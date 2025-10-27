https://sarabic.ae/20251027/ماذا-يعني-تحطم-مروحية-ومقاتلة-على-حاملة-طائرات-نووية-أمريكية-في-يوم-واحد-1106429522.html

ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟

ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟

سبوتنيك عربي

تعرض الجيش الأمريكي لما يمكن وصفه بـ"ضربة قاسمة" تكشف تراجع كفاءة عناصره البشرية وتهالك معداته العسكرية، في حادث ضم حاملة طائرات نووية ومقاتلة حربية ومروحية... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

الحادث الذي وقع أمس الأحد، أعلن عنه الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، في بيان قال فيه إن "طائرتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية تحطمتا خلال عمليات تدريب روتينية فوق بحر الصين الجنوبي"، مشيرًا إلى أنهما "كانتا تعملان على متن حاملة الطائرات النووية "نيميتز".وأيًا كانت أسباب الحادث سواء تم الإعلان عنها أو إخفاؤها، فإنه يكشف عن كارثة عسكرية ضخمة نالت من عصب القوة البحرية الأمريكية، التي تتمثل في حاملة الطائرات "نيميتز" ذات القوة الضاربة، ومروحية "سي هوك" متعددة المهام المصممة لمكافحة السفن والغواصات، إضافة إلى مقاتلة "إف - 18" متعددة المهام."نيميتز"كانت "يو إس إس نيميتز" تعد أضخم سفينة حربية في العالم حتى عام 2017، عندما بدأ تشغيل حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "يو إس إس جيرالد فورد"، التي حصلت على هذا اللقب.ويوجد بداخلها حظائر خاصة لحماية الطائرات وتؤمنها سفن أخرى تعرف بـ "قوة بحرية ضاربة" تضم مدمرات وسفن حاملة للصواريخ وغواصات. وتعد "نيميتز" جزءا من قوة الأسطول الثالث الأمريكي، الذي يعمل بصورة أساسية في المحيط الهادئ ويتم حشدها في مهام دورية في مناطق أخرى حول العالم.تحمل "نيميتز" أكثر من 82 طائرة تضم مقاتلات وطائرات هجومية ومروحيات وطائرات استطلاع، وتمتلك 4 ممرات إقلاع قصير، لكن الحادث الأخير كشف نقاط ضعف كبيرة وقد يكون بداية لنهايتها."إف - 18"تعد من أهم الطائرات المقاتلة متعددة المهام التي يستخدمها الأسطول الأمريكي، لكنها بدأت رحلة التقاعد بعد ما يقرب من 4 عقود من دخولها الخدمة لتحل محلها النسخة البحرية من مقاتلات "إف - 35" المعروفة بالنسخة "سي".ومع تكرار حوادث الطائرات على متن السفن الحربية الأمريكية التي شملت الطائرات الشبحية الجديدة يبدو أن واشنطن لا تريد تسريع وتيرة التخلي عن "إف - 18" رغم عيوبها وحوادثها.ويبدو أن استمرار هذه المقاتلة في الخدمة سيجعل ثمن بقائها باهظ التكلفة ماديا ومعنويا على الجيش الأمريكي، وهو ما كشفه تحطم على متن حاملة الطائرات "نيميتز"."سي هوك""إم إتش - 60 آر" مروحية متعددة المهام طاقمها يتكون من 3 أو 4 أفراد ويمكنها نقل 5 أفراد آخرين وهي مصممة للعمل على سفن البحرية الأمريكية بما في ذلك حاملة الطائرات "نيميتز".وزن الإقلاع للطائرة بكامل حمولتها 10.6 طن تقريبا وسرعتها القصوى 267 كلم/ ساعة ومداها 834 كلم.وقال الجيش الأمريكي إن المروحية "سي هوك" التابعة للسرب، "سقطت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أثناء تنفيذ طلعة تدريبية روتينية من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وقد تم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بنجاح من قبل فرق الاستجابة السريعة".وأضاف: "كما تحطمت المقاتلة "إف - 18" سي هرونت، عند الساعة 3:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، خلال عمليات مشابهة من الحاملة ذاتها، حيث تمكن الطياران من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة، وتم انتشالهما بسلام بواسطة مروحيات الإنقاذ".

