إيران تبدأ الرحلات التجريبية لطائرة النقل المحلية "سيمرغ"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/إيران-تبدأ-الرحلات-التجريبية-لطائرة-النقل-المحلية-سيمرغ-1106487092.html
إيران تبدأ الرحلات التجريبية لطائرة النقل المحلية "سيمرغ"
إيران تبدأ الرحلات التجريبية لطائرة النقل المحلية "سيمرغ"
سبوتنيك عربي
بدأت الرحلات التجريبية لطائرة النقل الإيرانية الصنع "سيمرغ"، اليوم الثلاثاء، في مراسم حضرها رئيس منظمة الطيران الإيرانية، حسين بورفرزينة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T16:20+0000
2025-10-28T16:20+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103350/09/1033500969_99:0:1900:1013_1920x0_80_0_0_98e3324fbbec3d6838bb990772012e01.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن بورفرزينة، أن "عدد الدول التي تمتلك القدرة على تصميم وإنتاج الطائرات في العالم أقل من 20 دولة، وإيران هي إحدى هذه الدول التي حققت، بالاعتماد على القدرات الداخلية للشباب ونخب البلاد، المعرفة التقنية لتصميم وبناء طائرة نقل".وأكدت أنه "تم تصميم وبناء هذه الطائرة الإيرانية، التي تعمل بمحركين بقوة 2500 حصان، وبأقصى وزن للإقلاع يبلغ 21 ألفا و500 كيلوغرام، وبقدرة على حمل 6000 كيلوغرام من البضائع لمسافة 3900 كيلومتر، في المنطقة الخاصة للصناعات الجوية في مدينة شاهين شهر وسط إيران وعلى مدى 15 عاما".وبدأت طائرة "سيمرغ" الإيرانية بترخيص من منظمة الطيران الإيرانية، بتنفيذ ما يقارب 100 ساعة من الرحلات التجريبية لاستيفاء المتطلبات الأهلية للطيران، ستشمل هذه الاختبارات تقييم أداء المحرك، وأنظمة التحكم في الطيران وسلامة المدرج، والاستقرار في ظروف الطقس المختلفة.ويشار إلى أن القوات البرية الإيرانية قد كشفت، في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تحمل نفس الاسم "سيمرغ"، تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".واوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" يتراوح بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20220519/إيران-تزيح-الستار-عن-طائرة-النقل-الخفيفة-سيمرغ-في-أصفهان-1062426721.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103350/09/1033500969_324:0:1675:1013_1920x0_80_0_0_d715ce1f7b22b93e0c2dc4e38147dae4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

إيران تبدأ الرحلات التجريبية لطائرة النقل المحلية "سيمرغ"

16:20 GMT 28.10.2025
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300طائرة "إيرباص" للخطوط الجوية الإيرانية
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300
تابعنا عبر
بدأت الرحلات التجريبية لطائرة النقل الإيرانية الصنع "سيمرغ"، اليوم الثلاثاء، في مراسم حضرها رئيس منظمة الطيران الإيرانية، حسين بورفرزينة.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن بورفرزينة، أن "عدد الدول التي تمتلك القدرة على تصميم وإنتاج الطائرات في العالم أقل من 20 دولة، وإيران هي إحدى هذه الدول التي حققت، بالاعتماد على القدرات الداخلية للشباب ونخب البلاد، المعرفة التقنية لتصميم وبناء طائرة نقل".
وأكدت أنه "تم تصميم وبناء هذه الطائرة الإيرانية، التي تعمل بمحركين بقوة 2500 حصان، وبأقصى وزن للإقلاع يبلغ 21 ألفا و500 كيلوغرام، وبقدرة على حمل 6000 كيلوغرام من البضائع لمسافة 3900 كيلومتر، في المنطقة الخاصة للصناعات الجوية في مدينة شاهين شهر وسط إيران وعلى مدى 15 عاما".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
إيران تزيح الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" في أصفهان
19 مايو 2022, 11:23 GMT
وبدأت طائرة "سيمرغ" الإيرانية بترخيص من منظمة الطيران الإيرانية، بتنفيذ ما يقارب 100 ساعة من الرحلات التجريبية لاستيفاء المتطلبات الأهلية للطيران، ستشمل هذه الاختبارات تقييم أداء المحرك، وأنظمة التحكم في الطيران وسلامة المدرج، والاستقرار في ظروف الطقس المختلفة.

وتأتي هذه الخطوات حتى يتم إضافتها، بعد الحصول على شهادة "STC"، كطائرة نقل إلى منظومة النقل الجوي في البلاد.

ويشار إلى أن القوات البرية الإيرانية قد كشفت، في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تحمل نفس الاسم "سيمرغ"، تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".
وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.
واوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" يتراوح بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала