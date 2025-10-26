https://sarabic.ae/20251026/لافريسن-يصنع-التاريخ-بأربع-ميداليات-ذهبية-في-بطولة-العالم-للدراجات-1106423552.html

لافريسن يصنع التاريخ بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للدراجات

لافريسن يصنع التاريخ بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للدراجات

سبوتنيك عربي

حقق الأسطورة الهولندي هاري لافريسن إنجازا تاريخيا وأصبح أول متسابق يفوز بأربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من بطولة العالم للدراجات على المضمار، اليوم الأحد،... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T22:54+0000

2025-10-26T22:54+0000

2025-10-26T22:54+0000

الدراجات

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106423395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1f98366b0f8db955301e8534e1454f5.jpg

وفاز لافريسن بسباقات السرعة للفرق، وكيرين، وكيلومتر ضد الساعة في سانتياجو ثم واصل تألقه في اليوم الأخير من منافسات البطولة ليحرز الذهبية الرابعة.وكافح البريطاني مات ريتشاردسون، الذي غير جنسيته الرياضية بعد أولمبياد باريس 2024 بعدما كان يدافع عن ألوان أستراليا، من أجل منع لافريسن من الفوز اليوم لكنه لم ينجح في ترك بصمة إذ فرض المتسابق الهولندي هيمنته.وبات لافريسن (28 عاما) يمتلك الآن 20 لقبا عالميا في مختلف منافسات المضمار إضافة إلى ميدالياته الذهبية الخمس في الألعاب الأولمبية، ومنها ثلاث ذهبيات أحرزها في باريس.وقال لافريسن "هذا أمر مذهل. عندما أتيتُ إلى هنا، لم أتوقع أنني سأتمكن من تحقيق هذا (الفوز بأربع ميداليات ذهبية)، رغم أن الأمر كان دائما في ذهني".وأضاف "الفوز في سباق السرعة يعني الكثير، فهو الحدث الرئيسي، واليوم سارت الأمور على ما يرام. أنا أحب العمل والمنافسة".وفازت اليابانية مينا ساتو بالميدالية الذهبية في سباق كيرين للسيدات اليوم متفوقة على بطلة العالم مرتين في سباق السرعة البريطانية إيما فينوكين في النهائي، لتحتفظ باللقب الذي فازت به العام الماضي.وفازت المكسيكية ياريلي أسيفيدو مندوزا بسباق النقاط للسيدات متفوقة على البريطانية آنا موريس.واختتم الإيطالي إيليا فيفياني، البطل الأولمبي السابق في سباق أومنيوم، السباق الأخير في مسيرته الرائعة بطريقة مثالية إذ أحرز الميدالية الذهبية في سباق الإقصاء للرجال.

https://sarabic.ae/20251026/بعد-فوزه-على-برشلونة-ريال-مدريد-يتصدر-الدوري-الإسباني-فيديو-1106421212.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الدراجات, رياضة