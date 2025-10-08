https://sarabic.ae/20251008/برشلونة-يرفض-استضافة-فريق-إسرائيلي-للتدريب-بسبب-حرب-غزة--1105771323.html
برشلونة يرفض استضافة فريق إسرائيلي للتدريب بسبب حرب غزة
برشلونة يرفض استضافة فريق إسرائيلي للتدريب بسبب حرب غزة
رفض نادي برشلونة الإسباني طلبًا من فريق كرة السلة الإسرائيلي "هبوعيل القدس" لاستخدام منشآته الرياضية للتدريب، مشيرًا إلى دواعي الحفاظ على النظام العام في ظل
وأكد مصدر داخل النادي الكتالوني، في تصريح لوكالة إعلام غربية اليوم الأربعاء، أن القرار جاء لأسباب "لوجستية" ولضمان عدم حدوث اضطرابات. وأوضح أن النادي لن يسمح للفريق الإسرائيلي بالتدرب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" المقررة في 15 أكتوبر الجاري ضمن منافسات كأس أوروبا لكرة السلة. وأوضح أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لـ"هبوعيل القدس" باستخدام ملعبه للتدريبات. وفي السياق ذاته، سيواجه فريق "فالنسيا باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في نفس اليوم ضمن منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) قد أعلنت، الشهر الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو بفيينا، في حال مشاركة إسرائيل في الحدث. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار، الذي قدمه رئيس "RTVE" خوسيه بابلو لوبيز، حظي بموافقة 10 أعضاء، ومعارضة 4، وامتناع عضو واحد من أصل 15 عضوا في مجلس الإدارة. يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
برشلونة يرفض استضافة فريق إسرائيلي للتدريب بسبب حرب غزة
رفض نادي برشلونة الإسباني طلبًا من فريق كرة السلة الإسرائيلي "هبوعيل القدس" لاستخدام منشآته الرياضية للتدريب، مشيرًا إلى دواعي الحفاظ على النظام العام في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
وأكد مصدر داخل النادي الكتالوني، في تصريح لوكالة إعلام غربية اليوم الأربعاء، أن القرار جاء لأسباب "لوجستية" ولضمان عدم حدوث اضطرابات.
وأوضح أن النادي لن يسمح للفريق الإسرائيلي
بالتدرب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" المقررة في 15 أكتوبر الجاري ضمن منافسات كأس أوروبا لكرة السلة.
وأشار المصدر إلى أن برشلونة يتجنب أي مواجهات محتملة بسبب الاحتجاجات المتزايدة ضد إسرائيل على خلفية الصراع في غزة، مضيفًا أن تحضيرات فريق برشلونة لكرة اليد في دوري أبطال أوروبا ستبدأ في نفس اليوم، مما يزيد من التحديات اللوجستية.
وأوضح أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لـ"هبوعيل القدس" باستخدام ملعبه للتدريبات.
وفي السياق ذاته، سيواجه فريق "فالنسيا باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في نفس اليوم ضمن منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) قد أعلنت، الشهر الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو بفيينا، في حال مشاركة إسرائيل
في الحدث.
وبهذا القرار، تصبح إسبانيا الدولة الخامسة التي تعلن موقفا مماثلا بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولة من مجموعة "الخمس الكبرى"، التي تضم إلى جانبها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية للمسابقة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار، الذي قدمه رئيس "RTVE" خوسيه بابلو لوبيز، حظي بموافقة 10 أعضاء، ومعارضة 4، وامتناع عضو واحد من أصل 15 عضوا في مجلس الإدارة.
يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.