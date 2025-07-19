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https://sarabic.ae/20250719/صفقة-مدوية-برشلونة-يستهدف-ضم-نجم-ريال-مدريد-1102829927.html
صفقة مدوية.. برشلونة يستهدف ضم نجم ريال مدريد
صفقة مدوية.. برشلونة يستهدف ضم نجم ريال مدريد
سبوتنيك عربي
أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، في صفقة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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وبدأ برشلونة بالفعل التواصل مع وكلاء رودريغو ومحيطه لإبلاغهم برغبته في ضم اللاعب، لكنه اشترط عدم فتح المفاوضات إلا في حال قرر اللاعب الرحيل رسميا عن ريال مدريد، وفقا لصحيفة "يول" البرازيلية.ويعيش اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، فترة معقدة في موسمه الخامس مع ريال مدريد، حيث تأثر أداؤه بشكل كبير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي وحلول تشابي ألونسو في يونيو/حزيران الماضي.ولم يشارك رودريغو سوى في 3 مباريات خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث وصل الريال إلى نصف النهائي، لكنه لم يجمع سوى 95 دقيقة دون خوض أي مباراة كاملة.وأوضحت الصحيفة أن رودريغو أنهى الموسم 2024-2025 بأداء متواضع، حيث خاض 30 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، دون أن يحقق الفريق أي لقب خلال هذا الموسم.وأكدت الصحيفة أن رودريغو يتدرب حاليًا مع فريق ريال مدريد الرديف بعدما عبر عن رغبته في اللعب على الجهة اليسرى للهجوم، وهو طلب لم يتحقق.كما تأثرت مكانته في الفريق بسبب تراجع أدائه الدفاعي وتعدد مراكز استغلاله، إلى جانب إصابة أنهت موسمه.وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب الوضع عن كثب، لكنه يصر على أن يكون قرار الرحيل بيد اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية.ويأتي اهتمام برشلونة في وقت تواجه فيه سياسة ريال مدريد بشأن اللاعب انتقادات، خاصة بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية.ولم يقتصر الاهتمام برودريغو على برشلونة، إذ أشارت تقارير إلى أن نادي الأهلي السعودي ينافس النصر على ضم النجم البرازيلي.وينتهي عقد رودريغو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2028، وتبلغ قيمته التسويقية 93 مليون يورو، وفقا لتقديرات السوق.وانتقل رودريغو إلى ريال مدريد عام 2019 قادما من سانتوس البرازيلي بعمر 18 عاما، وبدأ مسيرته مع فريق كاستيا (الرديف) قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في النصف الثاني من الموسم ذاته.
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صفقة مدوية.. برشلونة يستهدف ضم نجم ريال مدريد

19:46 GMT 19.07.2025
© Photoبرشلونة
برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo
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أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، في صفقة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية.
وبدأ برشلونة بالفعل التواصل مع وكلاء رودريغو ومحيطه لإبلاغهم برغبته في ضم اللاعب، لكنه اشترط عدم فتح المفاوضات إلا في حال قرر اللاعب الرحيل رسميا عن ريال مدريد، وفقا لصحيفة "يول" البرازيلية.

ويعيش اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، فترة معقدة في موسمه الخامس مع ريال مدريد، حيث تأثر أداؤه بشكل كبير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي وحلول تشابي ألونسو في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يشارك رودريغو سوى في 3 مباريات خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث وصل الريال إلى نصف النهائي، لكنه لم يجمع سوى 95 دقيقة دون خوض أي مباراة كاملة.

وأوضحت الصحيفة أن رودريغو أنهى الموسم 2024-2025 بأداء متواضع، حيث خاض 30 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، دون أن يحقق الفريق أي لقب خلال هذا الموسم.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
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15 يوليو, 20:17 GMT
وأكدت الصحيفة أن رودريغو يتدرب حاليًا مع فريق ريال مدريد الرديف بعدما عبر عن رغبته في اللعب على الجهة اليسرى للهجوم، وهو طلب لم يتحقق.

كما تأثرت مكانته في الفريق بسبب تراجع أدائه الدفاعي وتعدد مراكز استغلاله، إلى جانب إصابة أنهت موسمه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب الوضع عن كثب، لكنه يصر على أن يكون قرار الرحيل بيد اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

ويأتي اهتمام برشلونة في وقت تواجه فيه سياسة ريال مدريد بشأن اللاعب انتقادات، خاصة بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية.
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
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برشلونة يتعاقد مع لاعب سوري
24 يونيو, 11:00 GMT
ولم يقتصر الاهتمام برودريغو على برشلونة، إذ أشارت تقارير إلى أن نادي الأهلي السعودي ينافس النصر على ضم النجم البرازيلي.

وينتهي عقد رودريغو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2028، وتبلغ قيمته التسويقية 93 مليون يورو، وفقا لتقديرات السوق.

وانتقل رودريغو إلى ريال مدريد عام 2019 قادما من سانتوس البرازيلي بعمر 18 عاما، وبدأ مسيرته مع فريق كاستيا (الرديف) قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في النصف الثاني من الموسم ذاته.
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