تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أن طائرتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية تحطمتا، الأحد، خلال عمليات تدريب روتينية فوق بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أن جميع أفراد الطاقمين تم إنقاذهم دون وقوع إصابات خطيرة.
وقال الجيش الأمريكي إن" المروحية MH-60R Sea Hawk التابعة للسرب HSM-73 "Battle Cats"، سقطت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية روتينية من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وقد تم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بنجاح من قبل فرق الاستجابة السريعة.
وأضاف كما تحطمت المقاتلة "F/A-18F Super Hornet " التابعة للسرب VFA-22 "Fighting Redcocks" عند الساعة 3:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي خلال عمليات مشابهة من نفس الحاملة، حيث تمكن الطياران من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة، وتم انتشالهما بسلام بواسطة مروحيات الإنقاذ.
وأوضح الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادثين، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات على عمل عدائي أو اصطدام بين الطائرتين
وأشار البيان إلى أن حاملة الطائرات "نيميتز" تواصل عملياتها في بحر الصين الجنوبي بشكل طبيعي، وأن فريقًا من الخبراء الفنيين بدأ بالفعل فحص ظروف السلامة التشغيلية للطيران البحري الأمريكي في المنطقة.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره بكين منطقة نفوذ سيادي، بينما تؤكد واشنطن أن تحركاتها تهدف إلى ضمان حرية الملاحة الدولية.