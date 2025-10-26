https://sarabic.ae/20251026/تقارير-أمريكية-تكشف-هوية-صاحب-التبرع-المجهول-للبنتاغون-بـ130-مليون-دولار-1106398003.html
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، أن الملياردير، تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية وقطب صناعة السكك الحديدية، هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T05:47+0000
2025-10-26T05:47+0000
2025-10-26T05:47+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن "صديقا له" تبرع بهذا المبلغ لوزارة الحرب لتغطية ما وصفه بـ"العجز المؤقت" في ميزانية الجيش.وأوضحت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أمس السبت، أن ميلون هو صاحب التبرع، إلا أنه لا يُتوقع أن يغطي المبلغ سوى جزء محدود من رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي أمريكي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد.وأكدت وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تلقيها التبرع رسميا، مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب المقبل سيكون في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الممولة مباشرة من الكونغرس.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم استغلال الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين والرواتب بشكل كبير، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في أزمة الميزانية، وأشار إلى أن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع لإلغاء برامج يعارضها الجمهوريون.
https://sarabic.ae/20251025/البنتاغون-يقبل-تبرعا-من-مجهول-لدفع-رواتب-الجنود-خلال-الإغلاق-الحكومي-1106376090.html
https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار
كشفت تقارير أمريكية، أن الملياردير، تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية وقطب صناعة السكك الحديدية، هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في دفع رواتب العسكريين الأمريكيين خلال الإغلاق الحكومي المستمر.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن "صديقا له" تبرع بهذا المبلغ لوزارة الحرب لتغطية ما وصفه بـ"العجز المؤقت" في ميزانية الجيش.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أمس السبت، أن ميلون هو صاحب التبرع، إلا أنه لا يُتوقع أن يغطي المبلغ سوى جزء محدود من رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي أمريكي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد.
وأكدت وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تلقيها التبرع رسميا، مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب المقبل سيكون في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الممولة مباشرة من الكونغرس.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم استغلال الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين والرواتب بشكل كبير، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في أزمة الميزانية، وأشار إلى أن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع لإلغاء برامج يعارضها الجمهوريون.