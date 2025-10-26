https://sarabic.ae/20251026/بعد-فوزه-على-برشلونة-ريال-مدريد-يتصدر-الدوري-الإسباني-فيديو-1106421212.html
بعد فوزه على برشلونة.. ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
بعد فوزه على برشلونة.. ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه (2 - 1) على منافسه برشلونة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في القمة، التي جمعت الفريقين ضمن... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
وأنهى ريال مدريد بفوزه في مباراة اليوم، سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام غريمه الكتالوني، ليحقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 21 أبريل/ نيسان 2024، بحسب وسائل إعلام إسبانية.وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 22 لصالح الفريق الملكي، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، سجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد، مانحا فريق المدرب تشابي ألونسو، 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة.وفي الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، تلقى بيدري لاعب برشلونة البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذار ثان، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين فقط. وبهذا الفوز، الذي حققه ريال مدريد، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات، متقدما بـ 5 نقاط على برشلونة حامل اللقب، الذي تكبد خسارته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.
