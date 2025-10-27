https://sarabic.ae/20251027/مساعدة-رئيس-كوريا-الجنوبية-تستبعد-اجتماعا-قريبا-بين-ترامب-وكيم-جونغ-أون-1106424953.html
مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون
مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
استبعدت أو هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، احتمال عقد اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T04:09+0000
2025-10-27T04:09+0000
2025-10-27T04:09+0000
ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_3c14cb52a26591d7fc3e70a9498fd2db.jpg
وقالت المسؤولة الكورية الجنوبية للصحفيين في سيئول، إنها لا تملك "معلومات ملموسة" بشأن أي استعدادات للقاء من هذا النوع، مشيرة إلى أن بلادها تتابع باهتمام أي تحركات تتعلق بالعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وجاءت تصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه "منفتح بنسبة 100% على لقاء كيم جونغ أون إذا كان ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة والسلام في المنطقة"، مضيفاً أنه "يحتفظ بعلاقة شخصية جيدة مع الزعيم كيم رغم الخلافات السابقة".ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة دورها في الدبلوماسية الآسيوية، بينما لا تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019 التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.وتؤكد سيئول أن أي حوار جديد بين الجانبين يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح كوريا الجنوبية الأمنية.
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يصف-كيم-جونغ-أون-بصفات-عظيمة-ويتحدث-عن-لقاء-مرتقب-معه--عاجل-1097093853.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_119:0:1214:821_1920x0_80_0_0_a2b40c739ecab51b4c85e3b4ddc9b608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مساعدة رئيس كوريا الجنوبية تستبعد اجتماعا قريبا بين ترامب وكيم جونغ أون
استبعدت أو هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، احتمال عقد اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، رغم تكهنات إعلامية حول لقاء محتمل خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى آسيا.
وقالت المسؤولة الكورية الجنوبية للصحفيين في سيئول، إنها لا تملك "معلومات ملموسة" بشأن أي استعدادات للقاء من هذا النوع، مشيرة إلى أن بلادها تتابع باهتمام أي تحركات تتعلق بالعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وجاءت تصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه "منفتح بنسبة 100% على لقاء كيم جونغ أون إذا كان ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة والسلام في المنطقة"، مضيفاً أنه "يحتفظ بعلاقة شخصية جيدة مع الزعيم كيم
رغم الخلافات السابقة".
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة دورها في الدبلوماسية الآسيوية، بينما لا تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019 التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
وتؤكد سيئول أن أي حوار جديد بين الجانبين يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح كوريا الجنوبية الأمنية.