إيران تبدأ الرحلات التجريبية لطائرة النقل المحلية "سيمرغ"

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن بورفرزينة، أن "عدد الدول التي تمتلك القدرة على تصميم وإنتاج الطائرات في العالم أقل من 20 دولة، وإيران هي إحدى هذه الدول التي حققت، بالاعتماد على القدرات الداخلية للشباب ونخب البلاد، المعرفة التقنية لتصميم وبناء طائرة نقل".وأكدت أنه "تم تصميم وبناء هذه الطائرة الإيرانية، التي تعمل بمحركين بقوة 2500 حصان، وبأقصى وزن للإقلاع يبلغ 21 ألفا و500 كيلوغرام، وبقدرة على حمل 6000 كيلوغرام من البضائع لمسافة 3900 كيلومتر، في المنطقة الخاصة للصناعات الجوية في مدينة شاهين شهر وسط إيران وعلى مدى 15 عاما".وبدأت طائرة "سيمرغ" الإيرانية بترخيص من منظمة الطيران الإيرانية، بتنفيذ ما يقارب 100 ساعة من الرحلات التجريبية لاستيفاء المتطلبات الأهلية للطيران، ستشمل هذه الاختبارات تقييم أداء المحرك، وأنظمة التحكم في الطيران وسلامة المدرج، والاستقرار في ظروف الطقس المختلفة.ويشار إلى أن القوات البرية الإيرانية قد كشفت، في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تحمل نفس الاسم "سيمرغ"، تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".واوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" يتراوح بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة.

