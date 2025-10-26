https://sarabic.ae/20251026/تقارير-أمريكية-تكشف-هوية-صاحب-التبرع-المجهول-للبنتاغون-بـ130-مليون-دولار-1106398003.html

تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار

تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية، أن الملياردير، تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية وقطب صناعة السكك الحديدية، هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T05:47+0000

2025-10-26T05:47+0000

2025-10-26T05:47+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن "صديقا له" تبرع بهذا المبلغ لوزارة الحرب لتغطية ما وصفه بـ"العجز المؤقت" في ميزانية الجيش.وأوضحت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أمس السبت، أن ميلون هو صاحب التبرع، إلا أنه لا يُتوقع أن يغطي المبلغ سوى جزء محدود من رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي أمريكي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد.وأكدت وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تلقيها التبرع رسميا، مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب المقبل سيكون في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الممولة مباشرة من الكونغرس.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم استغلال الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين والرواتب بشكل كبير، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في أزمة الميزانية، وأشار إلى أن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع لإلغاء برامج يعارضها الجمهوريون.

https://sarabic.ae/20251025/البنتاغون-يقبل-تبرعا-من-مجهول-لدفع-رواتب-الجنود-خلال-الإغلاق-الحكومي-1106376090.html

https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن