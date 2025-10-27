ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/ماذا-يعني-تحطم-مروحية-ومقاتلة-على-حاملة-طائرات-نووية-أمريكية-في-يوم-واحد-1106429522.html
ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟
ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟
سبوتنيك عربي
تعرض الجيش الأمريكي لما يمكن وصفه بـ"ضربة قاسمة" تكشف تراجع كفاءة عناصره البشرية وتهالك معداته العسكرية، في حادث ضم حاملة طائرات نووية ومقاتلة حربية ومروحية... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T09:00+0000
2025-10-27T09:00+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
الجيش الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg
الحادث الذي وقع أمس الأحد، أعلن عنه الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، في بيان قال فيه إن "طائرتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية تحطمتا خلال عمليات تدريب روتينية فوق بحر الصين الجنوبي"، مشيرًا إلى أنهما "كانتا تعملان على متن حاملة الطائرات النووية "نيميتز".وأيًا كانت أسباب الحادث سواء تم الإعلان عنها أو إخفاؤها، فإنه يكشف عن كارثة عسكرية ضخمة نالت من عصب القوة البحرية الأمريكية، التي تتمثل في حاملة الطائرات "نيميتز" ذات القوة الضاربة، ومروحية "سي هوك" متعددة المهام المصممة لمكافحة السفن والغواصات، إضافة إلى مقاتلة "إف - 18" متعددة المهام."نيميتز"كانت "يو إس إس نيميتز" تعد أضخم سفينة حربية في العالم حتى عام 2017، عندما بدأ تشغيل حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "يو إس إس جيرالد فورد"، التي حصلت على هذا اللقب.ويوجد بداخلها حظائر خاصة لحماية الطائرات وتؤمنها سفن أخرى تعرف بـ "قوة بحرية ضاربة" تضم مدمرات وسفن حاملة للصواريخ وغواصات. وتعد "نيميتز" جزءا من قوة الأسطول الثالث الأمريكي، الذي يعمل بصورة أساسية في المحيط الهادئ ويتم حشدها في مهام دورية في مناطق أخرى حول العالم.تحمل "نيميتز" أكثر من 82 طائرة تضم مقاتلات وطائرات هجومية ومروحيات وطائرات استطلاع، وتمتلك 4 ممرات إقلاع قصير، لكن الحادث الأخير كشف نقاط ضعف كبيرة وقد يكون بداية لنهايتها."إف - 18"تعد من أهم الطائرات المقاتلة متعددة المهام التي يستخدمها الأسطول الأمريكي، لكنها بدأت رحلة التقاعد بعد ما يقرب من 4 عقود من دخولها الخدمة لتحل محلها النسخة البحرية من مقاتلات "إف - 35" المعروفة بالنسخة "سي".ومع تكرار حوادث الطائرات على متن السفن الحربية الأمريكية التي شملت الطائرات الشبحية الجديدة يبدو أن واشنطن لا تريد تسريع وتيرة التخلي عن "إف - 18" رغم عيوبها وحوادثها.ويبدو أن استمرار هذه المقاتلة في الخدمة سيجعل ثمن بقائها باهظ التكلفة ماديا ومعنويا على الجيش الأمريكي، وهو ما كشفه تحطم على متن حاملة الطائرات "نيميتز"."سي هوك""إم إتش - 60 آر" مروحية متعددة المهام طاقمها يتكون من 3 أو 4 أفراد ويمكنها نقل 5 أفراد آخرين وهي مصممة للعمل على سفن البحرية الأمريكية بما في ذلك حاملة الطائرات "نيميتز".وزن الإقلاع للطائرة بكامل حمولتها 10.6 طن تقريبا وسرعتها القصوى 267 كلم/ ساعة ومداها 834 كلم.وقال الجيش الأمريكي إن المروحية "سي هوك" التابعة للسرب، "سقطت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أثناء تنفيذ طلعة تدريبية روتينية من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وقد تم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بنجاح من قبل فرق الاستجابة السريعة".وأضاف: "كما تحطمت المقاتلة "إف - 18" سي هرونت، عند الساعة 3:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، خلال عمليات مشابهة من الحاملة ذاتها، حيث تمكن الطياران من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة، وتم انتشالهما بسلام بواسطة مروحيات الإنقاذ".
https://sarabic.ae/20251027/تحطم-طائرتين-تابعتين-للبحرية-الأمريكية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1106424342.html
https://sarabic.ae/20230520/فيديو-مروع-لتحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-18-1077251761.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_83b2444f3dc4ffb60b29d095d6fab20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الجيش الأمريكي

ماذا يعني تحطم مروحية ومقاتلة على حاملة طائرات نووية أمريكية في يوم واحد؟

09:00 GMT 27.10.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
تعرض الجيش الأمريكي لما يمكن وصفه بـ"ضربة قاسمة" تكشف تراجع كفاءة عناصره البشرية وتهالك معداته العسكرية، في حادث ضم حاملة طائرات نووية ومقاتلة حربية ومروحية عسكرية.
الحادث الذي وقع أمس الأحد، أعلن عنه الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، في بيان قال فيه إن "طائرتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية تحطمتا خلال عمليات تدريب روتينية فوق بحر الصين الجنوبي"، مشيرًا إلى أنهما "كانتا تعملان على متن حاملة الطائرات النووية "نيميتز".
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
02:43 GMT
وأيًا كانت أسباب الحادث سواء تم الإعلان عنها أو إخفاؤها، فإنه يكشف عن كارثة عسكرية ضخمة نالت من عصب القوة البحرية الأمريكية، التي تتمثل في حاملة الطائرات "نيميتز" ذات القوة الضاربة، ومروحية "سي هوك" متعددة المهام المصممة لمكافحة السفن والغواصات، إضافة إلى مقاتلة "إف - 18" متعددة المهام.

"نيميتز"

كانت "يو إس إس نيميتز" تعد أضخم سفينة حربية في العالم حتى عام 2017، عندما بدأ تشغيل حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "يو إس إس جيرالد فورد"، التي حصلت على هذا اللقب.
الوزن: 102 ألف طن تقريبا.
التصنيف: سفينة تعمل بالطاقة النووية.
الطول: 333 مترا تقريبا.
العرض عند سطح الماء: 77 مترا تقريبا.
مساحة السطح: 18 ألف متر مربع.
ويوجد بداخلها حظائر خاصة لحماية الطائرات وتؤمنها سفن أخرى تعرف بـ "قوة بحرية ضاربة" تضم مدمرات وسفن حاملة للصواريخ وغواصات. وتعد "نيميتز" جزءا من قوة الأسطول الثالث الأمريكي، الذي يعمل بصورة أساسية في المحيط الهادئ ويتم حشدها في مهام دورية في مناطق أخرى حول العالم.
تحمل "نيميتز" أكثر من 82 طائرة تضم مقاتلات وطائرات هجومية ومروحيات وطائرات استطلاع، وتمتلك 4 ممرات إقلاع قصير، لكن الحادث الأخير كشف نقاط ضعف كبيرة وقد يكون بداية لنهايتها.

"إف - 18"

تعد من أهم الطائرات المقاتلة متعددة المهام التي يستخدمها الأسطول الأمريكي، لكنها بدأت رحلة التقاعد بعد ما يقرب من 4 عقود من دخولها الخدمة لتحل محلها النسخة البحرية من مقاتلات "إف - 35" المعروفة بالنسخة "سي".
ومع تكرار حوادث الطائرات على متن السفن الحربية الأمريكية التي شملت الطائرات الشبحية الجديدة يبدو أن واشنطن لا تريد تسريع وتيرة التخلي عن "إف - 18" رغم عيوبها وحوادثها.
ويبدو أن استمرار هذه المقاتلة في الخدمة سيجعل ثمن بقائها باهظ التكلفة ماديا ومعنويا على الجيش الأمريكي، وهو ما كشفه تحطم على متن حاملة الطائرات "نيميتز".
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
فيديو مروع لتحطم مقاتلة من طراز "إف-18"
20 مايو 2023, 12:45 GMT

"سي هوك"

"إم إتش - 60 آر" مروحية متعددة المهام طاقمها يتكون من 3 أو 4 أفراد ويمكنها نقل 5 أفراد آخرين وهي مصممة للعمل على سفن البحرية الأمريكية بما في ذلك حاملة الطائرات "نيميتز".
وزن الإقلاع للطائرة بكامل حمولتها 10.6 طن تقريبا وسرعتها القصوى 267 كلم/ ساعة ومداها 834 كلم.
وقال الجيش الأمريكي إن المروحية "سي هوك" التابعة للسرب، "سقطت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أثناء تنفيذ طلعة تدريبية روتينية من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وقد تم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بنجاح من قبل فرق الاستجابة السريعة".
وأضاف: "كما تحطمت المقاتلة "إف - 18" سي هرونت، عند الساعة 3:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، خلال عمليات مشابهة من الحاملة ذاتها، حيث تمكن الطياران من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة، وتم انتشالهما بسلام بواسطة مروحيات الإنقاذ".
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала