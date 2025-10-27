مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/مساعدة-رئيس-كوريا-الجنوبية-تستبعد-اجتماعا-قريبا-بين-ترامب-وكيم-جونغ-أون-1106424953.html
مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون
مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
استبعدت أو هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، احتمال عقد اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T04:09+0000
2025-10-27T04:09+0000
ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_3c14cb52a26591d7fc3e70a9498fd2db.jpg
وقالت المسؤولة الكورية الجنوبية للصحفيين في سيئول، إنها لا تملك "معلومات ملموسة" بشأن أي استعدادات للقاء من هذا النوع، مشيرة إلى أن بلادها تتابع باهتمام أي تحركات تتعلق بالعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وجاءت تصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه "منفتح بنسبة 100% على لقاء كيم جونغ أون إذا كان ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة والسلام في المنطقة"، مضيفاً أنه "يحتفظ بعلاقة شخصية جيدة مع الزعيم كيم رغم الخلافات السابقة".ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة دورها في الدبلوماسية الآسيوية، بينما لا تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019 التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.وتؤكد سيئول أن أي حوار جديد بين الجانبين يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح كوريا الجنوبية الأمنية.
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يصف-كيم-جونغ-أون-بصفات-عظيمة-ويتحدث-عن-لقاء-مرتقب-معه--عاجل-1097093853.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_119:0:1214:821_1920x0_80_0_0_a2b40c739ecab51b4c85e3b4ddc9b608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون

04:09 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Susan Walshزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
استبعدت أو هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، احتمال عقد اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، رغم تكهنات إعلامية حول لقاء محتمل خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى آسيا.
وقالت المسؤولة الكورية الجنوبية للصحفيين في سيئول، إنها لا تملك "معلومات ملموسة" بشأن أي استعدادات للقاء من هذا النوع، مشيرة إلى أن بلادها تتابع باهتمام أي تحركات تتعلق بالعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وجاءت تصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه "منفتح بنسبة 100% على لقاء كيم جونغ أون إذا كان ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة والسلام في المنطقة"، مضيفاً أنه "يحتفظ بعلاقة شخصية جيدة مع الزعيم كيم رغم الخلافات السابقة".
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
ترامب يصف كيم جونغ أون بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه
24 يناير, 02:45 GMT
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة دورها في الدبلوماسية الآسيوية، بينما لا تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019 التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
وتؤكد سيئول أن أي حوار جديد بين الجانبين يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح كوريا الجنوبية الأمنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала