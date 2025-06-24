برشلونة يتعاقد مع لاعب سوري
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
© AP Photo / Michael Sohn
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في صفقة مفاجئة أثارت الجدل في أوساط كرة القدم، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب السوري روني بردغجي، قادمًا من الدوري الدنماركي.
وفاجأت الصفقة، التي لم يسبقها أي تداول إعلامي، المشجعين والمحللين، خاصة بالنظر إلى "الأرقام المتواضعة"، التي حققها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية، بحسب خبراء متخصصين.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أن (برشلونة) سيدفع رسومًا ثابتة قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وشرط نسبة إعادة بيع.
وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو مليوني يورو.
🚨🔵🔴 Roony Bardghji to Barcelona, here we go! Deal now confirmed as verbal agreement is done and will be sealed from next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025
Barça will pay €2m fixed fee plus add-ons and sell-on clause for FC Copenhagen talent.
Long term deal sealed with the Swedish talented winger. pic.twitter.com/Irrx0olDWS
27 مايو, 19:11 GMT
روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عاما يحمل الجنسية السويدية وينحدر من أصول سورية، وقد ولد في الكويت، ورغم أنه لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن، إلا أنه تألق مع منتخبي السويد تحت 17 وتحت 21 عاما وسجل معهما 7 أهداف في 15 مباراة دولية.
وبرز بردغجي مع الفريق الأول لنادي كوبنهاغن، حيث خاض 84 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا، وكان قد شغل مركز الجناح الهجومي في الفريق.