطورة الهولندي هاري لافريسن إنجازا تاريخيا وأصبح أول متسابق يفوز بأربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من بطولة العالم للدراجات على المضمار، اليوم الأحد،...
وفاز لافريسن بسباقات السرعة للفرق، وكيرين، وكيلومتر ضد الساعة في سانتياجو ثم واصل تألقه في اليوم الأخير من منافسات البطولة ليحرز الذهبية الرابعة.وكافح البريطاني مات ريتشاردسون، الذي غير جنسيته الرياضية بعد أولمبياد باريس 2024 بعدما كان يدافع عن ألوان أستراليا، من أجل منع لافريسن من الفوز اليوم لكنه لم ينجح في ترك بصمة إذ فرض المتسابق الهولندي هيمنته.وبات لافريسن (28 عاما) يمتلك الآن 20 لقبا عالميا في مختلف منافسات المضمار إضافة إلى ميدالياته الذهبية الخمس في الألعاب الأولمبية، ومنها ثلاث ذهبيات أحرزها في باريس.وقال لافريسن "هذا أمر مذهل. عندما أتيتُ إلى هنا، لم أتوقع أنني سأتمكن من تحقيق هذا (الفوز بأربع ميداليات ذهبية)، رغم أن الأمر كان دائما في ذهني".وأضاف "الفوز في سباق السرعة يعني الكثير، فهو الحدث الرئيسي، واليوم سارت الأمور على ما يرام. أنا أحب العمل والمنافسة".وفازت اليابانية مينا ساتو بالميدالية الذهبية في سباق كيرين للسيدات اليوم متفوقة على بطلة العالم مرتين في سباق السرعة البريطانية إيما فينوكين في النهائي، لتحتفظ باللقب الذي فازت به العام الماضي.وفازت المكسيكية ياريلي أسيفيدو مندوزا بسباق النقاط للسيدات متفوقة على البريطانية آنا موريس.واختتم الإيطالي إيليا فيفياني، البطل الأولمبي السابق في سباق أومنيوم، السباق الأخير في مسيرته الرائعة بطريقة مثالية إذ أحرز الميدالية الذهبية في سباق الإقصاء للرجال.
حقق الأسطورة الهولندي هاري لافريسن إنجازا تاريخيا وأصبح أول متسابق يفوز بأربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من بطولة العالم للدراجات على المضمار، اليوم الأحد، بعدما اختتم أسبوعا رائعا من الهيمنة بالفوز بسباق السرعة.
وفاز لافريسن بسباقات السرعة للفرق، وكيرين، وكيلومتر ضد الساعة في سانتياجو ثم واصل تألقه في اليوم الأخير من منافسات البطولة ليحرز الذهبية الرابعة.
وكافح البريطاني مات ريتشاردسون، الذي غير جنسيته الرياضية بعد أولمبياد باريس 2024 بعدما كان يدافع عن ألوان أستراليا، من أجل منع لافريسن من الفوز اليوم لكنه لم ينجح في ترك بصمة إذ فرض المتسابق الهولندي هيمنته.
وبات لافريسن (28 عاما) يمتلك الآن 20 لقبا عالميا في مختلف منافسات المضمار إضافة إلى ميدالياته الذهبية الخمس في الألعاب الأولمبية، ومنها ثلاث ذهبيات أحرزها في باريس.
وقال لافريسن "هذا أمر مذهل. عندما أتيتُ إلى هنا، لم أتوقع أنني سأتمكن من تحقيق هذا (الفوز بأربع ميداليات ذهبية)، رغم أن الأمر كان دائما في ذهني".
وأضاف "الفوز في سباق السرعة يعني الكثير، فهو الحدث الرئيسي، واليوم سارت الأمور على ما يرام. أنا أحب العمل والمنافسة".
وفازت اليابانية مينا ساتو بالميدالية الذهبية في سباق كيرين للسيدات اليوم متفوقة على بطلة العالم مرتين في سباق السرعة البريطانية إيما فينوكين في النهائي، لتحتفظ باللقب الذي فازت به العام الماضي.
وفازت المكسيكية ياريلي أسيفيدو مندوزا بسباق النقاط للسيدات متفوقة على البريطانية آنا موريس.
واختتم الإيطالي إيليا فيفياني، البطل الأولمبي السابق في سباق أومنيوم، السباق الأخير في مسيرته الرائعة بطريقة مثالية إذ أحرز الميدالية الذهبية في سباق الإقصاء للرجال.
