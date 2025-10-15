إصابة ليفاندوفسكي تمنح برشلونة أموالا

عربي
ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، قد تكون إصابة ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني ميزة للعملاق الكتالوني وليست عيبا".ويضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برنامجاً لحماية الأندية يتمثل في منحهم تعويضا عن الفترة التي يغيب فيها اللاعبون بسبب التعرض لإصابة خلال العطلة الدولية.ويبدأ حساب هذا التعويض من اليوم التاسع والعشرين للإصابة. وفي حالة ليفاندوفسكي، سيكون يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني هو بداية الحساب.ويتوقع أن يغيب روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة لفترة تتراوح من شهر ونصف لأسبوعين، وسيبلغ التعويض اليومي لغيابه لبرشلونة 20 ألف و548 يورو.وبخصم فترة الـ28 اليوم الأولى من الإصابة، فسيتبقى إما آخر يومين من الشهر بالإضافة إلى الأسبوعين التاليين حال زادت فترة الغياب.وعلى الصعيد الفني، سيخسر برشلونة ليفاندوفسكي في مواجهات حاسمة الفترة المقبلة أبرزها ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
تابعنا عبر
تلقى نادي برشلونة ضربة قوية خلال فترة التوقف الدولي بعد تعرض مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابة جديدة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام ليتوانيا، ما سيبعده عن الملاعب لمدة شهر كامل.
ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، قد تكون إصابة ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني ميزة للعملاق الكتالوني وليست عيبا".
ويضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برنامجاً لحماية الأندية يتمثل في منحهم تعويضا عن الفترة التي يغيب فيها اللاعبون بسبب التعرض لإصابة خلال العطلة الدولية.
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
برشلونة يرفض استضافة فريق إسرائيلي للتدريب بسبب حرب غزة
8 أكتوبر, 17:56 GMT
ويبدأ حساب هذا التعويض من اليوم التاسع والعشرين للإصابة. وفي حالة ليفاندوفسكي، سيكون يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني هو بداية الحساب.
ويتوقع أن يغيب روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة لفترة تتراوح من شهر ونصف لأسبوعين، وسيبلغ التعويض اليومي لغيابه لبرشلونة 20 ألف و548 يورو.
وبخصم فترة الـ28 اليوم الأولى من الإصابة، فسيتبقى إما آخر يومين من الشهر بالإضافة إلى الأسبوعين التاليين حال زادت فترة الغياب.
وعلى الصعيد الفني، سيخسر برشلونة ليفاندوفسكي في مواجهات حاسمة الفترة المقبلة أبرزها ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
