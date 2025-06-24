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https://sarabic.ae/20250624/برشلونة-يتعاقد-مع-لاعب-سوري-1102000356.html
برشلونة يتعاقد مع لاعب سوري
برشلونة يتعاقد مع لاعب سوري
سبوتنيك عربي
في صفقة مفاجئة أثارت الجدل في أوساط كرة القدم، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب السوري روني بردغجي، قادمًا من الدوري الدنماركي. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وفاجأت الصفقة، التي لم يسبقها أي تداول إعلامي، المشجعين والمحللين، خاصة بالنظر إلى "الأرقام المتواضعة"، التي حققها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية، بحسب خبراء متخصصين.وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو مليوني يورو.وبرز بردغجي مع الفريق الأول لنادي كوبنهاغن، حيث خاض 84 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا، وكان قد شغل مركز الجناح الهجومي في الفريق.
https://sarabic.ae/20250527/تفاصيل-العقد-برشلونة-يجدد-عقد-لامين-يامال-رسميا-حتى-2031-1101036631.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

برشلونة يتعاقد مع لاعب سوري

11:00 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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في صفقة مفاجئة أثارت الجدل في أوساط كرة القدم، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب السوري روني بردغجي، قادمًا من الدوري الدنماركي.
وفاجأت الصفقة، التي لم يسبقها أي تداول إعلامي، المشجعين والمحللين، خاصة بالنظر إلى "الأرقام المتواضعة"، التي حققها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية، بحسب خبراء متخصصين.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أن (برشلونة) سيدفع رسومًا ثابتة قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وشرط نسبة إعادة بيع.

وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو مليوني يورو.
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27 مايو, 19:11 GMT

روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عاما يحمل الجنسية السويدية وينحدر من أصول سورية، وقد ولد في الكويت، ورغم أنه لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن، إلا أنه تألق مع منتخبي السويد تحت 17 وتحت 21 عاما وسجل معهما 7 أهداف في 15 مباراة دولية.

وبرز بردغجي مع الفريق الأول لنادي كوبنهاغن، حيث خاض 84 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا، وكان قد شغل مركز الجناح الهجومي في الفريق.
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