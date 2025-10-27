https://sarabic.ae/20251027/تصويت-برأيك-هل-تستعد-إسرائيل-لتوسيع-عملياتها-العسكرية-في-لبنان-بعد-تكثيف-الاغتيالات؟-1106433244.html
تصويت... برأيك هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تكثيف الاغتيالات؟
تصويت... برأيك هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تكثيف الاغتيالات؟
سبوتنيك عربي
تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصاعدًا ملحوظًا، بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة من "حزب الله" خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتكثّف فيه المؤشرات... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T09:30+0000
2025-10-27T09:30+0000
2025-10-27T09:30+0000
لبنان
إسرائيل
الجنوب اللبناني
اغتيالات
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753336_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_20872227ca7e4160da7906a8c0e0c000.jpg
وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعث بها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف "تثبيت الردع" كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة.كما قام الجيش الإسرائيلي بالتصعيد حيال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حيث أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة يدوية على دورية تابعة للقوة قرب مستوطنة كفركلا. ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى، وفقا للمكتب الصحفي للقوة.برأيك هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تكثيف الاغتيالات؟هل تركز إسرائيل على استهداف "حزب الله" و"أنصار الله" بعد توقف الحرب في غزة؟الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان
لبنان
إسرائيل
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753336_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_90a3cbe8f963afebfac058e89f510058.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, الجنوب اللبناني, اغتيالات, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, إسرائيل, الجنوب اللبناني, اغتيالات, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تكثيف الاغتيالات؟
تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصاعدًا ملحوظًا، بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة من "حزب الله" خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتكثّف فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على احتمالات انتقال المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى مستوى جديد من التصعيد.
وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعث بها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف "تثبيت الردع" كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، أكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عملياته لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل"، بينما يواصل حزب الله التأكيد على جاهزيته للرد، وعلى أن أي تصعيد سيقابل برد مماثل، مما يزيد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة لا تُعرف حدودها.
كما قام الجيش الإسرائيلي بالتصعيد حيال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حيث أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة يدوية على دورية تابعة للقوة قرب مستوطنة كفركلا
. ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى، وفقا للمكتب الصحفي للقوة.
برأيك هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تكثيف الاغتيالات؟