بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، أن الملياردير، تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية وقطب صناعة السكك الحديدية، هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن "صديقا له" تبرع بهذا المبلغ لوزارة الحرب لتغطية ما وصفه بـ"العجز المؤقت" في ميزانية الجيش.وأوضحت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أمس السبت، أن ميلون هو صاحب التبرع، إلا أنه لا يُتوقع أن يغطي المبلغ سوى جزء محدود من رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي أمريكي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد.وأكدت وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تلقيها التبرع رسميا، مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب المقبل سيكون في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الممولة مباشرة من الكونغرس.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم استغلال الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين والرواتب بشكل كبير، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في أزمة الميزانية، وأشار إلى أن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع لإلغاء برامج يعارضها الجمهوريون.
تقارير أمريكية تكشف هوية صاحب التبرع المجهول للبنتاغون بـ130 مليون دولار

05:47 GMT 26.10.2025
كشفت تقارير أمريكية، أن الملياردير، تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية وقطب صناعة السكك الحديدية، هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار للمساعدة في دفع رواتب العسكريين الأمريكيين خلال الإغلاق الحكومي المستمر.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن "صديقا له" تبرع بهذا المبلغ لوزارة الحرب لتغطية ما وصفه بـ"العجز المؤقت" في ميزانية الجيش.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أمس السبت، أن ميلون هو صاحب التبرع، إلا أنه لا يُتوقع أن يغطي المبلغ سوى جزء محدود من رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي أمريكي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي
أمس, 09:29 GMT
وأكدت وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تلقيها التبرع رسميا، مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب المقبل سيكون في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"الشيوخ الأمريكي" يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الـ12
23 أكتوبر, 00:07 GMT
ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الممولة مباشرة من الكونغرس.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم استغلال الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين والرواتب بشكل كبير، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في أزمة الميزانية، وأشار إلى أن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع لإلغاء برامج يعارضها الجمهوريون.
